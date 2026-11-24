Les amateurs d’horreur teintée d’humour noir ont de quoi se réjouir : Soïchi est de retour en librairie depuis le 4 novembre 2026. D’ailleurs, Mangetsu poursuit la publication en format poche des aventures du plus sinistre garnement imaginé par Junji Ito. Par ailleurs, ce retour s’accompagne d’un deuxième tome à petit prix.

Un été qui tourne au cauchemar

Michina et Yûsuke espéraient passer des vacances d’été paisibles. Cependant, c’était sans compter sur leur jeune cousin Soïchi. Ce gamin lugubre, qui garde en permanence des clous entre les dents, a une idée bien à lui de la façon dont on traite ceux qui le contrarient ou le rejettent. De plus, malédictions vaudou, farces cruelles et imagination franchement démoniaque : chaque petite vexation devient prétexte à une vengeance aussi absurde qu’inquiétante.

L’antihéros favori de Junji Ito

Parmi tous les personnages sortis de l’esprit du maître de l’horreur japonaise, Soïchi occupe une place à part. Là où Tomié ou Les Chefs-d’œuvre de Junji Ito jouent la carte de l’épouvante pure, Soïchi navigue entre comédie noire et véritable malaise. D’ailleurs, on rit souvent de ses manigances pathétiques… jusqu’à ce que la plaisanterie bascule dans quelque chose de beaucoup plus dérangeant. C’est tout le sel de ces histoires courtes. En effet, le trait minutieux de l’auteur sert aussi bien le grotesque que l’effroi.

Le personnage a d’ailleurs connu une belle carrière hors du papier : c’est avec l’une de ses histoires que s’ouvrait la série animée Junji Ito Collection en 2018. Au Japon, ses aventures ont été réunies dans le recueil Sôichi no katte na noroi. De plus, les lecteurs anglophones ont eu droit à leur propre intégrale chez VIZ Media en 2023. Preuve que ce petit monstre à la mine réjouie a su se faire une place de choix dans le cœur des fans.

Une édition poche plus accessible

Les récits de Soïchi avaient déjà été réunis par Mangetsu en octobre 2022 dans un imposant volume relié de plus de 500 pages, vendu 23,70 €. Désormais, l’éditeur les propose dans un format poche plus léger, découpé en plusieurs tomes. Le premier volume est paru le 1er juillet 2026. Par la suite, ce deuxième tome prend la suite avec 224 pages en noir et blanc, toujours dans la traduction d’Anaïs Koechlin. C’est une bonne porte d’entrée pour découvrir l’univers de Junji Ito sans casser sa tirelire.

Mangetsu, la maison française de Junji Ito

Cette réédition s’inscrit dans le travail de fond mené par Mangetsu autour du mangaka, à qui l’éditeur consacre une collection entière. Après Les Chefs-d’œuvre de Junji Ito, la maison a récemment publié Cimes spectrales. Il s’agit d’une anthologie où Junji Ito partage l’affiche avec quatre autres artistes autour de l’horreur en montagne. Ainsi, il y a de quoi nourrir largement les lectures des amateurs de frissons cette saison.

Soïchi Tome 2 est disponible chez Mangetsu

Soïchi Tome 2 de Junji Ito est disponible depuis le 4 novembre 2026 chez Mangetsu, au format poche (13,3 x 18 cm, 224 pages), au prix de 9,95 €. De quoi prolonger les soirées d’automne en compagnie d’un gamin qu’on n’aimerait vraiment pas croiser au détour d’un couloir…