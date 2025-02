Knox Suite de Samsung : sécurité et productivité optimisées

Dans une période ultra connectée où la gestion optimisée et sécurisée des appareils est un enjeu crucial pour les entreprises, Samsung Electronics franchit une nouvelle étape. Avec Knox Suite, Samsung propose de nouvelles options aux entreprises. Elles peuvent ainsi optimiser l’utilisation de leurs appareils Galaxy.

Knox Suite : une nouvelle aventure prometteuse

Introduit initialement comme un package unique, elle se réinvente et se décline en trois packs distincts : Base, Essentials et Entreprise. Ainsi, que vous soyez une start-up ou une grande entreprise, Knox Suite s’adapte. De plus, il offre des solutions pour gérer tous vos smartphones efficacement.



Cette suite repose sur la plateforme de sécurité Samsung Knox, une référence sur le marché. Elle offre une protection robuste et simplifie les flux de travail. Elle fournit aussi des informations clés pour améliorer l’efficacité et la productivité.

Qu’apporte chaque pack ?

C’est simple. En effet, le pack Base, inclus lors de l’achat d’un appareil Samsung Galaxy sans frais supplémentaires, est parfait pour ceux qui recherchent une configuration simple et sécurisée. De plus, il assure la compatibilité avec les normes gouvernementales.

Le pack Essentials, lui, offre davantage que la simple configuration des appareils et fait de vos appareils mobiles de puissants outils de travail. Le pack Entreprise est le plus coûteux, mais aussi le plus complet. Il inclut toutes les fonctionnalités des autres packs. Il ajoute un contrôle des systèmes, une gestion intelligente des appareils et des informations pertinentes.

Ces nouveaux packs aident les entreprises à sécuriser, déployer et gérer leur écosystème Galaxy. Ils renforcent aussi la performance et la productivité des employés.

Choisir Knox Suite

Élaborée pour les entreprises de toutes tailles, Knox Suite de Samsung a pour objectif de renforcer la sécurité et la gestion informatique des entreprises. Tout cela, en préservant leurs processus établis. Ainsi, en l’adoptant , votre entreprise bénéficie d’une technologie flexible et sur-mesure, conçue pour soutenir vos objectifs de transformation numérique.

Alors, êtes-vous prêt à optimiser votre potentiel opérationnel avec Knox Suite de Samsung ? Partagez avec nous votre avis ou posez vos questions en commentaire.