TUTO – Pourquoi mon téléphone ne s’allume plus ?

Un téléphone peut ne plus s’allumer pour plusieurs raisons. Le problème peut-être soit d’origine matérielle, soit d’origine logicielle. Par conséquent, il est important de procéder à différentes vérifications pour identifier la source du problème et en déterminer la solution.

Vérifier l’état de la batterie et du chargeur de votre téléphone

Si votre smartphone ne s’allume plus, la première chose à vérifier, c’est si la batterie ne s’est pas déchargée. En effet, si cela fait un moment que vous n’avez pas rechargé votre téléphone, il est probable que la batterie de votre téléphone soit à plat. Si vous avez le souvenir d’avoir récemment chargé votre téléphone, il est possible que la batterie se soit vidée plus rapidement que d’habitude. Il est alors possible que votre batterie soit endommagée.

Pour vérifier cela, essayez de raccorder votre téléphone à une prise murale. L’écran devrait alors s’allumer rapidement et l’appareil devrait redémarrer tout seul après quelques minutes lorsque vous appuierez sur le bouton d’alimentation. Cependant, si cette méthode ne fonctionne pas, essayez de brancher votre téléphone à un autre chargeur et/ou une autre prise de courant. En effet, il est possible que le problème ne vient pas de votre batterie mais de votre chargeur ou d’une source d’alimentation défectueuse.

Vérifiez la luminosité

Il est possible que vous ayez l’impression que votre smartphone ne s’allume plus alors qu’il est bien allumé mais que son écran est trop sombre. Pour vérifier cette hypothèse :

Rendez-vous dans une pièce sombre

Appuyez plusieurs fois sur le bouton marche/arrêt

Observez s’il y a un changement de luminosité sur l’écran

Si c’est le cas, ajustez la luminosité de votre appareil via la barre en haut de l’écran

Essayez également d’activer ou de désactiver la luminosité automatique.

Vérifiez si le smartphone n’est pas mouillé

Si votre téléphone s’allume toujours pas, nous vous conseillons de vérifier s’il n’aurait pas pris l’eau. En effet, il faut savoir que les smartphones et l’eau ne font pas bon ménage, sauf si le vôtre est waterproof. Dans le cas contraire, sachez que quelques gouttes d’eau suffisent parfois à mettre un téléphone hors service. Si c’est le cas, un verre accidentellement renversé sur la table, ou un environnement trop humide, nous vous conseillons de réagir vite. Autrement dit :

Sortez immédiatement l’appareil de l’eau

Retirez le plus rapidement possible la batterie, sauf si votre téléphone est récent avec une batterie non amovible

Enlevez également la carte SIM et la carte SD

Epongez au maximum votre téléphone avec un essuie-tout et des cotons-tiges pour les petits recoins

Vous pouvez aussi mettre votre téléphone dans un sachet alimentaire avec du riz. Ajoutez-y des sachets de Silica Gel si vous en avez. Le riz et le Silica Gel épongeront toute l’humidité de votre téléphone. Pensez aussi à bien expulser l’air du sachet.

Nous vous conseillons d’attendre entre 48 à 72 heures avant de rouvrir le sachet. Lorsque vous vous assurerez que tout est bien sec, vous pourrez relancer votre téléphone et vérifier s’il fonctionne correctement.

Forcez le redémarrage

Si votre téléphone est muni d’une batterie amovible, nous vous conseillons de retirer la batterie, d’attendre quelques minutes avant de réintroduire la batterie et de rallumer votre téléphone.

Si la batterie de votre téléphone est non amovible, vous pouvez essayer de forcer le redémarrage en effectuant un appui long sur le bouton d’alimentation. Pour ce faire, appuyer pendant au moins 10 secondes sur la touche Power devrait suffire à forcer l’extinction de l’appareil. Par la suite, patientez un peu avant de rallumer votre téléphone.

Connectez le téléphone à un ordinateur

Une autre méthode consiste à connecter votre téléphone à un ordinateur et voir si ce dernier le reconnaît. Pour cela :

Appuyez et maintenez le bouton Marche/Arrêt pendant 30 secondes pour allumer votre téléphone s’il est éteint ou le redémarrer s’il était déjà allumé

Connectez votre appareil à un ordinateur en utilisant son câble USB

Vous devriez alors constater un voyant lumineux ou une icône indiquant le chargement sur votre appareil

Une notification devrait également apparaître sur votre ordinateur indiquant qu’un téléphone est connecté.

Si c’est le cas mais que l’écran de votre téléphone ne s’allume pas, alors il faut procéder à un redémarrage de votre téléphone en mode récupération. Pour ce faire :

Si votre téléphone dispose d’un bouton menu, appuyez en même temps sur les boutons Volume Haut, menu et Power

S’il n’a pas de bouton menu, appuyez en même temps sur les boutons Volume Haut et Power.

Si ces méthodes ne sont pas parvenues à résoudre votre problème, il est probable que le problème soit d’origine matérielle. Cela peut être lié à une batterie défectueuse, un problème avec la carte mère ou un dysfonctionnement du port USB de votre téléphone. Si c’est le cas, nous vous conseillons de remettre votre téléphone entre les mains d’un professionnel.