Sur Microsoft Edge, l’IA vous protègera des arnaques

Il y a du nouveau sur Microsoft Edge ! Le géant des logiciels a récemment équipé son navigateur d’une nouvelle fonctionnalité destinée à contrer les arnaques en ligne. Cette solution s’appelle « scareware blocker » et s’appuie sur l’intelligence artificielle.

La nouvelle protection « scareware blocker » de Edge est active sur l’appareil. Elle utilise un modèle d’apprentissage automatique entraîné à reconnaître les schémas d’arnaques connus. Plus précisément, cette solution vise à neutraliser les tentatives de phishing et les faux supports techniques. En analysant le contenu visuel des pages en plein écran, le système compare les éléments détectés à une base de données collaborative tenue à jour par des experts en cybersécurité.

Par conséquent, si une menace est détectée, Microsoft Edge quitte automatiquement le mode plein écran. De plus, il coupe les éventuels sons et affiche un avertissement clair. Par la suite, les utilisateurs signalent le site suspect pour renforcer la vigilance collective via l’application Defender SmartScreen.

Actuellement, la fonctionnalité est disponible en préversion depuis la mise à jour stable récente. Néanmoins, elle doit être activée manuellement. Pour ce faire :

Il faut se rendre dans les paramètres de confidentialité de Microsoft Edge

Activez l’option dédiée et redémarrez le navigateur.

Parfois, il est nécessaire d’effectuer un redémarrage après une mise à jour si elle n’apparaît pas immédiatement.

Il faut également savoir que le scareware exploite généralement des interfaces trompeuses. Elles peuvent simuler des alertes de virus ou des messages urgents qui incitent à appeler un faux support technique. En intervenant dès l’ouverture d’une page intrusive, Edge interrompt la tentative des malfrats. De plus, contrairement aux filtres classiques comme SmartScreen, cette fonctionnalité vise spécifiquement les arnaques émergentes, donc pas encore cataloguées.

Microsoft souligne également que le traitement des données reste local. De ce fait, aucune image n’est transmise vers les serveurs, ce qui garantit la confidentialité. Les signalements des utilisateurs contribuent à affiner les détections pour toute la communauté.