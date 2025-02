TUTO – Comment activer la réduction de bruit sur les AirPods ?

Les AirPods sont dotés d’une fonction antibruit qui peut être d’une grande aide au quotidien. Les AirPods classiques de première génération sont sortis en 2019 et ont intégré la fonctionnalité Réduction de bruit active. Elle permet d’éliminer les bruits ambiants indésirables pour vous permettre de profiter d’une expérience sonore immersive. Justement, nous vous indiquons dans ce tutoriel comment activer la réduction de bruit sur les AirPods.

Les AirPods Pro disposent de micros dirigés vers l’extérieur et capables de détecter les bruits ambiants. Si vous activez la réduction de bruit active (ANC), vos écouteurs créeront alors un antibruit, pour bloquer ces bruits avant qu’ils ne parviennent à vos oreilles. Par ailleurs, les AirPods Pro intègrent également un micro dirigé vers l’intérieur qui détecte et neutralise les bruits non voulus dans votre oreille. On distingue particulièrement deux modes : le mode Transparence et le mode Transparence adaptative. Néanmoins, ce dernier n’est disponible que sur les AirPods Pro 2.

Il existe plusieurs moyens d’activer cette fonctionnalité de réduction de bruit sur les AirPods. Vous pouvez le faire soit directement depuis vos AirPods, soit depuis votre iPhone, soit depuis votre Apple Watch.

Activer la fonctionnalité depuis les AirPods

Pour activer cette fonctionnalité directement depuis vos AirPods, il vous suffit d’appuyer longuement sur le capteur de pression de la tige d’un de vos AirPods. Cette simple manipulation vous permettra de basculer entre la Réduction de bruit active et le mode Transparence.

Vous avez également la possibilité de n’activer la réduction de bruit que sur l’un de vos AirPods. Pour ce faire :

Rendez-vous dans les Réglages de votre iPhone

Cliquez sur l’onglet « Accessibilité »

» Cliquez ensuite sur « AirPods »

» Activez l’option « Réduction du bruit avec un AirPod »

Après cette manipulation, le changement sera effectif lorsque vous appuierez longuement sur le capteur d’un de vos AirPods Pro.

Activer la fonctionnalité depuis votre iPhone ou iPad

Vous pouvez également jongler entre les différentes fonctionnalités depuis votre iPhone ou votre iPad, via le centre de contrôle ou via les réglages.

Depuis le centre de contrôle

Pour accéder à votre centre de contrôle :

Placez votre doigt au niveau de l’icône de votre batterie et glissez vers le bas pour ouvrir votre centre de contrôle

Appuyez longuement sur la barre du volume pour afficher les commandes supplémentaires

Vous trouverez une icône avec une personne dont la tête est entourée d’un arc de cercle en bas à gauche de votre écran, c’est l’icône de contrôle du bruit. Vous pourrez alors choisir le réglage du son en fonction de vos préférences.

Depuis les Réglages

Si vous passez depuis les réglages pour activer la réduction du bruit alors :

Rendez-vous dans les réglages pendant que vous portez vos écouteurs et que ces derniers sont connectés à votre smartphone

Allez dans l’onglet « Bluetooth » de vos réglages et cliquez sur le petit « i » d’information à côté du nom de vos AirPods

» de vos réglages et cliquez sur le petit « i » d’information à côté du nom de vos AirPods De nouveaux réglages apparaîtront, sélectionnez la réduction de bruit active.

Vous pourrez également paramétrer les commandes tiges de vos AirPods de manière à ce que lorsque vous appuierez sur votre AirPod gauche, cela activera la Réduction de bruit active. Tandis que quand vous appuierez sur votre AirPod droit, le mode Transparence sera activé.

Activer la fonctionnalité depuis votre Apple Watch

Si vous avez une Apple Watch, alors vous pouvez activer la fonctionnalité de réduction du bruit active en procédant comme suit :

Cliquez sur l’icône AirPlay tout en écoutant de la musique via votre Apple Watch

Parmi les différentes options de contrôle du bruit, activez la Réduction de bruit active.

Voilà, vous savez désormais comment activer la réduction de bruit sur les AirPods. Pour aller plus loin, découvrez aussi comment reconnaître des faux AirPods.