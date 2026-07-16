Manga – Ultimate Exorcist Kiyoshi : le nouveau phénomène du Shonen Jump débarque enfin en France

Les amateurs de shōnen ont une nouvelle série à surveiller de très près. Kazé vient de lancer en France Ultimate Exorcist Kiyoshi, la nouvelle œuvre de Shōichi Usui, avec la sortie du premier tome, disponible depuis le 8 juillet 2026. Pour marquer l’événement, l’éditeur propose également une édition collector particulièrement soignée destinée aux fans de mangas et aux collectionneurs.

Un exorciste imbattable… mais terriblement timide

Difficile de renouveler le thème des exorcistes dans le manga tant il a été exploité ces dernières années. Pourtant, Ultimate Exorcist Kiyoshi y parvient grâce à un concept aussi simple qu’efficace.

Le héros, Kiyoshi Harai, est considéré comme le plus puissant exorciste de sa génération. Après avoir perdu ses parents, tués par un démon, il a consacré toute sa jeunesse à devenir suffisamment fort pour protéger les autres. À seulement seize ans, il est déjà une véritable légende et s’apprête à effectuer sa première mission officielle.

Le problème ? Derrière cette puissance hors normes se cache un adolescent incroyablement timide. Incapable d’affronter sereinement un démon malgré son talent, mal à l’aise avec les autres et paralysé dès qu’il doit sortir de sa zone de confort, Kiyoshi offre un contraste particulièrement amusant entre son statut de héros invincible et sa personnalité maladroite. Cette dualité constitue immédiatement l’un des principaux atouts de la série.

Entre humour et combats spectaculaires

Dès les premières pages, Shōichi Usui trouve un excellent équilibre entre action, humour et personnages attachants. Les scènes de combat bénéficient d’une mise en scène dynamique tandis que les nombreux moments comiques viennent régulièrement casser la tension.

Le rythme est soutenu et le manga ne tarde pas à introduire ses premiers véritables enjeux. Les affrontements contre les démons promettent rapidement de prendre de l’ampleur, tout en laissant une place importante au développement de Kiyoshi, dont la plus grande bataille ne sera peut-être pas contre les monstres… mais contre sa propre timidité.

Le dessin accompagne parfaitement cette dynamique. Les planches sont lisibles, les effets d’action sont percutants et les expressions des personnages renforcent efficacement les nombreuses situations humoristiques.

Un auteur à suivre

Si le nom de Shōichi Usui vous est encore inconnu, il ne devrait pas le rester très longtemps. Avant de lancer sa propre série, le mangaka a notamment travaillé comme assistant auprès d’Eiichirō Oda sur One Piece pendant plusieurs années. Une expérience qui transparaît dans son sens du rythme, son énergie et sa capacité à créer des personnages immédiatement sympathiques.

Prépubliée au Japon dans le prestigieux Weekly Shōnen Jump, la série connaît un excellent démarrage et compte déjà plusieurs volumes, preuve que ce nouvel univers a rapidement trouvé son public.

Une édition collector pour les fans

Pour accompagner cette sortie française, Kazé propose une édition collector du premier tome.

En plus du manga, celle-ci contient :

un stand acrylique holographique ;

; une jaquette réversible exclusive ;

; une carte postale.

Un contenu qui devrait séduire les collectionneurs souhaitant découvrir cette nouvelle licence dans les meilleures conditions.

Une série qui pourrait devenir incontournable

Avec son héros atypique, son humour omniprésent et ses combats explosifs, Ultimate Exorcist Kiyoshi possède toutes les qualités attendues d’un grand shōnen moderne. Les amateurs de Kaiju No. 8, Jujutsu Kaisen, Blue Exorcist ou encore Dandadan devraient rapidement y trouver leur compte, tout en découvrant une identité propre qui mise davantage sur le contraste entre puissance et maladresse.

Ce premier volume pose des bases solides, présente un casting attachant et donne clairement envie de poursuivre l’aventure. Si la série confirme tout son potentiel dans les prochains tomes, elle pourrait bien s’imposer parmi les nouvelles références du catalogue Kazé,

Ultimate Exorcist Kiyoshi – Tome 1 est disponible depuis le 8 juillet 2026 au prix habituel de 7,29 €, tandis qu’une édition collector est également proposée pour les lecteurs souhaitant enrichir leur collection.