Discuter en privé avec Meta AI est désormais possible sur l’application Threads

Meta franchit une nouvelle étape importante dans le déploiement de son intelligence artificielle. En effet, la firme américaine déploie désormais son assistant virtuel Meta AI au sein des messages privés de l’application Threads à l’échelle mondiale. Cette fonctionnalité permet à l’ensemble des utilisateurs d’échanger en privé avec l’agent conversationnel.

Meta AI sur Threads : un espace de discussion privé pour approfondir vos sujets

Cette nouveauté répond directement aux retours exprimés par la communauté des utilisateurs. En effet, de nombreuses personnes souhaitaient interagir avec l’intelligence artificielle sans exposer publiquement leurs requêtes. L’intégration dans la messagerie privée offre désormais une grande souplesse d’utilisation.

Les utilisateurs peuvent ainsi transmettre directement à l’agent virtuel divers contenus issus de l’application. Par exemple, vous pouvez partager des publications Threads, des images, des liens ou des vidéos en toute confidentialité. De plus, l’assistant permet de poser des questions de suivi et d’explorer un sujet complexe de manière détaillée.

L’arrivée de l’assistant IA dans les messages directs de Threads s’inscrit dans la stratégie globale du groupe. Meta proposait déjà une expérience similaire sur ses autres plateformes phares. En effet, les utilisateurs retrouvent déjà cet assistant interactif au sein de Facebook, d’Instagram et de WhatsApp.

Néanmoins, si vous souhaitez limiter l’empreinte de cet assistant sur vos réseaux sociaux habituels, vous pouvez consulter notre tutoriel pour désactiver Meta AI sur WhatsApp, Instagram et Facebook.

Des expérimentations qui se poursuivent sur le fil public

En parallèle de ce lancement dans la messagerie privée, Meta poursuit ses tests sur le fil d’actualité public. L’entreprise avait démarré ses premiers essais en mai dans cinq pays pilotes. Ces tests concernent notamment l’Argentine, la Malaisie, le Mexique, l’Arabie saoudite et Singapour.

Dans ces régions spécifiques, les membres du réseau social peuvent lire les publications générées directement par l’intelligence artificielle. Ils peuvent également mentionner le compte officiel @meta.ai dans leurs propres messages publics.

La gestion de la visibilité des contenus générés par l’IA

Malgré tout, Meta impose certaines limites quant au contrôle total de ce compte conversationnel. Les utilisateurs ne peuvent pas bloquer complètement le profil de l’assistant virtuel sur le réseau social. Cette contrainte suscite d’ailleurs des interrogations auprès de la communauté.

Heureusement, la plateforme propose des options de modération alternatives. Vous pouvez cliquer sur l’option signifiant que le contenu ne vous intéresse pas. Par ailleurs, il reste parfaitement possible de masquer les réponses de l’agent virtuel pour purifier votre fil d’actualité.