WE ARE REWIND dévoile trois éditions limitées en collaboration avec Pink Floyd, Elvis Presley et The Midnight

La marque française WE ARE REWIND poursuit son développement sur le marché de l’audio rétro avec trois nouvelles éditions limitées de son lecteur cassette WE-001. Réalisées en collaboration avec Pink Floyd, Elvis Presley et The Midnight, ces déclinaisons associent des identités musicales emblématiques à un appareil modernisé. Par ailleurs, elles intègrent notamment le Bluetooth et une batterie rechargeable. Chaque modèle est proposé au prix de 179 euros.

Trois collaborations autour d’univers musicaux emblématiques

WE ARE REWIND continue d’explorer le marché des équipements audio vintage en misant sur des collaborations avec des artistes reconnus. Après avoir remis au goût du jour le baladeur cassette avec son modèle WE-001, le fabricant français présente trois nouvelles versions destinées aux amateurs de musique et aux collectionneurs.

Ces éditions limitées se distinguent principalement par leur esthétique, directement inspirée de l’univers de chaque artiste. C’est une stratégie qui permet à la marque de renforcer le positionnement de son lecteur. En effet, l’appareil se situe à mi-chemin entre équipement audio et objet de collection.

Pink Floyd : une édition inspirée de The Dark Side of the Moon

La première collaboration rend hommage à The Dark Side of the Moon, l’un des albums les plus emblématiques de Pink Floyd. Le lecteur WE-001 adopte pour l’occasion une finition noire reprenant le célèbre prisme et son faisceau lumineux multicolore, éléments caractéristiques de la pochette originale de 1973.

Cette édition est commercialisée sous la forme d’un coffret comprenant le baladeur ainsi qu’une version cassette de l’album. Chaque exemplaire est également accompagné d’une carte numérotée, soulignant le caractère collector de cette collaboration.

Avec cette déclinaison, WE ARE REWIND s’adresse directement aux amateurs du groupe britannique. En outre, la marque capitalise sur l’une des identités graphiques les plus reconnaissables de l’histoire du rock.

Elvis Presley : un hommage au ’68 Comeback Special

La deuxième édition limitée est consacrée à Elvis Presley et s’inspire de son célèbre ’68 Comeback Special. Cette émission télévisée, diffusée en décembre 1968, avait marqué une étape importante dans la carrière du chanteur américain.

Pour cette collaboration, WE ARE REWIND propose un lecteur noir habillé d’un imposant logo ELVIS rouge. Une présentation qui reprend les codes visuels du spectacle et qui se distingue nettement de la version standard du WE-001.

Cette édition bénéficie également d’un tirage particulièrement restreint, puisque seuls 1 957 exemplaires seront proposés. Une limitation qui renforce son intérêt auprès des collectionneurs et des admirateurs du King.

The Midnight : une esthétique synthwave pour accompagner Syndicate

La troisième collaboration concerne The Midnight, groupe américain reconnu pour ses compositions mêlant synthwave, musique électronique et influences des années 1980.

Cette édition spéciale accompagne l’album Syndicate et adopte une identité visuelle particulièrement marquée. Le WE-001 se pare d’une finition bleue associée à des nuances violettes, directement inspirées de l’esthétique néon-wave caractéristique du groupe.

Le résultat tranche avec les deux autres déclinaisons, davantage ancrées dans l’histoire du rock. Cette version illustre également la volonté de WE ARE REWIND de s’adresser à des publics plus variés. Elle vise notamment les amateurs de musiques électroniques contemporaines.

WE-001 : une conception rétro associée aux technologies actuelles

Si ces trois éditions se distinguent par leur présentation, elles reposent sur une plateforme technique commune. Le WE-001 conserve le fonctionnement traditionnel d’un lecteur cassette tout en intégrant plusieurs fonctionnalités adaptées aux usages actuels.

L’appareil est compatible avec les cassettes audio et propose une lecture stéréo. Il intègre également une connexion Bluetooth 5.1, permettant de transmettre le son vers un équipement audio sans fil compatible.

L’alimentation repose sur une batterie lithium-ion rechargeable de 2 000 mAh. Le constructeur annonce une autonomie comprise entre 10 et 12 heures, selon les conditions d’utilisation.

Le WE-001 dispose par ailleurs d’une fonction d’enregistrement stéréo via une entrée analogique 3,5 mm. Cette caractéristique permet notamment de réaliser ses propres compilations à partir d’une source audio externe.

Sur le plan technique, le lecteur affiche une réponse en fréquence de 30 Hz à 14 500 Hz avec une cassette de type I. De plus, un rapport signal/bruit annoncé de 50 dB en lecture est à noter. Ses dimensions atteignent 140,8 × 88,8 × 33,5 mm, pour un poids d’environ 404 grammes.

Le retour des supports physiques comme levier de différenciation

À travers ces collaborations, WE ARE REWIND poursuit une stratégie fondée sur la valorisation des supports musicaux physiques et du design rétro. L’objectif n’est pas de concurrencer directement les solutions d’écoute dématérialisées. Au contraire, il s’agit de proposer une expérience différente, davantage centrée sur l’objet et son utilisation.

Le choix de Pink Floyd, Elvis Presley et The Midnight illustre cette approche. En associant des références historiques à un groupe contemporain, la marque cherche à toucher plusieurs générations d’auditeurs. Elle vise aussi à renforcer la dimension collector de ses produits.

Cette orientation s’inscrit dans un intérêt renouvelé pour les équipements audio vintage, où l’esthétique et l’attachement aux formats physiques occupent une place importante dans la décision d’achat.

Prix et disponibilité

Les trois éditions limitées WE ARE REWIND × Pink Floyd, Elvis Presley et The Midnight sont annoncées au tarif de 179 euros chacune. La version Elvis Presley sera limitée à 1 957 exemplaires. Par ailleurs, le coffret Pink Floyd comprendra une carte numérotée.

Avec ces nouvelles déclinaisons, WE ARE REWIND confirme sa volonté de développer son catalogue au-delà des simples variations de couleurs. Le constructeur mise désormais sur des collaborations musicales pour différencier ses produits et renforcer leur attractivité auprès des collectionneurs.

Positionnés sur un segment relativement haut de gamme pour ce type d’appareil, ces modèles s’adressent avant tout à un public sensible au design, à l’univers des artistes et à l’expérience offerte par les supports physiques. Cette proposition pourrait notamment trouver son public à l’approche des fêtes de fin d’année.