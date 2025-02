Fortnite x Jujutsu Kaisen, la collaboration est de retour ! 

Epic Games active une fois de plus l’extension du territoire de Fortnite, si on peut le dire. Dans un nouveau teaser, le géant annonce une nouvelle collaboration entre Fortnite et Jujutsu Kaisen, confirmant ainsi les fuites du contenu à venir sur le jeu. L’arrivée de la licence dans Fortnite n’est pas un hasard, car elle entre parfaitement dans le thème de la saison : la chasse aux démons. Plus de détails ci-dessous.

Voir aussi : No Man’s Sky : la mise à jour Worlds Part II est disponible, et c’est énorme

Des skins inédites de Jujutsu Kaisen, bientôt sur Fortnite

Au cours des derniers mois, plusieurs rumeurs ont stipulé l’arrivée d’une nouvelle vague de contenu pour Fortnite, dont le célèbre manga Jujutsu Kaisen. Ce dernier a eu beaucoup de succès lors de sa première arrivée sur le battle royale, et comme c’est la saison de la chasse aux démons sur Fortnite, c’est le bon moment de faire revenir Yuji Itadori et compagnie sur scène.

Un an et demi après l’évènement Brisez la malédiction, Epic Games confirme officiellement le deuxième crossover Jujutsu Kaisen et Fortnite. “Ne battez pas la malédiction…soyez la malédiction”, peut-on lire sur la publication sur X, avec une silhouette de Ryomen Sukuna en arrière-plan. Le teaser confirme donc dans la foulée l’arrivée du principal antagoniste sur le jeu. Certes, la date de sortie du crossover reste encore inconnue, mais grâce aux leaks des dernières semaines, on a déniché quelques informations supplémentaires.

Selon le leaker ShiinaBR, cette deuxième crossover Jujutsu Kaisen x Fortnite comprendra trois skins : Ryomen Sukuna, Mahito et Toji Fushiguro. Les skins et accessoires de la première collaboration seront également de retour. Ci-dessous les détails :

Pack Fléaux meurtriers (3 800 V-Bucks au lieu de 6 900 V-Bucks), valable jusqu’au 14 février à 00h59, incluant :

Toji Fushiguro (1 500 V-Bucks) – Version Fortnite.

Ryomen Sukuna (1 500 V-Bucks) – Version Fortnite, accessoire de dos Cuisine démoniaque.

Mahito (1 800 V-Bucks) – Version Fortnite, accessoire de dos Orbe d’isolement, pioche Lame d’altération absolue.

Nuage aiguisé (800 V-Bucks) – Pioche Nuage flottant aiguisé, accessoire de dos Nuage flottant.

Emote Flèche de feu (400 V-Bucks).

Emote Mains hypnotiques (400 V-Bucks).

Revêtement Lisière du supplice (500 V-Bucks).

Epic Games promet de publier de plus amples informations sur le nouvel événement de Fortnite. En attendant, appréciez le teaser trailer de la collaboration Fortnite x Jujutsu Kaisen :