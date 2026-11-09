LEGO Ideas Godzilla : le roi des monstres débarque en 5 363 briques le 27 novembre

Après plus de 70 ans de règne sur les écrans, Godzilla passe enfin à la brique. LEGO a dévoilé le 3 novembre le LEGO Ideas Godzilla (référence 21375), premier set officiel consacré au roi des monstres. Avec 5 363 pièces et plus de 70 cm de haut, il devient aussi le plus grand modèle LEGO Ideas jamais commercialisé. Sa sortie est fixée au 27 novembre, jour du Black Friday, au prix de 399,99 €.

Un projet de fan validé par la communauté

Comme tous les sets de la gamme Ideas, ce Godzilla est né d’une proposition de fan. Son créateur, Matthew Esposito (pseudo MattE720), est un passionné installé à New York. Selon LEGO, il lui a fallu plus de deux ans pour réunir les 10 000 votes nécessaires. Le projet a ensuite été retenu par le comité de validation de la marque, puis retravaillé par les designers Jordan David Scott et Jim Clayton.

Le modèle s’inspire du Godzilla du Monsterverse, l’univers cinématographique du studio américain Legendary. La licence est accordée par Toho, la maison japonaise qui a créé le monstre en 1954. Le set réunit donc les deux grands visages du lézard géant.

LEGO Ideas Godzilla : 5 363 pièces, une queue articulée et un rayon atomique

Sur le papier, la bête a de quoi impressionner. La tête, les bras, les jambes et la queue sont articulés, jusqu’aux épaules, coudes, poignets et doigts. Les designers ont soigné la peau écailleuse et les plaques dorsales en dents de scie, signature du personnage. Un élément interchangeable remplace la langue par le fameux rayon atomique, pour recréer le rugissement tourné vers le ciel.

C’est d’ailleurs avec ce rayon que le LEGO Ideas Godzilla dépasse les 70 cm. Le set est réservé aux adultes (18+). Les instructions sont aussi disponibles en 3D dans l’application LEGO Builder, avec zoom, rotation et suivi de progression.

Un set offert pour le lancement

Le 27 novembre, le set sera vendu en exclusivité sur LEGO.com et dans les LEGO Stores. Du 27 au 30 novembre, dans la limite des stocks, chaque achat donne droit à un cadeau. Il s’agit du set Godzilla Logo and Footprint (référence 40888, 359 pièces). Il associe un panneau au logo bleu de Godzilla, posé sur une ville où se cache Mothra, et une empreinte de pied à l’échelle du grand modèle.

Le bémol : un monstre pour budget et salon XXL

À 399,99 €, ce Godzilla s’adresse clairement aux collectionneurs déterminés. Il faut aussi lui trouver une place à la hauteur de ses 70 cm, ce qui n’est pas toujours simple. L’exclusivité LEGO au lancement prive par ailleurs de la concurrence entre revendeurs, souvent synonyme de remises. Enfin, le set cadeau n’est garanti que quatre jours, et seulement tant qu’il en reste.

Pour les amateurs de kaijus, l’occasion reste rare. Un projet de fan qui finit en plus grand set Ideas de l’histoire, voilà qui rend hommage au monstre comme à sa communauté. Je conseille simplement de garder un œil sur le compteur de stock le 27 novembre : le roi des monstres pourrait partir vite.