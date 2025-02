VARTA réduit la marche au ralenti : économies garanties

VARTA franchit une étape importante. La marque lance une nouvelle solution innovante pour véhicules utilitaires lourds. Ce produit vise à réduire la marche au ralenti, promettant des économies considérables.

réduction de la marche au ralenti : solution innovante

VARTA, une marque de Clarios, a développé une solution pour diminuer efficacement la marche au ralenti des moteurs. Cette technologie fait partie de la plateforme Connected Services. Elle a été testée lors d’un programme pilote en Europe. Les résultats sont clairs : les temps de marche au ralenti ont été réduits de 40 %. En conséquence, les exploitants de flottes peuvent espérer des réductions significatives des coûts.

économies de carburant et impact environnemental

Grâce à cette innovation, les gestionnaires de flottes économisent jusqu’à 1 300 euros par véhicule chaque année. De plus, on note une diminution de 2 500 kg de CO₂ émis par véhicule. Ces résultats démontrent l’impact positif de la solution sur l’environnement et les finances des entreprises. En réduisant la consommation de carburant, VARTA aide les clients à atteindre leurs objectifs environnementaux.

collaboration et amélioration continue chez Clarios

Ce succès repose sur la collaboration entre les équipes de Clarios situées aux États-Unis et en Allemagne. Les retours des clients ont permis d’améliorer la solution en continu. Par exemple, des ajustements d’algorithme ont été réalisés pour intégrer les effets des panneaux solaires et des systèmes hydrauliques. Cette innovation met en avant la fiabilité des batteries AGM de VARTA, connues pour leur robustesse.

Avec cette plateforme innovante, VARTA s’impose dans le secteur des véhicules utilitaires lourds. La réduction de la marche au ralenti offre des économies et réduit les émissions. Clarios et VARTA montrent l’importance des solutions durables, soulignant l’avenir prometteur de la transformation numérique dans ce secteur. Client et environnement bénéficient de cette avancée.

Lisez notre dernier article tech : No Man’s Sky : la mise à jour Worlds Part II est disponible, et c’est énorme