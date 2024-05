TUTO – Comment reconnaître des faux AirPods ?

Les AirPods d’Apple sont très populaires à travers le monde. Cependant, ces produits sont chers. Même si vous optez pour un modèle reconditionné, une paire d’AirPods vous coûtera probablement une centaine d’euros. Par conséquent, trouver des AirPods neufs sur un site de vente à moins de 50 euros relève du miracle, et souvent, de l’arnaque. En effet, de nombreuses entreprises proposent des écouteurs très similaires aux AirPods, à un prix de vente bien inférieur. D’ailleurs, il n’est pas rare que des vendeurs les fassent passer pour de vrais AirPods. Heureusement, grâce à cet article, vous saurez reconnaître à coup sûr de faux AirPods.

Indice n°1 : L’emballage

La qualité de l’emballage d’un vrai produit Apple est irréprochable. Il n’y a aucune imperfection sur la boîte d’origine des vrais AirPods tandis que les contrefaçons sont souvent pleines d’imperfections.

Au dos du boîtier, vous trouverez la mention « Designed by Apple in California », ou « Assembled in China » ou « Assembled in Vietnam » pour les modèles plus récents.

Pour différencier les vrais AirPods des faux, sachez que :

La boîte des vrais AirPods compte toujours deux étiquettes dont l’une affiche les numéros de série et l’origine du produit tandis que l’autre contient les informations de compatibilité et de fonctionnalité

La boîte des faux AirPods comporte souvent des fautes d’orthographe

Indice n°2 : Vérifier le numéro de série

La deuxième étape pour identifier des faux AirPods est de vérifier le numéro de série du produit. Puis, de l’entrer sur le site officiel d’Apple. Pour ce faire :

Ouvrez le boîtier de vos AirPods, le numéro de série unique devrait se trouver à l’intérieur du couvercle

Notez ce numéro unique

Allez sur le site d’assistance d’Apple

Saisissez le numéro de série.

Si vos AirPods ne sont pas à porter de main, voici une autre méthode :

Allez dans les réglages de votre iPhone

Cliquez sur « Bluetooth »

» Cliquez sur l’icône d’information (le « i ») à côté de vos AirPods

Le numéro de série devrait s’afficher dans les informations.

A noter que sous iOS 16, il existe un menu dédié aux AirPods qui vous permet d’accéder directement à ces informations depuis la première page des « Réglages ».

Il faut également souligner que le numéro de série n’est plus un gage d’authenticité absolue puisque les produits contrefaits peuvent également utiliser des numéros de séries authentiques.

Indice n°3 : Regarder attentivement les AirPods

Il existe quelques petits détails qui peuvent vous mettre la puce à l’oreille sur l’authenticité ou non de vos AirPods :

Les faux AirPods sont souvent plus légers que les vrais

La qualité des écritures présentes sur chaque écouteur permet souvent de reconnaître les faux AirPods

Les faux AirPods peuvent disposer d’un bouton pour les allumer et les éteindre ou même des LED d’état, mais pas les vrais.

Indice n°4 : Connecter les AirPods à un appareil

Pour différencier les vrais AirPods des faux, vous pouvez directement les lier à votre iPhone ou à un autre appareil. Aucune configuration n’est à effectuer pour connecter vos AirPods à un appareil Apple, contrairement aux faux AirPods.

Pour connecter vos AirPods à votre iPhone, MacBook ou iPad, il suffit de :

Mettre les AirPods dans leur boîtier

Ouvrir le boîtier à côté de votre appareil

Une animation ou une notification devrait s’afficher sur l’écran de votre appareil

Il faut effectivement savoir qu’Apple a intégré un système de vérification des AirPods dans iOS 16. Si les AirPods sont contrefaits, votre appareil Apple sous iOS 16 affichera une notification indiquant qu’il est « impossible de vérifier les AirPods ».

Indice n°5 : Vérifier les fonctionnalités des AirPods

Apple vend ses AirPods à prix élevé en raison de la multitude de fonctionnalités qu’ils proposent. Par exemple :

En mode écoute, appuyer deux fois sur la tige des AirPods vous permettra d’activer Siri, de mettre sur pause, de passer à la piste suivante ou de revenir à la piste précédente selon vos paramètres

Si vous avez activé la détection automatique de l’oreille, retirer l’un des deux AirPods mettra en pause la musique

Maintenir la pression sur la tige permettra de passer du mode annulation active du bruit au mode transparence sur les AirPods Pro et AirPods 3.

Justement, les faux AirPods Pro ne prennent pas en charge les fonctions « Transparence », « Réduction de bruit active » ou « Localisation ». Vous pouvez ces fonctionnalités dans le menu réglage des AirPods.