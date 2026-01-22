Disney+ : un calendrier 2026 spectaculaire entre séries et films attendus

Disney+ a dévoilé un programme impressionnant pour l’année 2026. Entre créations françaises inédites et blockbusters internationaux, la plateforme veut séduire un public toujours plus large. Les annonces confirment son ambition d’investir dans la production locale tout en renforçant ses licences mondiales. Voici un tour d’horizon des projets qui marqueront l’année.

Lucky Luke : le cow-boy revient en série

Disney+ prépare une série Lucky Luke avec Alban Lenoir dans le rôle principal. Huit épisodes sont prévus, diffusés d’abord sur la plateforme avant d’arriver sur France Télévisions. Le casting promet de séduire avec Victor Le Blond en Billy the Kid, Camille Chamoux en Calamity Jane et Jérôme Niel en Joe Dalton. L’histoire met en scène un complot qui pourrait changer l’histoire des États-Unis.

Cette adaptation veut moderniser le mythe du cow-boy solitaire. Pour ce faire, elle mélange humour, action et intrigue historique pour attirer un public varié. Disney+ espère ainsi conquérir les fans de la bande dessinée tout en séduisant une nouvelle génération.

Seul : une version française de Last Man on Earth

La série américaine Last Man on Earth renaît en France sous le titre Seul. Arthus incarne le dernier homme vivant après une pandémie mondiale. Le ton promet d’être décalé, entre solitude assumée et situations absurdes. Disney+ mise sur l’humour et l’originalité pour séduire.

Cette adaptation française veut offrir une lecture locale d’un concept universel. Elle explore la résilience et la créativité face à l’isolement. Le projet confirme la volonté de Disney+ de diversifier ses genres et de donner une place aux talents français.

Surveillants! : Disney+ nous emmène en immersion en milieu carcéral

Audrey Lamy et Jean-Pascal Zadi se retrouvent dans une prison pour la série Surveillants!. Le récit plonge dans le quotidien des gardiens et des détenus. Disney+ promet une approche réaliste et dramatique, avec des personnages complexes et des tensions palpables.

Cette série veut questionner la société et ses institutions. Plus précisément, lle met en lumière les rapports de force et les dilemmes humains derrière les murs.

Bermudes : un thriller fantastique

François Uzan, créateur de Lupin, signe Bermudes. La série suit Alice dans un village isolé où la communication extérieure est interdite. Les habitants vivent sous des règles strictes, cherchant une nouvelle chance. L’ambiance rappelle Lost et Les Revenants.

Ce thriller fantastique veut combler un manque sur les écrans français. Disney+ ose le pari du mystère et du surnaturel. Bermudes promet une atmosphère captivante et une intrigue pleine de rebondissements.

Documentaire French Touch : la musique électronique à l’honneur

Disney+ lance un documentaire sur la French Touch. Ce projet met en avant la culture musicale française et son rayonnement international. Des artistes témoignent de l’impact de ce mouvement sur plusieurs générations.

Ce documentaire veut célébrer la créativité française. Il offre une plongée dans l’histoire de la musique électronique et son influence mondiale.

Gourou : un thriller avec Pierre Niney

Parmi les films attendus, Gourou se distingue. Pierre Niney incarne un coach influent sur les réseaux sociaux. Le scénario explore les dérives du développement personnel et les manipulations possibles. Disney+ diffusera le film dès septembre.

Ce thriller veut interroger notre rapport aux influenceurs et aux nouvelles formes de pouvoir. Avec un acteur reconnu, le projet promet intensité et réflexion.

Lol 2.0 : retour dans l’univers culte

Lisa Azuelos revient avec Lol 2.0. Le film suit la petite sœur de Lola, offrant une nouvelle perspective sur l’univers culte. Sophie Marceau reprend son rôle d’Anne, ajoutant une touche de nostalgie. Ce projet veut séduire les fans de la première heure et une nouvelle génération. Il mélange humour, émotions et thèmes actuels.

Kaamelott : la suite tant attendue

Alexandre Astier poursuit son œuvre avec Kaamelott : Deuxième Volet. Le projet se déclinera en deux parties. Les fans retrouveront l’univers médiéval et les personnages emblématiques. Disney+ diffusera ces films après leur sortie en salle.

Cette suite confirme l’importance de Kaamelott dans la culture française. Elle promet humour, aventure et profondeur narrative.

Marvel et Star Wars : les licences mondiales en force

Disney+ ne se limite pas aux productions françaises. Les licences Marvel et Star Wars restent au cœur de sa stratégie. En 2026, les abonnés découvriront Daredevil : Born Again saison 2, Ahsoka saison 2 et Vision Quest. Côté cinéma, Thunderbolts*, Les 4 Fantastiques et Vaiana 2 rejoindront le catalogue.

Malcolm : une renaissance inattendue

La série culte Malcolm revient avec Rien n’a changé. Après des années de rediffusions, la famille la plus déjantée de la télévision reprend du service. Disney+ promet une saison pleine de surprises et de nostalgie.

Ce retour veut séduire les anciens fans et attirer de nouveaux spectateurs. Malcolm reste une référence de la comédie familiale.