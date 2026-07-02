Le TMR3111D offre des performances exceptionnelles pour la robotique

MDT lance une innovation majeure avec le TMR3111D, un circuit intégré de codeur rotatif magnétique TMR. Ce nouveau produit s’adresse aux marchés de la robotique et du contrôle de mouvement. Son lancement promet de transformer la détection de position avec rapidité et précision. Les industriels et les concepteurs tirent désormais profit d’une technologie avancée, flexible et fiable.

Applications robotiques et industrielles du TMR3111D

Le TMR3111D trouve sa place dans de nombreux systèmes. On le voit dans les robots humanoïdes, les robots quadrupèdes et les robots industriels. Il s’intègre aussi facilement dans les applications de servomoteurs et de moteurs de précision. Grâce à sa petite taille et à sa détection rapide, il répond aux exigences des systèmes modernes et compacts. Par conséquent, il sert dans chaque articulation nécessitant un retour précis d’information de position.

Caractéristiques techniques du codeur rotatif TMR3111D

Le TMR3111D brille par sa polyvalence. Il fonctionne jusqu’à 40 000 tr/min, ce qui assure des mesures exactes même à grande vitesse. Sa compatibilité s’étend aux sorties SPI, ABZ, PWM et UVW, ce qui le rend simple à intégrer dans plusieurs systèmes.

Précision angulaire et répétabilité exceptionnelles

Étalonnage automatique intégré

Compatibilité dans l’axe et hors axe

Large plage de tension de 3 V à 5 V

Format ultra-compact (3 × 3 × 0,75 mm)

Avantages technologiques de la solution magnétique TMR

La technologie TMR offre de multiples avantages par rapport aux anciens codeurs à effet Hall. Elle propose une meilleure sensibilité magnétique, un signal plus stable et une plus grande tolérance aux variations magnétiques. De plus, l’étalonnage non linéaire corrige les erreurs lors de l’installation. Ainsi, le TMR3111D améliore la qualité des systèmes industriels tout en simplifiant leur montage.

En conclusion, le TMR3111D de MDT marque un tournant dans la détection de position. Ce codeur compact et polyvalent établit une nouvelle référence en fiabilité et précision. Son intégration facile, sa vitesse et ses performances en font le choix idéal pour les applications robotiques, industrielles et de contrôle de mouvement de pointe.

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