Test – Thermosonde Ninja ProChef WP100EU : précision et praticité en cuisine

La cuisson parfaite d’une viande repose sur une température maîtrisée. La thermosonde Ninja ProChef WP100EU promet une précision sans faille pour les amateurs de cuisine. Ce thermomètre sans fil se veut intuitif, rapide et performant. Mais tient-il vraiment ses promesses ? Nous l’avons testé sous toutes ses coutures pour voir s’il mérite sa place dans votre cuisine.

Unboxing et design de la thermosonde ProChef WP100EU

Dès l’ouverture de la boîte, la Ninja ProChef WP100EU séduit par son design épuré et robuste. Elle est accompagnée de :

Une sonde en acier inoxydable

Une station de recharge magnétique

L’ensemble respire la qualité avec une finition premium. Son format compact permet une prise en main agréable. Son côté ergonomique et sans fil facilite la manipulation, rendant l’expérience utilisateur fluide.

Produit disponible sur Ninja ProChef Sonde thermomètre à viande sans fil intérieur/extérieur, grillades et fritures sans huile avec portée Bluetooth de 50 m, autonomie 30 heures, connectée à l'app et étanche WP100EU

Voir l'offre 99,99 €

Caractéristiques techniques et fonctionnalités

Voici les caractéristiques principales :

Température mesurée : jusqu’à 370°C

Résistante aux flammes

Connexion Bluetooth jusqu’à 50 mètres

Autonomie : 30 heures avec une charge complète avec son boitier

Dimensions étui thermosonde : 15,4 cm x 4,4 cm x 2,2 cm.

Compatibilité avec l’application Ninja Pro Connect (iOS et Android)

Étanchéite

Côté utilisation, la sonde s’insère dans l’aliment et transmet les données en temps réel via l’application. Elle offre plusieurs modes de cuisson adaptés aux viandes rouges, volailles et poissons. L’alerte intelligente informe lorsqu’il est temps de retirer la viande du feu pour un repos optimal.

Utilisation

L’installation est simple : il suffit de charger la sonde sur sa base, la synchroniser via Bluetooth, puis l’insérer dans la viande. L’application prend le relais en affichant la température en direct et en suggérant des niveaux de cuisson précis. Le graphique en temps réel aide à suivre l’évolution, évitant ainsi toute surcuisson. Comme on peut le voir c’est ultra simple d’utilisation, en revanche cela donne un résultat précis. C’est exactement ce que l’on cherche avec ce produit

Performances de la thermosonde ProChef WP100EU

Lors des tests, la réactivité du capteur s’est révélée excellente. Il détecte rapidement les variations de température et assure un suivi précis. L’application est intuitive et fluide, avec une bonne portée Bluetooth. Même en extérieur, la connexion reste stable. La précision des mesures permet de réussir des cuissons à point sans effort. Un timer est présent pour indiquer la fin de cuisson souhaitée en fonction du type d’aliment. en effet le bœuf ne se cuit pas de la même manière que le poulet, d’où l’intérêt de la précision de cuisson.

Utilisation courante et application

Au quotidien, cette thermosonde se révèle être un atout de taille. Que ce soit pour un steak saignant ou un poulet rôti, les résultats sont fiables et constants. L’application Ninja Pro Connect enrichit l’expérience avec des recommandations et des alertes adaptées. Seul petit bémol : l’application nécessite une connexion permanente. Malgré cela, tout est paramétrable à sa propre convenance et c’est un atout majeur de la thermosonde. Il faut juste veiller à bien insérer la sonde au bon endroit. Par exemple pour une côte de bœuf il suffit de la placer au milieu. Pour un poulet à rôtir il faut la place de sorte à ce qu’elle soit dans le blanc et non en contact avec un os.

Conclusion

La thermosonde Ninja ProChef WP100EU est un excellent outil pour maîtriser la cuisson des viandes. Son design ergonomique, sa précision redoutable et son interface intuitive en font un compagnon idéal pour les cuisiniers exigeants. Si vous cherchez un thermomètre fiable et performant, la Ninja ProChef WP100EU mérite votre attention. Elle vous garantit des cuissons maîtrisées sans prise de tête !

