Samsung transforme la sécurité mobile avec la nouvelle suite Knox pour entreprises !

En réponse aux besoins croissants des entreprises en matière de sécurité et de gestion de leurs appareils mobiles, Samsung Electronics a redéfini son offre Knox Suite. Knox Suite a fait ses preuves auprès de plus de 35 000 entreprises dans 134 pays. Elle est maintenant disponible en trois packages évolutifs : Base, Essentials et Entreprise. Cette évolution souligne l’engagement de Samsung à offrir une gestion d’appareils plus flexible et sécurisée.

Le nouveau visage de la suite Knox

Mettant un pied dans l’avenir de la cybersécurité, Samsung a reconditionné sa suite Knox en trois offres distinctes. Cette approche évolutive permet aux entreprises de différentes tailles et secteurs d’optimiser leur potentiel opérationnel. Elle assure également une gestion efficace et sécurisée de leurs appareils Samsung Galaxy.

Samsung propose une gamme de packs Knox Suite pour répondre à toutes les demandes. Elle va de la solution « Base », idéale pour une configuration simple, à l’option « Entreprise », conçue pour une gestion rigoureuse des systèmes d’exploitation. Cette gamme répond ainsi à divers besoins selon la complexité de l’entreprise. Quant à la solution « Essentials », elle se situe entre les deux, offrant ainsi plus qu’une simple configuration, avec une gestion d’appareils unifiée.

Une offre pour chaque besoin

Que vous soyez une start-up en croissance ou un grand groupe, vous trouverez un pack Knox Suite adapté à vos besoins. Chaque option est conçue pour répondre à des exigences spécifiques. En effet, avec chaque pack, s’additionnent des fonctionnalités et services supplémentaires, vous offrant ainsi une plus grande flexibilité et contrôle.

Votre priorité est une configuration simple et sécurisée des appareils ? Dans ce cas pour Knox, le pack Base est fait pour vous. En revanche, si vous cherchez à transformer vos appareils mobiles en des atouts puissants, le pack Essentials est la solution idéale. Enfin, pour une gestion rigoureuse des systèmes d’exploitation avec des informations pertinentes et des fonctionnalités sur-mesure, optez pour le pack Entreprise.

Un pas de plus vers la sécurité mobile

Samsung propose des solutions sur-mesure pour chaque entreprise. Cela renforce son engagement à créer un environnement de travail mobile, sécurisé et productif. Jerry Park, vice-président exécutif, est chef de l’équipe B2B de la division Mobile eXperience chez Samsung Electronics. Il a déclaré : « Nous introduisons aujourd’hui des options évolutives au sein de Knox Suite. Cela permet d’offrir aux entreprises les outils sur-mesure dont elles ont besoi ». Avec ces nouvelles solutions évolutives, Knox Suite est désormais optimisée pour chaque type d’utilisation opérationnelle. Elle permet aux entreprises de gérer entièrement et intelligemment leur écosystème.

Cette nouveauté s’inscrit dans la volonté continue de Samsung de proposer une gestion des appareils plus intelligente et une sécurisation avancée du travail mobile. Ainsi, Samsung montre que l’innovation continue est au cœur de son approche, afin de rendre le travail mobile plus sûr et plus efficace.

Et vous, êtes-vous prêt à franchir le pas vers une gestion d’appareils mobiles plus sécurisée et personnalisée? N’hésitez pas à partager votre avis ou votre expérience avec la suite Knox de Samsung.