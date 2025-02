OpenAI serait sur le point de lancer sa propre puce

Jusqu’à présent, Nvidia est la référence en matière de puces dédiées à l’intelligence artificielle. Ce géant est devenu un acteur incontournable puisqu’il a su se rendre indispensable pour créer les fermes de serveurs chargés du calcul de ChatGPT, Mistral Le Chat mais aussi de Google Gemini. Toutefois, OpenAI pourrait bientôt réussir à se défaire de cette emprise puisqu’elle fabrique sa première puce maison d’IA.

OpenAI veut réduire sa dépendance à Nvidia

D’après un rapport de Reuters, OpenAI serait en bonne voie de commencer à produire sa propre puce d’intelligence artificielle en 2026. Plus encore, des sources auraient indiqué au média qu’OpenAI finaliserait sa conception au cours des prochains moins. Le créateur de ChatGPT l’enverrait ensuite à TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co) pour la fabrication de la puce.

Si OpenAI parvient à fabriquer sa propre puce, elle ne dépendrait plus autant des puces Nvidia pour entraîner et exercer ses modèles d’IA. Au moment du lancement de la puce, OpenAI ne la déploierait qu’à une échelle limitée. La société prévoit également de développer de futures versions de la puce avec des processeurs et des capacités plus avancés.

Cette annonce fait suite à un rapport de Reuters paru en 2024. Ce rapport avait indiqué qu’OpenAI travaillait avec Broadcom pour développer une puce personnalisée. D’ailleurs, l’équipe de conception de puces d’OpenAI serait dirigée par Richard Ho, l’ancien ingénieur du TPU de Google. Le TPU (Tensor Processing Unit) étant un circuit intégré spécifique à une application, spécifiquement développé par Google pour accélérer les systèmes d’IA par réseaux de neurones.

L’équipe de conception serait également passée de 20 à 40 personnes ces derniers mois, selon Reuters. Ce dernier rapporte aussi que TSMC produira la puce en utilisant la technologie de 3 nanomètres avec une « mémoire à large bande passante » et des « capacités réseau étendues ».

En tout cas, les géants de technologie comme OpenAI ont investi des milliards dans la construction d’infrastructures d’IA et dans l’achat de puces pour alimenter leurs modèles d’IA gourmands en données.