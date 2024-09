PS5 Pro : Sony dévoile la liste des jeux optimisés pour la console

Il ne reste plus que quelques mois avant la sortie de la PS5 Pro, “la plus puissante des consoles next-gen”, comme le dit si bien Sony. Pourtant, le public reste dubitatif quant à son rapport performances-prix. Est-ce que c’est vraiment utile de débourser 800 euros pour jouer avec la même qualité graphique que sur la PS5 classique ? Sony a alors levé ce doute lors du State of Play du 24 septembre en dévoilant une nouvelle liste de jeux optimisés pour la PS5 Pro. Ces derniers pourront alors tirer pleinement parti des capacités accrues de cette puissante machine…ou pas. Explications.

22 jeux optimisés spécialement pour la PS5 Pro

Depuis son annonce, la PS5 Pro a fait l’objet d’une vive controverse sur la toile. La raison principale reste surtout son prix très élevé : 800 euros, et ce, sans lecteur Blu-ray ! Pourtant, la machine se dote des dernières technologies en termes de performances. Parmi elles, on pourra mentionner la possibilité de jouer à des jeux en 4K 60fps natif, sans sacrifier le côté graphique. Ajoutez à cela l’édition 30e anniversaire de la PS5 Pro, qui est une belle pièce de collection.

Lors de State of Play du 24 septembre dernier, Sony décide d’étoffer l’argument de vente de la PS5 Pro. Dans une bande-annonce, la firme présente les titres déjà confirmés ainsi que le nouveau lot de jeux à venir sur la console. Avec les 8 nouveaux jeux ajoutés au lot, on a un total de 22 titres optimisés à l’heure où nous écrivons ces lignes. On espère que ces derniers seront disponibles dès le lancement de la PS5 Pro le 7 novembre prochain, bien que cela n’ait pas encore été annoncé.

Ci-dessous les jeux qui seront mis à jour pour la PS5 Pro :

Alan Wake 2

Assassin’s Creed Shadows

Demon’s Souls (2020)

Dragon Age: The Veilguard

Dragon’s Dogma 2

F1 24

Final Fantasy 7 Rebirth

Ghost of Tsushima

Gran Turismo 7

Hogwarts Legacy

Horizon Forbidden West

Marvel’s Spider-Man 2

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil 4 Remake

Resident Evil Village

Rise of The Ronin

Star Wars Jedi: Survivor

Stellar Blade

The Crew Motorfest

The First Descendant

The Last of Us Part 2 Remastered

Sony a également promis l’arrivée d’autres jeux optimisés pour la machine à l’avenir. Bien sûr, nous ne manquerons pas de vous informer lorsque de nouveaux titres seront disponibles. Pensez à revenir plus souvent !