OpenAI met o3-mini à disposition de tous les utilisateurs

OpenAI a sorti son dernier mode d’apprentissage automatique, 03-mini, le vendredi 31 janvier. Ce modèle de raisonnement est d’ores et déjà disponibles pour tous ceux qui veulent l’essayer. En effet, pour la première fois, OpenAI permet aussi bien aux utilisateurs payants qu’aux utilisateurs gratuits d’en profiter.

Le modèle o3-mini serait 24% plus rapide que o1-mini

D’après l’entreprise, o3-mini est plus rapide et plus précis que son prédécesseur, o1-mini. Lors de tests A/B, OpenAI a constaté que o3-mini est 24% plus rapide que o1 pour fournir une réponse. Par ailleurs, en mode de raisonnement « moyen », o3-mini se rapprocherait des performances du système o1 dans certains tests de mathématiques, de codage et de sciences.

Par ailleurs, comme les autres modèles d’OpenAI, o3-mini explique le raisonnement qu’il a suivi pour répondre à une question. Autrement dit, il ne se contente pas seulement de répondre à une question. Normalement, ce nouveau modèle fonctionne avec ChatGPT Search. De ce fait, il peut parcourir le Web à la recherche des dernières informations et des liens utiles. L’entreprise a également indiqué qu’il travaillait à l’intégration de la recherche dans tous ses modèles de raisonnement.

Adieu o1-mini

En outre, lors de son annonce, OpenAI a déclaré qu’o3-mini remplacera o1-mini dans le sélecteur de modèles. L’entreprise triple également la limite de débit pour les utilisateurs Plus et Team ChatGPT. Si la limite de débit était de 50 messages par jour avec o1-mini, elle passera à 150 messages par jour pour o3-mini. Le niveau Pro, qui coûte 200 dollars par mois, offre un accès illimité au nouveau système. L’entreprise a déclaré dans son annonce que :