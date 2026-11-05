Pikmin Day Direct : Nintendo dévoile les nouveautés de Pikmin 4, Pikmin Bloom et une série animée

Nintendo compte bien faire de Pikmin une franchise incontournable de son catalogue. À l’occasion du Pikmin Day Direct du 31 octobre 2026, le constructeur japonais a multiplié les annonces autour de ses petites créatures végétales. Au programme : une nouvelle édition de Pikmin 4 sur Nintendo Switch 2, des fonctionnalités inédites pour Pikmin Bloom…et une série de courts métrages animés.

Voici les principales nouveautés à retenir !

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Pikmin 4 s’offre une édition Nintendo Switch 2 avec l’Académie Dandori

C’est l’annonce majeure de cette présentation : Pikmin 4 – Nintendo Switch 2 Edition + Académie Dandori arrivera le 12 novembre 2026 sur la nouvelle console de Nintendo. Cette version enrichie introduira notamment des commandes vocales permettant de donner des instructions à Otchin grâce au microphone intégré de la machine. Neuf commandes différentes seront également disponibles pour faciliter les interactions avec le compagnon canin.

L’autre nouveauté repose sur l’Académie Dandori, un mode consacré à l’optimisation et à la gestion du temps. Les joueurs devront récupérer un maximum de trésors dans des environnements spécifiques, en organisant efficacement leurs équipes de Pikmin. Des examens, organisés chaque vendredi, samedi et dimanche, viendront mettre leurs compétences à l’épreuve.

Une démo gratuite est également proposée depuis le 2 novembre sur le Nintendo eShop. Elle permet de découvrir le début de l’aventure ainsi que deux stages de l’Académie Dandori.

Pikmin Bloom prépare l’arrivée des Grottes secrètes

Les joueurs mobiles auront également droit à leur lot de nouveautés. Nintendo a présenté les Grottes secrètes, une fonctionnalité prévue pour l’hiver 2026 dans Pikmin Bloom.

Le principe repose sur l’exploration de cavernes accessibles grâce à des cartes spéciales, notamment récupérées à travers les cartes postales rapportées par les Pikmin. Une fois à l’intérieur, les joueurs pourront envoyer leurs créatures affronter des ennemis et récupérer différents trésors.

Cette nouveauté s’accompagnera d’une connexion avec Pikmin 4 – Nintendo Switch 2 Edition + Académie Dandori. Les joueurs pourront ainsi obtenir des récompenses spéciales dans l’application mobile en participant aux examens du nouveau mode.

Hello! Pikmin : Nintendo mise aussi sur l’animation

La franchise s’étendra également au-delà du jeu vidéo avec Hello! Pikmin, une nouvelle série de courts métrages produite par Nintendo Pictures avec la participation de Shigeru Miyamoto. Les premiers épisodes ont été proposés sur Nintendo Today! et les canaux officiels de la marque. Après les premières publications de novembre, Nintendo prévoit de diffuser un nouvel épisode chaque mois à partir de décembre 2026.

Enfin, Shigeru Miyamoto a officialisé le 1er novembre comme journée annuelle dédiée à la franchise. Cette date fait référence aux trois couleurs emblématiques des premiers Pikmin : rouge, bleu et jaune.

Vous pouvez revoir l’entièreté des annonces dans la vidéo ci-dessous :