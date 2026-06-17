Google Earth : le simulateur de vol débarque enfin sur votre navigateur web

L’exploration virtuelle franchit une nouvelle étape majeure. Google déploie une mise à jour attendue qui permet de piloter un avion directement depuis son navigateur internet. Cette fonctionnalité historique, autrefois réservée à l’application de bureau, devient accessible en un clic pour l’ensemble des internautes à travers le monde.

Une option culte désormais accessible à tous sur le web

La firme de Mountain View continue de moderniser ses outils géographiques en intégrant ses options professionnelles les plus populaires sur le web. Récemment, la plateforme a accueilli des outils de profils d’élévation et de nouveaux formats d’importation de données. L’arrivée globale du simulateur de vol marque cependant le changement le plus ludique de cette vague de mises à jour. Android Police a repéré l’officialisation de cette nouveauté via une publication de l’équipe de Google Earth sur les réseaux sociaux. Cette intégration confirme la volonté du géant de la tech de proposer des expériences immersives et divertissantes sans nécessiter l’installation d’un logiciel lourd. Parallèlement à ces innovations d’affichage, l’entreprise optimise constamment l’expérience utilisateur, notamment puisque Google teste une redirection directe des recherches Chrome vers son mode IA pour fluidifier la navigation au quotidien.

L’accès à cette fonctionnalité cachée s’avère particulièrement simple pour les utilisateurs. Vous devez d’abord ouvrir le site officiel de Google Earth sur votre navigateur habituel. Ensuite, il suffit de vous rendre dans la section « Explorer la Terre ». Le mode de simulation se trouve directement à l’intérieur du menu « Outils ». Les concepteurs ont également intégré une foire aux questions complète pour guider les pilotes novices lors de leurs premières sessions de navigation aérienne.

Les limites de cette expérience de pilotage virtuel

Les utilisateurs doivent toutefois garder en tête deux avertissements importants avant de décoller. Google précise explicitement que cette option conserve pour le moment un statut expérimental. Par conséquent, des anomalies visuelles ou des comportements imprévus peuvent survenir durant la session de navigation.

De plus, l’entreprise rappelle que cet outil ne remplace en aucun cas une véritable formation aéronautique. Ce système privilégie l’exploration visuelle et décontractée des paysages terrestres plutôt qu’une reproduction fidèle des lois complexes de l’aérodynamisme.