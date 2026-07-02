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Omada Agent Governance : une avancée majeure pour sécuriser l’IA

il y a 12 minutesDernière mise à jour: 2 juillet 2026
2 minutes de lecture
Omada Agent Governance renforce la sécurité des agents IA et identités non humaines.

La sécurité des agents IA devient un enjeu central pour les entreprises. Omada Agent Governance apporte une réponse innovante à ce défi. La nouvelle solution vise à maîtriser les identités non humaines et à réduire les risques sur le cloud.

Renforcer la sécurité des agents IA dans les environnements cloud

Avec la montée rapide de l’IA en entreprise, le nombre d’agents connectés explose. Pourtant, la plupart des systèmes actuels gèrent surtout les identités humaines. Les agents IA accèdent aux données, exécutent des tâches et prennent des décisions, souvent sans surveillance claire. Omada Agent Governance sécurise ces nouveaux acteurs numériques en leur appliquant les mêmes règles strictes qu’aux collaborateurs humains. L’outil offre une visibilité complète et immédiate sur les agents présents dans les environnements cloud.

La gouvernance des identités non humaines : enjeux et solutions

Le principal enjeu pour les entreprises réside dans l’attribution des responsabilités et la gestion des droits d’accès. Sans outils adaptés, il est difficile de savoir qui gère quels agents et à quoi ils accèdent. Omada Agent Governance facilite l’identification des agents IA et des identités non humaines. Il permet de :

  • Déterminer clairement les responsables pour chaque agent
  • Limiter le nombre d’agents non gérés ou orphelins
  • Contrôler les accès et éviter les privilèges excessifs

Cette gouvernance proactive réduit l’exposition aux risques et améliore l’efficacité opérationnelle.

Visibilité et gestion proactive grâce à Omada Agent Governance

L’un des atouts majeurs de Omada Agent Governance est sa capacité à offrir une visibilité en temps réel sur chaque identité non humaine. L’outil s’intègre dans toutes les plateformes cloud, peu importe l’infrastructure existante. Son indépendance technologique en fait un choix flexible pour les entreprises. De plus, il facilite les audits grâce à des preuves fiables et cohérentes. Aligné sur les standards mondiaux comme l’AI Act européen ou la norme ISO 42001, l’outil aide à rester conforme face à la réglementation croissante.

Omada Agent Governance se positionne comme la solution de référence pour gérer la croissance des agents IA. En offrant visibilité, sécurité et conformité, il accompagne les entreprises dans leur transformation numérique. La gouvernance des identités non humaines devient ainsi un levier pour réduire les risques et renforcer la confiance dans le cloud.

Lisez notre dernier article tech : Alerte Sécurité : Protégez vos mots de passe et naviguez sereinement sur Edge !

il y a 12 minutesDernière mise à jour: 2 juillet 2026
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