P&R Measurement dévoile PRIME : l’IA au service de l’industrie

Lors de la DesignCon 2025, P&R Measurement a dévoilé sa dernière avancée technologique avec PRIME, un agent d’intelligence artificielle conçu pour révolutionner la fabrication industrielle. Ces innovations positionnent l’entreprise en tête de la fabrication intelligente, offrant des solutions plus flexibles et durables.

PRIME d’IA : révolutionner la fabrication industrielle

PRIME est une technologie d’IA qui simplifie les tâches complexes de production. Grâce à elle, les industries peuvent rationaliser leurs processus et améliorer la collaboration homme-machine. P&R Measurement propose des systèmes de fabrication flexible qui s’adaptent facilement à divers environnements de travail. L’objectif est de rendre ces solutions accessibles à tous, peu importe le niveau de compétence des utilisateurs.

Smart Lab : vers une production plus durable

P&R Measurement a également présenté son Smart Lab, une plateforme combinant automatisation et numérisation. Elle est conçue pour optimiser la gestion des ressources et réduire la consommation d’énergie. Ce laboratoire a réussi à diminuer la consommation énergétique d’une grande marque d’électroménager de 30 %. Ces économies ont permis un réinvestissement substantiel dans les recherches et développements.

Solutions A²S Lab et A²TP : innovation en test produit

Les innovations de P&R Measurement s’étendent également à leurs solutions d’essais sensoriels A²S Lab et la plateforme A²TP. Ces outils permettent une validation efficace des produits, garantissant à la fois la fiabilité et une meilleure expérience utilisateur. L’accent est mis sur la simplification des essais tout en assurant des résultats précis.

En conclusion, P&R Measurement continue d’innover avec les technologies d’IA pour transformer la fabrication industrielle. Grâce à PRIME et Smart Lab, l’entreprise mène le chemin vers un avenir de fabrication durable et flexible. Ces avancées promettent de rendre l’ingénierie plus accessible et efficace pour tous.

Lisez notre dernier article tech : Manga – Nouveautés Webtoon chez Sikku : Découvrez les sorties immanquables de janvier 2025 !