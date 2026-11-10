Ratchet & Clank: Ranger Rumble, le jeu mobile de Sony et Oh BiBi, fermera ses serveurs en 2027

Même si la licence Ratchet & Clank est devenue culte au fil des années, cela n’a pas empêché la perte de ce projet mobile signé Sony et Oh BiBi. Alors que son lancement mondial se faisait encore attendre, Ratchet & Clank: Ranger Rumble ne poursuivra finalement pas son aventure sur mobile. Sony Interactive Entertainment et le studio Oh BiBi ont officialisé l’arrêt du développement le 6 novembre 2026, et les serveurs resteront accessibles jusqu’au printemps 2027.

Ratchet & Clank: Ranger Rumble ne connaîtra pas de lancement mondial

L’annonce a été publiée sur le site officiel du jeu. Oh BiBi explique avoir pris la décision difficile de mettre un terme au développement de Ratchet & Clank: Ranger Rumble, sans toutefois communiquer davantage de précisions sur les raisons de cet arrêt.

Dévoilé en novembre 2025, ce jeu free-to-play avait été développé en collaboration avec Insomniac Games et PlayStation Studios. Il proposait des affrontements multijoueurs en arène sur iOS et Android, avec plusieurs personnages issus de la célèbre franchise de science-fiction.

Après un lancement progressif dans plusieurs territoires, notamment aux Philippines, en Indonésie, au Canada et au Royaume-Uni, le titre semblait pourtant se diriger vers une sortie internationale. En juillet 2026, PlayStation avait même ouvert les préinscriptions mondiales, évoquant une arrivée à grande échelle. Ce projet ne verra finalement pas le jour.

Une fermeture progressive jusqu’au 1er mai 2027

La fin de Ratchet & Clank: Ranger Rumble s’organisera en plusieurs étapes, avec le déploiement de sa dernière mise à jour le 6 novembre dernier. L’application quittera ensuite l’App Store et de Google Play le 21 novembre, empêchant ainsi les nouveaux joueurs de la télécharger.

Les utilisateurs ayant déjà installé le jeu pourront toutefois continuer à profiter des différents modes, du matchmaking et des fonctionnalités compétitives jusqu’au 1er mai 2027. À cette date, Oh Bibi et Sony fermeront définitivement les serveurs, et le jeu ne sera plus accessible.

Pour accompagner les derniers mois d’activité, Oh BiBi a également revu le fonctionnement économique du titre. Le studio a ainsi supprimé les achats intégrés et le Super Pass est désormais gratuit. Les saisons du Qwark Pass continueront jusqu’à la fermeture, permettant aux joueurs de récupérer les récompenses disponibles. En revanche, les comptes et les données de progression ne seront plus disponibles à l’arrêt des serveurs.

So long !