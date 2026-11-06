Le 29 octobre 2026 a été une journée chargée pour l’IA conçue hors des États-Unis et de la Chine. Mistral AI a ouvert les poids de son plus gros modèle, et Orange Cyberdefense en exploitera une variante dédiée à la sécurité. Le même jour, le canadien Cohere a lancé une levée de fonds record. Trois annonces distinctes, mais un même fil rouge : la course à une IA souveraine, développée et contrôlée sur son propre sol. Voici ce qu’il faut en retenir.

Mistral Large 4, un poids lourd qui ouvre enfin ses poids

Mistral Large 4 a d’abord été proposé en préversion le 6 octobre, via l’API et Mistral Studio. Le 29 octobre, la start-up parisienne a publié les poids d’une version améliorée. Surnommé « Le Chonk » par Mistral elle-même, le modèle revendique 1 000 milliards de paramètres. Il est nativement multimodal, c’est-à-dire capable de comprendre plusieurs types de contenus, pas seulement du texte.

Concrètement, chacun peut télécharger le modèle sur Hugging Face, ou l’utiliser via l’API de Mistral, OpenRouter, Microsoft Foundry et les services de NVIDIA. La licence maison, une licence MIT modifiée, autorise l’usage, la modification et la commercialisation. Seule exception : une entreprise qui revend l’accès au modèle sous forme de service doit négocier une licence commerciale. Côté API, comptez 0,70 dollar par million de tokens en entrée et 2,10 dollars en sortie.

Le meilleur modèle hors États-Unis et Chine, sur le papier

Le cabinet indépendant Artificial Analysis classe Mistral Large 4 comme le modèle le plus intelligent conçu hors des États-Unis et de la Chine. Sur son indice dédié aux agents de code, il obtient 48 %. Il fait ainsi jeu égal avec le chinois GLM-5.3, tout en consommant 47 % de tokens en moins par tâche, selon Mistral.

Les autres chiffres viennent de la marque. Sur Terminal-Bench 4.0, qui mesure la capacité à agir dans un terminal, le score passe de 28 % en préversion à 41 %. En préférence humaine sur du code, Mistral affirme n’être devancé que par Claude Opus 5.5. Ces résultats restent largement autodéclarés, et les vérifications indépendantes ne font que commencer.

Orange Cyberdefense décroche une version taillée pour la cyber

En parallèle, Mistral a développé une variante de Mistral Large 4 optimisée pour la cybersécurité avancée. Elle cible les tests d’intrusion, l’évaluation de vulnérabilités et le red teaming, ces attaques simulées qui éprouvent les défenses d’une entreprise. Orange Cyberdefense devient le premier partenaire européen de Mistral pour bâtir des services de sécurité avec ce modèle. L’entreprise y gagne un accès anticipé.

Orange prévoit d’intégrer ces capacités progressivement, d’abord pour ses clients entreprises et le secteur public. Les premiers travaux portent sur les tests d’intrusion et l’analyse après une cyberattaque. Accès contrôlés, traçabilité et supervision humaine encadrent chaque usage, et les actions critiques restent entre les mains des experts. « Avec Mistral AI, nous construisons une IA cyber européenne, entraînée par nos experts et opérée sous leur contrôle », résume Hugues Foulon, directeur général d’Orange Cyberdefense.

Une arme à double tranchant, et Mistral le reconnaît

Un modèle capable de trouver des failles peut aussi aider à les exploiter. Mistral l’admet sans détour et dit renforcer ses garde-fous face à un risque d’aide à de vraies attaques. La variante cyber n’est donc pas publique. Elle est réservée à des partenaires triés sur le volet, sous contrat, et ses tests se limitent aux systèmes possédés ou explicitement autorisés.

La version grand public n’est pas en reste. Selon Mistral, elle refuse 96,6 % des requêtes cyber malveillantes, le meilleur taux mesuré par la marque parmi les modèles ouverts. Reste une inconnue de taille : aucune date de disponibilité ni aucun tarif n’ont été communiqués pour la variante cyber. Les clients d’Orange devront donc patienter avant d’en voir les effets concrets.

Cohere vise jusqu’à 7 milliards de dollars canadiens

Toujours le 29 octobre, de l’autre côté de l’Atlantique, Cohere a annoncé une première clôture de sa série E. La levée pourrait atteindre 7 milliards de dollars canadiens, pour une valorisation de 35,7 milliards de dollars canadiens. Le tour est mené par l’allemand Schwarz Group, maison mère de Lidl, rejoint par Bell Ventures, Bullhound Capital et le gouvernement du Canada. NVIDIA, Inovia Capital et Prosperity7 Ventures remettent aussi au pot.

L’État canadien prévoit jusqu’à 1,6 milliard de dollars canadiens, versés par étapes et liés à des objectifs. En échange, Cohere garde son siège au Canada et investira 1,7 milliard de dollars canadiens dans des capacités de calcul locales d’ici 2030. L’argent financera de nouveaux modèles, sa plateforme d’agents North et des offres de cyberdéfense. Attention toutefois au « jusqu’à » : le montant déjà engagé n’a pas été dévoilé.

Souveraineté, le mot qui relie les trois annonces

Une start-up française, un opérateur historique et un champion canadien : les profils diffèrent, mais l’ambition converge. Chacun veut une IA de pointe qui ne dépende ni des géants américains ni des acteurs chinois. Même la cybersécurité, longtemps affaire d’humains, entre dans cette logique d’indépendance.

Pour l’utilisateur, la nouvelle la plus concrète reste l’ouverture de Mistral Large 4, téléchargeable et modifiable dès aujourd’hui. Les promesses de performance devront cependant être confirmées hors des tests maison. Quant à la variante cyber et aux milliards de Cohere, leur impact se mesurera dans les mois à venir. L’Europe et le Canada tiennent-ils enfin leur réponse aux mastodontes de l’IA ?