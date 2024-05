Dans l’univers des projecteurs domestiques, où la technologie évolue rapidement, le Wanbo DaVinci 1 Pro se distingue. Ce projecteur n’est pas seulement un appareil parmi tant d’autres. Il marque une véritable révolution grâce à l’intégration de Google TV. Offrant un accès direct à Netflix sans appareil supplémentaire, le DaVinci 1 Pro promet une expérience utilisateur sans précédent, rendant le streaming plus accessible que jamais. Mais derrière ces promesses se cachent aussi des défis techniques que nous allons explorer. Ce test détaillé vous offrira une perspective équilibrée, essentielle pour quiconque envisage de faire de son salon un mini cinéma.

Conception et spécifications du Wanbo DaVinci 1 Pro

Le Wanbo DaVinci 1 Pro affiche un design moderne et compact, qui se fond facilement dans n’importe quel décor de salon. Avec des dimensions de 222 x 196 x 175 mm et un poids de 2,8 kg, ce projecteur est relativement facile à placer. Cependant, l’absence de pas de vis standard en dessous complique un peu l’installation murale ou au plafond. Pour ma part, j’ai dû improviser une étagère dédiée pour le positionner de manière optimale. Petit bémol, le câble d’alimentation pourrait être un peu plus long pour faciliter son placement.

Sur le plan technique, le projecteur brille par sa résolution de 1920*1080 pixels et utilise une optique avancée avec quatre lentilles en verre pour garantir une image nette et détaillée. Cependant, il ne supporte pas le HDR. Ce qui est plutôt décevant étant donné l’importance de cette fonctionnalité pour les cinéphiles souhaitant profiter d’une gamme dynamique plus large.

Fonctionnalités intelligentes et connectivité

Le cœur du DaVinci 1 Pro est son système Google TV, qui permet non seulement de streamer des contenus depuis Netflix, YouTube, et d’autres plateformes, mais aussi de télécharger une multitude d’applications directement sur le projecteur. Cette fonctionnalité transforme littéralement le projecteur en un centre de divertissement autonome. Toutefois, les promesses d’une automatisation complète tombent à plat. Les fonctions intelligentes, comme l’ajustement automatique de l’image et le keystone, nécessitent souvent des ajustements manuels pour obtenir une image parfaitement alignée, ce qui peut s’avérer frustrant.

Caractéristiques techniques du Wanbo DaVinci 1 Pro

Le Wanbo DaVinci 1 Pro allie élégance et performance dans un boîtier compact aux dimensions de 222 x 196 x 175 mm, affichant un poids de 2,8 kg, ce qui le rend à la fois robuste et maniable. Sa finition en couleur argent lui confère un aspect moderne qui s’harmonise avec tous les intérieurs.

Affichage

Technologie d’affichage : LCD

: LCD Lentilles : Composé de quatre lentilles en verre pur, dont trois sphériques et une asphérique, assurant une clarté optimale.

: Composé de quatre lentilles en verre pur, dont trois sphériques et une asphérique, assurant une clarté optimale. Luminosité : 600 lumens ANSI, fournissant une luminosité suffisante pour des projections de qualité dans des environnements peu éclairés.

: 600 lumens ANSI, fournissant une luminosité suffisante pour des projections de qualité dans des environnements peu éclairés. Résolution native : 1080p (1920*1080 FHD), avec support pour les contenus en 4K, permettant une expérience visuelle haute définition.

: 1080p (1920*1080 FHD), avec support pour les contenus en 4K, permettant une expérience visuelle haute définition. Durée de vie de la source lumineuse : Plus de 20,000 heures, garantissant de nombreuses années d’utilisation sans nécessiter de remplacement.

: Plus de 20,000 heures, garantissant de nombreuses années d’utilisation sans nécessiter de remplacement. Distance de projection : Recommandée entre 1,2 et 5 mètres pour une flexibilité optimale dans différents espaces.

: Recommandée entre 1,2 et 5 mètres pour une flexibilité optimale dans différents espaces. Correction de la distorsion trapézoïdale : Automatique, verticale et horizontale ±30°, facilitant une installation rapide sans nécessité de réglages manuels constants.

: Automatique, verticale et horizontale ±30°, facilitant une installation rapide sans nécessité de réglages manuels constants. Ajustement de la mise au point : Automatique, pour une netteté d’image parfaite en toutes circonstances.

: Automatique, pour une netteté d’image parfaite en toutes circonstances. Évitement d’obstacles : Automatique, permettant au projecteur de s’ajuster en fonction des objets dans son champ de vision.

: Automatique, permettant au projecteur de s’ajuster en fonction des objets dans son champ de vision. Alignement de l’écran : Automatique, idéal pour adapter rapidement l’image aux dimensions de votre écran de projection.

: Automatique, idéal pour adapter rapidement l’image aux dimensions de votre écran de projection. Format de l’image : 16:9 / 4:3, offrant une grande flexibilité pour tous types de contenu.

: 16:9 / 4:3, offrant une grande flexibilité pour tous types de contenu. Fonction zoom : Ajustable de 100% à 50%, pour une grande adaptabilité selon la taille de votre espace de visionnage.

: Ajustable de 100% à 50%, pour une grande adaptabilité selon la taille de votre espace de visionnage. Taille de projection : De 40 à 180 pouces, permettant une grande variété de tailles d’écran pour différentes expériences de visionnage.

: De 40 à 180 pouces, permettant une grande variété de tailles d’écran pour différentes expériences de visionnage. Mode de projection : Avant / Arrière / Plafond avant / Plafond arrière, offrant une multitude d’options pour l’installation du projecteur.

Matériel

Haut-parleurs : Deux haut-parleurs de 8W chacun, offrant une qualité sonore claire et puissante pour une expérience immersive.

: Deux haut-parleurs de 8W chacun, offrant une qualité sonore claire et puissante pour une expérience immersive. Niveau de bruit : ≤32 dB/m, assurant un fonctionnement relativement silencieux pour ne pas perturber votre expérience de visionnage.

: ≤32 dB/m, assurant un fonctionnement relativement silencieux pour ne pas perturber votre expérience de visionnage. Wi-Fi : Double fréquence 2.4/5 GHz, pour une connexion internet rapide et stable.

: Double fréquence 2.4/5 GHz, pour une connexion internet rapide et stable. Bluetooth : Version 5.0, permettant une connectivité sans fil avec divers appareils audio externes.

Logiciel

Chromecast : Intégré, facilitant le partage de contenu depuis vos appareils mobiles directement sur le projecteur.

: Intégré, facilitant le partage de contenu depuis vos appareils mobiles directement sur le projecteur. Magasin d’applications : Google Play, offrant un accès à une vaste gamme d’applications pour personnaliser votre expérience.

: Google Play, offrant un accès à une vaste gamme d’applications pour personnaliser votre expérience. Gestion des droits numériques (DRM) : Widevine L1, permettant l’accès à des contenus haute définition protégés.

Interfaces

HDMI : 1 port, pour connecter facilement le projecteur à votre ordinateur, console de jeux ou autre source vidéo.

: 1 port, pour connecter facilement le projecteur à votre ordinateur, console de jeux ou autre source vidéo. USB : 2 ports, permettant de connecter des périphériques de stockage pour la lecture de vidéos ou de présentations.

: 2 ports, permettant de connecter des périphériques de stockage pour la lecture de vidéos ou de présentations. AUX : 1 port, offrant une option supplémentaire pour connecter des haut-parleurs externes ou des écouteurs.

Qualité d’image et audio du Wanbo DaVinci 1 Pro

L’une des promesses les plus attrayantes du Wanbo DaVinci 1 Pro est sans doute sa qualité d’image. Soutenue par une résolution Full HD et la possibilité de supporter des contenus en 4K. Cependant, malgré ces spécifications impressionnantes, le projecteur présente certains défis en termes de performance visuelle et audio.

Qualité d’image

Le DaVinci 1 Pro utilise une technologie LCD avec une lentille de précision qui inclut trois lentilles en verre et une lentille asphérique, ce qui devrait théoriquement contribuer à une image nette et claire. Avec une luminosité de 600 ANSI lumens, il est suffisamment capable de fournir des images lumineuses dans des conditions de faible éclairage. Toutefois, la réalité du terrain montre que cette luminosité peut être insuffisante dans des environnements lumineux. Ou encore pendant la journée avec les rideaux fermés, rendant difficile la vision de films aux scènes sombres.

En outre, bien que le projecteur soit équipé de fonctions d’ajustement automatique de la mise au point et de la correction de la distorsion trapézoïdale, ces caractéristiques ne fonctionnent pas toujours comme prévu. L’autofocus nécessite parfois des réajustements manuels après l’allumage, car l’image peut initialement apparaître floue. Cela peut nécessiter un redémarrage du système pour obtenir une mise au point précise, ce qui peut s’avérer frustrant. Souvent, le simple ajustement via la télécommande suffit.

Qualité audio

Concernant l’audio, le Wanbo DaVinci 1 Pro est équipé de deux haut-parleurs de 8W chacun. Ces haut-parleurs sont conçus pour offrir une expérience sonore correcte sans nécessiter de système audio externe. Cependant, bien que la puissance soit adéquate pour des configurations de petite à moyenne taille, le son peut manquer de profondeur. En particulier dans les basses, ce qui pourrait ne pas satisfaire les audiophiles ou ceux qui attendent une immersion totale lors de séances de films ou de jeux vidéo. Le niveau sonore de l’appareil lui-même peut également être une source de distraction. Le projecteur fonctionne à un niveau de bruit pouvant atteindre 32 dB, ce qui est notablement audible dans un environnement silencieux.

Expérience utilisateur et problèmes techniques

Utilisation quotidienne du DaVinci 1 Pro

Le Wanbo DaVinci 1 Pro est conçu pour offrir une expérience utilisateur simplifiée grâce à ses nombreuses fonctionnalités automatiques. Cependant, la réalité du quotidien révèle quelques lacunes. L’autofocus et la correction de la distorsion trapézoïdale, bien qu’automatisés, nécessitent souvent des interventions manuelles pour peaufiner l’image. Cela peut être particulièrement agaçant lors de l’allumage. Où la mise au point peut démarrer de manière imprécise, nécessitant parfois plusieurs relance pour une clarté optimale.

Problèmes techniques

En plus des problèmes d’autofocus, le projecteur Wanbo DaVinci 1 Pro a tendance à être bruyant. La qualité sonore des haut-parleurs intégrés, bien que suffisante pour un usage quotidien, ne répond pas aux attentes d’une expérience audio riche. La luminosité, malgré une bonne performance dans des conditions de faible éclairage, est insuffisante pour contrer la lumière naturelle du jour. Rendant ainsi difficile la visualisation de contenus avec des scènes sombres en journée.

Limitations de conception

Une autre limitation notable est l’absence de pas de vis standard pour une installation facile sur des supports de plafond ou des trépieds. Ce détail oblige certains utilisateurs, comme dans notre cas, à créer des solutions alternatives comme une étagère sur mesure.

Conclusion : Wanbo DaVinci 1 Pro équilibre entre innovation et compromis

Le Wanbo DaVinci 1 Pro se distingue par son intégration de Google TV et sa capacité d’accès direct à Netflix, offrant ainsi une nouvelle dimension au cinéma maison. Toutefois, il présente des défauts non négligeables : la qualité de l’image est limitée en environnement lumineux, les réglages automatiques requièrent souvent des ajustements manuels, et le niveau de bruit ainsi que la qualité audio pourraient être améliorés. De plus, l’absence de pas de vis standard et un câble d’alimentation court pourraient poser des problèmes d’installation. Malgré ces inconvénients, son prix abordable et ses fonctionnalités avancées en font une option attrayante. Et ça pour ceux prêts à accepter certains compromis pour bénéficier d’un projecteur connecté et polyvalent. Pour ceux qui valorisent une qualité audiovisuelle irréprochable et une installation sans tracas, il peut être sage de considérer d’autres alternatives. Mais avec un autre budget !

Site officiel

8e anniversaire de Wanbo – Promotions

Pour ceux qui envisagent l’achat du Wanbo DaVinci 1 Pro, il est important de noter que Wanbo promet une expérience utilisateur de haute qualité grâce à des standards de fabrication rigoureux. Chaque unité subit des tests destructifs continus de 24 heures. Avec plus de 500 tests d’autofocus et plus de 150 tests de qualité d’image pour répondre aux normes exigeantes de l’usine Wanbo.

En plus, lors de l’événement du 8e anniversaire de Wanbo, les utilisateurs qui achètent le DaVinci 1 Pro, ou le nouveau T2 Max, via le store Wanbo, le AliExpress ou Geekbuying, bénéficieront d’un service de remplacement gratuit durant un an en cas de défaillance matérielle, sous réserve de la disponibilité du service dans leur pays. Cet événement se déroule du 20 mai à 10h00 au 20 juin à 17h. Voilà une opportunité à ne pas manquer pour ceux qui cherchent à investir dans un nouveau projecteur tout en bénéficiant d’une assurance supplémentaire contre les pannes potentielles.