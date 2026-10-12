Manga – Deep Insanity NIRVANA : le manga de science-fiction débarque chez Mangetsu le 21 octobre 2026

Les éditions Mangetsu s’apprêtent à accueillir une nouvelle série qui devrait séduire les amateurs de science-fiction, de mystères et de survival. Avec Deep Insanity NIRVANA, dont le premier tome sera disponible le 21 octobre 2026, les lecteurs vont découvrir un univers particulièrement sombre où une mystérieuse pandémie menace l’humanité. Entre exploration d’un monde souterrain, créatures terrifiantes et secrets scientifiques, cette nouvelle aventure promet une plongée dans l’inconnu.

Deep Insanity NIRVANA : une mystérieuse maladie menace l’humanité

Tout commence en Antarctique, lorsqu’un gigantesque gouffre est découvert. Baptisé « Asylum », cet immense espace souterrain intrigue immédiatement la communauté scientifique. Mais cette découverte coïncide avec l’apparition d’une étrange maladie qui se propage rapidement à travers la planète. Baptisée syndrome de Randolph, elle plonge des millions de personnes dans un sommeil profond dont elles ne semblent pas pouvoir se réveiller.

Face à cette catastrophe sanitaire, plusieurs nations décident d’envoyer des équipes d’exploration dans les profondeurs de l’Asylum. Leur objectif est simple : comprendre l’origine de cette mystérieuse épidémie et découvrir ce qui se cache dans cet environnement inconnu. Malheureusement, les différentes expéditions ne se déroulent pas comme prévu. Les rares personnes qui reviennent de ces profondeurs en ressortent profondément marquées.

Dix années passent avant que l’histoire ne se concentre sur Serge Sol, un jeune garçon qui possède une particularité exceptionnelle : il semble naturellement résister à la maladie. Cette immunité pourrait représenter un espoir pour l’humanité. Accompagné d’Hildegarde Olympiada Yamada, une mystérieuse agente au passé trouble, il entreprend une expédition vers l’Asylum afin de trouver des réponses.

Mais les profondeurs de ce monde souterrain sont loin d’être accueillantes. Créatures mortelles, phénomènes inexpliqués et dangers psychologiques attendent les deux protagonistes. Leur voyage pourrait bien les conduire aux frontières de la folie.

Une aventure entre science-fiction, horreur et exploration

Avec Deep Insanity NIRVANA, les lecteurs vont découvrir une œuvre qui mélange plusieurs genres. La science-fiction constitue naturellement le cœur de cette histoire, notamment à travers la pandémie mondiale et les interrogations scientifiques qui entourent l’Asylum. Mais le manga emprunte également beaucoup aux récits d’exploration et à l’horreur psychologique.

L’idée de découvrir un territoire totalement inconnu, dans lequel les lois habituelles semblent ne plus fonctionner, constitue l’un des principaux attraits de cette nouvelle série. L’Asylum n’est pas simplement un environnement hostile peuplé de monstres. Il représente également une menace pour la santé mentale de ceux qui osent s’y aventurer.

Cette atmosphère devrait particulièrement plaire aux amateurs d’univers oppressants, dans lesquels chaque nouvelle découverte peut rapidement se transformer en cauchemar. Le contraste entre les étendues glacées de l’Antarctique et les environnements organiques de l’Asylum participe également à l’identité visuelle annoncée de l’œuvre.

Une création signée par des auteurs reconnus

Deep Insanity NIRVANA bénéficie d’une équipe créative particulièrement intéressante. Le scénario est signé Makoto Fukami, connu notamment pour Magical Task Force Asuka, et Norimitsu Kaiho, qui a travaillé sur School-Live!. Les dessins sont confiés à Etorouji Shiono, mangaka notamment connu pour son travail sur Übel Blatt.

Initialement prépubliée au Japon dans le magazine Big Gangan entre 2020 et 2023, la série est terminée en six tomes. Elle appartient également à un projet multimédia développé par Square Enix, comprenant le jeu vidéo Deep Insanity ASYLUM et la série d’animation Deep Insanity THE LOST CHILD.

Cette dimension transmédia apporte une profondeur supplémentaire à cet univers, même si le manga propose sa propre porte d’entrée dans cette histoire mystérieuse.

Deep Insanity NIRVANA : une nouvelle série à découvrir dès le 21 octobre

Avec ce premier volume, Mangetsu enrichit son catalogue d’une œuvre mêlant science-fiction, aventure et horreur. Le concept d’une mystérieuse maladie liée à un monde souterrain, associé à une expédition particulièrement dangereuse, possède de quoi intriguer les amateurs de récits post-apocalyptiques.

De mon côté, je trouve le point de départ particulièrement intéressant. L’idée d’explorer un environnement inconnu pour comprendre une pandémie mondiale rappelle certaines grandes œuvres de science-fiction et de survival horror. Reste à découvrir comment les auteurs parviennent à développer cet univers et à maintenir le suspense tout au long des six tomes.

Le premier volume de Deep Insanity NIRVANA sera disponible le 21 octobre 2026, au prix de 7,95 €, dans la collection Shonen de Mangetsu. Il comptera 192 pages et bénéficiera d’une traduction française réalisée par Damien Guinois.

Fiche technique

Titre : Deep Insanity NIRVANA – Tome 1

Scénario : Makoto Fukami et Norimitsu Kaiho

Dessin : Etorouji Shiono

Éditeur : Mangetsu

Date de sortie : 21 octobre 2026

Prix : 7,95 €

Pages : 192

Série : 6 tomes

ISBN : 9782382817476

En résumé : Deep Insanity NIRVANA nous entraîne dans un univers sombre où une mystérieuse pandémie semble liée à un gigantesque gouffre découvert en Antarctique. Entre exploration, créatures dangereuses et horreur psychologique, cette nouvelle série en six tomes pourrait séduire les amateurs de science-fiction et de survival horror.

Retrouvez le manga sur le site officiel des éditions Mangetsu.