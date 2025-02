Deep Research : le nouvel outil de recherche approfondie de ChatGPT

Dans la soirée du dimanche 2 février, OpenAI, la maison mère de ChatGPT a dévoilé à Tokyo un nouvel outil de recherche approfondie pour son ChatGPT. Cette nouvelle fonctionnalité, Deep Research, arrive deux jours seulement après le lancement de o3-mini.

Deep Research offre les services d’un analyste en quelques dizaines de minutes

D’après Engadget, Deep Research permet à ChatGPT de trouver, d’analyser et de synthétiser des centaines de sites Web et de sources en ligne. Grâce à cela, le robot d’IA serait capable de créer des rapports du niveau d’un analyste de recherche. Les utilisateurs pourront désormais télécharger des fichiers, comme des PDF et des feuilles de calcul, lorsqu’ils utilisent ce nouvel outil de ChatGPT.

Il faudra « entre 5 et 30 minutes » au chatbot pour compiler une réponse, un panneau latéral documentant la progression de l’agent et des citations. Selon OpenAI, la nouvelle fonctionnalité « accomplit en quelques dizaines de minutes ce qui prendrait plusieurs heures à un humain ».

Les utilisateurs payants de ChatGPT pourraient utiliser ce nouvel outil dans un mois environ

Quoi qu’il en soit, OpenAI a néanmoins souligné que Deep Research n’est pas sans défaut. L’entreprise prévient qu’il peut parfois « inventer des faits ou faire des inférences incorrectes ». Le manque de discernement entre les informations fiables et les rumeurs pourraient également poser problème. En outre, OpenAI prévient que des erreurs de formatage pourraient aussi survenir. Néanmoins, l’entreprise reste confiante que ces problèmes devraient se réduire avec le temps et une utilisation plus fréquente.

De plus, OpenAI travaille sur une version Deep Research alimentée par un modèle plus petit et plus économique. L’entreprise ambitionne également de proposer cet outil aux utilisateurs Plus « dans environ un mois » après une série de tests de sécurité.

Pour information, ce nouvel outil intervient une semaine après l’entrée de la start-up chinoise DeepSeek. Ce dernier propose un robot conversationnel puissant qui a été développé à bas coûts et qui fonctionne avec moins de ressources que les autres robots IA. Une situation qui met quelque peu la pression sur l’industrie de l’IA aux Etats-Unis.