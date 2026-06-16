Huawei HarmonyOS 7 : Un nouveau look à la Apple et une IA surpuissante

Huawei vient de franchir une nouvelle étape lors de sa conférence annuelle pour les développeurs. L’entreprise a officiellement présenté HarmonyOS 7, la toute dernière mouture de son système d’exploitation propriétaire. Cette mise à jour majeure apporte des changements esthétiques profonds et pousse l’intégration de l’intelligence artificielle à un niveau inédit.

HarmonyOS 7 : un design résolument moderne inspiré par Apple

Pour cette nouvelle version, Huawei fait évoluer l’aspect visuel de sa plateforme de manière spectaculaire. L’interface logicielle adopte désormais des boutons et des curseurs caractérisés par d’élégants effets de translucidité. Ce choix graphique rappelle fortement le style « Liquid Glass » qu’Apple a récemment introduit au sein d’iOS 26.

En plus de cette esthétique épurée, le constructeur intègre une technologie inédite appelée « personnalisation spatiale« . Ce procédé algorithmique insuffle un effet de profondeur en trois dimensions à n’importe quelle image fixe. Les utilisateurs peuvent notamment métamorphoser leur écran de verrouillage grâce à un mélange intelligent entre le sujet d’une photo et l’arrière-plan. Cette recherche d’esthétisme n’est pas isolée, puisque le constructeur applique régulièrement des codes occidentaux à ses produits. C’est notamment le cas pour le Huawei Pura X Max, le futur smartphone pliable qui s’inspire de l’iPhone Fold.

L’avènement des agents autonomes grâce à l’intelligence artificielle

L’intelligence artificielle représente le véritable pilier technique de cette mise à jour logicielle. Huawei ne se contente plus d’un simple outil conversationnel basique pour guider l’utilisateur. La marque déploie une véritable IA agentique directement au cœur de son assistant virtuel. Ce système autonome exécute des actions concrètes et complexes à la place de l’humain. L’assistant prend ainsi le contrôle de nombreuses fonctionnalités au sein des applications tierces. De plus, il enchaîne des requêtes à étapes multiples sans exiger la moindre validation manuelle.

Cette prouesse repose sur une infrastructure technique baptisée HarmonyOS Intelligent Agent Framework 2.0. Le fabricant revendique d’ailleurs un taux de réussite supérieur à 90% lors de l’accomplissement de ces tâches automatisées. La sécurité bénéficie également de ces innovations grâce à un module de détection vocale des tentatives d’escroquerie. Enfin, la photographie profite d’outils de retouche avancés entièrement dopés aux algorithmes génératifs.

Des performances en hausse et un calendrier de déploiement ciblé

Au-delà de l’aspect visuel et des fonctionnalités intelligentes, les ingénieurs ont optimisé le code source de la plateforme. HarmonyOS 7 affiche un gain d’efficacité brute de plus de 15% par rapport à la version 6.1. Cette progression fluide se traduit par une ouverture plus rapide des applications courantes. Les amateurs de jeux vidéo et les consommateurs de streaming vidéo ressentiront également cette réactivité accrue.

Le constructeur prévoit d’installer ce système sur un écosystème très vaste incluant les smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables et les montres connectées. Les développeurs peuvent tester la version bêta dès à présent sur une sélection de terminaux haut de gamme. Le grand public devra quant à lui patienter jusqu’à l’automne prochain pour installer la version finale stabilisée.

Une hégémonie commerciale incontestée sur son marché national

Le public européen ne verra pas cette mise à jour arriver immédiatement sur ses appareils locaux. Ce logiciel cible en priorité le marché intérieur chinois où Huawei a construit une véritable forteresse numérique. Les restrictions commerciales américaines imposées en 2019 ont poussé l’entreprise à s’émanciper définitivement des services mobiles de Google.

Cette stratégie d’indépendance s’avère payante au regard des dernières données économiques mondiales. HarmonyOS centralise désormais 17% des parts de marché en Chine continentale. Cette performance remarquable lui permet de devancer Apple et son système iOS qui stagne à 16%. Android conserve la première place du secteur avec 66% de pénétration. À l’échelle internationale, la plateforme de Huawei représente 4% de l’ensemble des smartphones en circulation.