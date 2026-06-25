Prime Day – Des offres exceptionnelles pour une maison impeccable et sereine

À l’occasion du Prime Day 2026, Amazon frappe fort en proposant ses meilleures offres sur la toute dernière gamme de robots domestiques iRobot Roomba. Fans de technologies et amateurs de maison propre, c’est le moment rêvé pour s’équiper sans se ruiner ! Plongée dans cette avalanche de bons plans qui va faire frissonner les intérieurs jusqu’au 26 juin.

Des robots Roomba en promo exclusive pour le Prime Day

Du 23 au 26 juin, les membres Amazon Prime pourront profiter de promos exceptionnelles sur plusieurs modèles phares. iRobot innove encore avec une nouvelle génération de robots aspirateurs et laveurs, pensés pour simplifier notre quotidien.

Au programme, cinq modèles stars boostés à la technologie :

Roomba Mini + base AutoEmpty™ : Idéal pour petits espaces, il passe partout et se vide tout seul pendant 90 jours . Son prix ? 217,90€ au lieu de 399€.

+ base AutoEmpty™ : Idéal pour petits espaces, il passe partout et se vide tout seul pendant . Son prix ? au lieu de 399€. Roomba 105 Combo + Base AutoEmpty : 70 fois plus puissant qu’un Roomba classique, il combine aspirateur et serpillière pour une maison impeccable sans lever le petit doigt durant 75 jours. Affiché à 129€ au lieu de 399€.

: 70 fois plus puissant qu’un Roomba classique, il combine aspirateur et serpillière pour une maison impeccable durant 75 jours. Affiché à au lieu de 399€. Roomba Plus 405 Combo + Base AutoWash : La star des sols propres avec serpillières ultra-efficaces et base tout-en-un. Prix fracassé à 259€ au lieu de 699€.

: La star des sols propres avec serpillières ultra-efficaces et base tout-en-un. Prix fracassé à au lieu de 699€. Roomba Plus 505 Combo + Base AutoWash : Nettoyage précis jusqu’aux bordures, serpillières et base autonettoyante. Disponible pour 329€ au lieu de 799€.

: Nettoyage précis jusqu’aux bordures, serpillières et base autonettoyante. Disponible pour au lieu de 799€. Roomba Max 705 Combo + Base AutoWash : Pensé pour les familles nombreuses et les propriétaires d’animaux, ce modèle ultra-complet descend à 499€ au lieu de 1099€ !

Des promos à saisir sur Amazon.fr exclusivement durant ces quatre jours de folie. Chaque robot combine plusieurs fonctions : aspiration, lavage et vidage automatique pour garantir une autonomie maximale et une propreté sans effort.

Pourquoi les robots iRobot transforment réellement le ménage au quotidien

Au-delà des promotions exceptionnelles du Prime Day, les robots iRobot Roomba représentent surtout une évolution majeure dans la gestion des tâches ménagères. Grâce à leurs capteurs avancés et à la navigation intelligente, ils cartographient chaque pièce pour optimiser leurs déplacements et éviter les zones déjà nettoyées. Cette précision permet un gain de temps considérable, tout en garantissant un résultat homogène sur l’ensemble des surfaces.

Les modèles les plus récents intègrent également des bases automatiques capables de vider le bac à poussière, voire de laver et sécher les serpillières. Résultat : l’entretien manuel devient presque secondaire. Pour les foyers actifs, les familles avec enfants ou les propriétaires d’animaux, ces appareils apportent une solution concrète face à l’accumulation quotidienne de saletés. En combinant puissance d’aspiration, intelligence artificielle et autonomie prolongée, ils s’imposent comme de véritables assistants domestiques capables de maintenir un intérieur propre sans effort constant.

Vous voulez un appartement étincelant sans y passer des heures ? Ces promos iRobot sur le Prime Day représentent une belle opportunité pour moderniser votre intérieur. Prêts à franchir le cap et à partager vos impressions ? Dites-nous quel modèle vous tente et partagez l’info avec vos amis sur les réseaux !