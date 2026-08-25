Découvrez Neo 5 Max : vivez une expérience gaming réinventée et puissante

La marque nubia s’apprête à bouleverser l’univers du smartphone gaming avec le lancement mondial de son nouveau modèle, le nubia Neo 5 Max. Positionné comme un véritable « PadPhone », il promet de réconcilier console, tablette et smartphone pour une expérience de jeu et de divertissement unique, compacte et polyvalente.

Quand le smartphone se réinvente en « PadPhone »

Avec le Neo 5 Max, nubia pose une nouvelle pierre dans l’histoire des appareils mobiles. En effet, doté d’un impressionnant écran de 7,5 pouces affichant une résolution 1,5K, c’est tout simplement le plus grand de sa catégorie. Ainsi, ce format inédit offre une immersion totale, avec 27 % d’espace visible supplémentaire par rapport au modèle précédent. De plus, le format d’affichage 18.7:9 permet d’élargir les contours dans les FPS, de quoi ravir les gamers. Enfin, la marque n’oublie pas la santé visuelle : certification SGS, réduction de la lumière bleue, rappels d’utilisation… tout est pensé pour améliorer le confort des utilisateurs.

En prime, le Neo 5 Max intègre plusieurs modes adaptatifs : mini-téléviseur personnel grâce à son support intégré, affichage E-Ink pour la lecture, mode streaming pour les jeux AAA, et même écran partagé ou fenêtre flottante. Le PadPhone veut séduire autant les joueurs que ceux qui recherchent un terminal productif au quotidien.

Des commandes et une immersion proche de la console

Ce nouveau modèle mise aussi sur des contrôles affinés pour les gamers exigeants : gâchettes Neo Triggers 5.0 (990 Hz de taux d’échantillonnage), gyroscope ultra-précis, Magic Touch pour éviter les erreurs de saisie, et une antenne à 360° pour une connexion fiable. Côté audio, les deux haut-parleurs symétriques délivrent un volume 300 % supérieur, avec l’appui de Dolby Atmos et un moteur haptique pour encore plus de sensations. L’éclairage RGB ajoute une touche gaming, même dans l’action la plus intense.

Pour les longues sessions, le Neo 5 Max embarque une batterie 7 100 mAh et une technologie de refroidissement novatrice à la surface augmentée (30 000 mm²!). Le « Bypass Charging » permet de protéger la batterie lors des charges en pleine session, et un mode « Extreme » prolonge le plaisir de jeu même à 5% de batterie.

Le nubia Neo 5 Max signe ainsi l’arrivée d’une nouvelle génération d’appareils hybrides, pensée pour les joueurs nomades mais aussi pour tous ceux qui aspirent à un smartphone plus polyvalent. Avec trois coloris disponibles et des configurations musclées allant jusqu’à 20 Go de RAM et 512 Go de stockage, il débarque d’abord en Asie du Sud-Est. Notre communauté, que pensez-vous de cette révolution « PadPhone » ? Dites-le-nous en commentaire ou partagez l’article à vos amis gamers !