Malcolm & Marie, avec J. D. Washington et Zendaya, sur Netflix

Le 8 juillet dernier, le site Deadline a dévoilé une information exclusive : un film avec Zendaya (prochainement dans Dune) et John David Washington (Tenet) a été tourné pendant le confinement. Le site d’information a annoncé le titre du film, Malcolm & Marie, et son réalisateur, Sam Levinson. Ce dernier est le créateur de la série Euphoria et est également derrière le film Assassination Nation.

En plus de cette annonce, Zendaya a posté ce même jour sur Instagram une image du film que voici :

Ce film, tourné en noir et blanc, marque une nouvelle collaboration avec Sam Levinson pour Zendaya, après que cette dernière ait tenu le rôle principal dans Euphoria.

Selon Deadline, c’est l’annulation du tournage de la saison 2 de Euphoria, suite à l’épidémie de Coronavirus, qui a conduit à l’élaboration de ce film. L’actrice a demandé à Sam Levinson s’il pouvait écrire et réaliser un film avec elle durant la quarantaine. Et c’est donc en six jours que Levinson écrivit Malcolm & Marie. Le réalisateur avait alors déjà en tête John David Washington pour accompagner Zendaya dans ce projet.

Le tournage a alors commencé le 17 juin pour se terminer le 2 juillet.

Sam Levinson lors de la première de son premier film, Another Happy Day, au Festival de Sundance en 2011

Netflix achète ce film au Festival International du Film de Toronto

Le 13 septembre dernier, Deadline a rapporté quelques nouvelles sur Malcolm & Marie. Nous apprenons tout d’abord que le film a été tourné sur pellicule 35mm.

Une vidéo promotionnelle du film, d’une durée de 20 minutes, a été diffusée lors de la 45ème édition du Festival international du film de Toronto qui se déroule actuellement jusqu’au 21 septembre. Parmi les potentiels acheteurs intéressés par le projet, en plus de Netflix, nous retrouvions HBO, Amazon ou Searchlight Pictures. MGM, Apple, A24 et Focus Features étaient également dans la course. L’entreprise de Reed Hastings et Marc Randolph a réussi à s’imposer en achetant ce projet 30 millions de dollars.

Deadline a également dévoilé la prémisse du film, restée secrète. En voici une traduction (modifiant légèrement le texte pour plus de clarté) :

Washington joue un réalisateur de films rentré chez lui avec sa petite amie (Zendaya) après la première de son dernier film, dont il est persuadé qu’il sera un succès critique et financier. La soirée va prendre un tournant dès lors que des révélations sur leur couple éclatent au grand jour. Révélations qui vont tester la force de leur amour. Mike Fleming Jr., Deadline

Enfin, le site d’information a dévoilé un communiqué de Sam Levinson. Il affirme être très excité quant à la diffusion de son projet :