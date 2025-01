OnePlus 13 : Des progrès éblouissants pour une expérience technologique inégalée !

OnePlus, le leader technologique, fait sensation avec le lancement mondial de ses nouveaux produits phare, les OnePlus 13 et OnePlus 13R. La série OnePlus 13 combine des systèmes d’appareil photo améliorés, des capacités d’IA de pointe, et des designs sophistiqués pour une expérience nouvelle génération pour la photographie et l’utilisation quotidienne.

Les nouveautés apportées par les OnePlus 13 et 13R

Le OnePlus 13 est équipé du Qualcomm Snapdragon 8 Elite, la plateforme mobile Snapdragon la plus puissante à ce jour, et doté d’un triple système caméra optimisé avec le partenariat de OnePlus avec Hasselblad. L’appareil bénéficie aussi de la dernière version du système d’exploitation OnePlus, OxygenOS 15, plein d’outils d’imagerie AI et offrant une expérience utilisateur optimale. De plus, cela s’affiche sur un écran QHD+ 120 Hz d’un clarté exceptionnelle, avec de nombreuses certifications pour la protection des yeux.

Le OnePlus 13R, avec son écran plat ProXDR 1,5K de 6,78 pouces et ses diverses certifications pour la santé visuelle, est idéalement conçu pour les utilisateurs qui souhaitent des performances de niveau flagship à un prix plus abordable. Le 13R dispose également d’un système d’appareil photo amélioré par rapport à la précédente génération, et incorpore un nouveau Gorilla Glass de Corning pour une résistance accrue aux rayures.

Connectivité augmentée/de luxe et accessoires impressionnants

La gamme OnePlus 13 améliore nettement la communication, avec ou sans signal, grâce à un dispositif appelé Beacon link. Ce dernier joue le rôle de talkie-walkie jusqu’à 200 mètres de distance en utilisant la connexion Bluetooth.

Parmi d’autres produits excitants, OnePlus a présenté une gamme d’accessoires spécifiques au OnePlus 13, tels que des étuis magnétiques compatibles avec les accessoires MagSafe, le chargeur sans fil AIRVOOC 50W pour une charge rapide, et les OnePlus Buds Pro 3 pour une connectivité audio améliorée.

Prix et disponibilité

Les OnePlus 13 et OnePlus Buds Pro 3 sont disponibles à l’achat dès maintenant sur le site web de OnePlus. Les prix de lancement sont de 1029€ pour le OnePlus 13 (version 256 Go) et de 769€ pour le OnePlus 13R (version 256 Go). En outre, pour une durée limitée, OnePlus.com offre divers cadeaux exclusifs pour l’achat de ces appareils.

La sortie du OnePlus 13 et du 13R est une nouvelle preuve de l’engagement de OnePlus à fournir des expériences de qualité supérieure. Alors, qu’attendez-vous ? Plongez dans le monde de la technologie de pointe et communiquez intelligemment avec la nouvelle série OnePlus 13. N’hésitez pas à partager votre expérience avec nous!