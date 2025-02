Huawei MatePad 12X : Une tablette à destination des dessinateurs ?

Avis aux dessinateurs, Huawei rajoute à sa liste de périphérique une très belle tablette dans une édition PaperMatte. La MatePad 12X est le nouveau fer de lance dans le milieu des tablettes de la marque chinoise. Légère, avec un très bel écran, fournie avec un clavier ainsi qu’un stylet M-Pencil 3, elle dispose de nombreux atouts pour vous faire craquer. Tour d’horizon de toutes ces features, après quelque temps entre nos mains.

Unboxing

La tablette MatePad 12X arrivera chez vous bien fournie. En effet, tout d’abord, nous retrouverons le package standard, incluant un câble USB-C ainsi que son bloc de charge, de 66W. En supplément, nous retrouvons une lingette microfibre, parfait pour prendre soin de ce bel écran PaperMatte. Mais ce n’est pas tout, car comme vous pouvez le voir, un clavier AZERTY ainsi qu’un stylet sont de la partie ! Que vous utilisiez votre tablette pour rédiger des écrits ou dessiner, vous êtes servis !

Design et écran

Le principal atout de cette tablette, c’est son écran. Ce dernier, dénommé PaperMatte est incroyable à l’utilisation. Il offre un feeling de navigation difficilement égalable. Pour ce qui est des spécifications de ce dernier, nous sommes en présence d’une dalle LCD de 12″ avec une résolution de 2800 × 1840 pixels. Le ratio corps écran est de 88%. La dalle PaperMatte permet dans un premier temps d’annuler les reflets, en plus de proposer une réduction des émissions de lumières bleues. Le toucher est également très agréable, se rapprochant un peu du feeling des liseuses avec un petit grain sous le doigt. Ce revêtement spécifique permet également de réduire drastiquement les traces de doigts dans la majorité des cas.

Performances et autonomie

La tablette MatePad 12X embarque un processeur de chez HiSilicon, le Kirin T90A. Ce dernier dispose de 8 cœurs et est accompagné de 8 ou 12 Go de RAM. Le tout est utilisé par l’interface maison de Huawei, HarmonyOS dans sa version 4.2. Le stockage est disponible seulement en 256 Go, un peu dommage que de plus grosse capacité ne soit pas disponible. D’autant plus que la tablette ne dispose pas d’emplacement pour une carte micro SD. Pour ce qui est de l’autonomie, vous pourrez compter sur une batterie de pas moins de 10 100 mAh. Avec cette dernière, il vous sera possible de tenir facilement quasiment deux jours, en fonction de votre utilisation bien sûr.

Une tablette étant souvent utilisée pour regarder des vidéos, la partie sonore est donc intéressante. La MatePad 12X dispose de six hauts parleurs. Ces derniers offrent un rendu sonore très agréable et largement suffisant pour une utilisation telle qu’elle est proposée par cette tablette. Et vous l’aurez compris, cette tablette est destinée aux fans de dessins. Tout d’abord grâce à son écran, et également grâce à son stylet M-Pencil 3. Grâce à la technologie maison Nearlink la latence est réduite au maximum. Et ce sont pas moins de 10,000 points de pressions qui seront détectés, permettant de détecter les plus petites pressions et créer une grande variété de lignes différentes. Parfait pour rendre vos dessins les plus détaillés possible.

Conclusion

J’ai eu la chance d’avoir cette tablette MatePad 12X durant plusieurs mois, et ce fut un réel plaisir de l’utiliser. Son écran est un bonheur à utiliser, même en extérieur grâce à son traitement spécifique PaperMatte. Les performances sont plus que suffisantes pour ce qu’on lui demande, et avec son style fourni avec, les dessinateurs pourront en profiter de partout. Le clavier, fourni également avec, apporte un confort supplémentaire quand l’on veut écrire, ou simplement faire des recherches sur Internet.

Si vous souhaitez vous la procurer, comptez 599.99€ sur Amazon. Le prix peut être légèrement réduit en se passant du stylet. C’est un tarif un poil élevé selon moi, bien que les nombreuses fonctionnalités et accessoires fournis soient malgré tout un atout.

Produit disponible sur HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte WiFi Tablettes, Écran PaperMatte de 12 Pouces, 144 Hz taux de rafraîchissement Auto-adaptatif, 1000 nits,12Go+256Go, Clavier NearLink, 10100 mAh Batterie, Blanc, Stylet

Voir l'offre 599,99 €