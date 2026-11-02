À deux mois de Noël, le Microsoft Store met en avant une formule que l’on regarde parfois de travers : le reconditionné certifié. Une Surface Pro reconditionnée récente y coûte nettement moins que son prix d’origine. Les Xbox Series reconditionnées, elles, tombent à point nommé après la hausse de prix des consoles neuves. Chaque appareil est contrôlé et garanti par Microsoft lui-même, ce qui rassure davantage qu’une petite annonce. Et pour occuper les soirées d’automne, le Xbox Game Pass termine octobre avec quelques arrivées de poids. Reste à savoir si ces offres tiennent leurs promesses, ruptures de stock comprises.

Surface Pro reconditionnée : -30 %, encore faut-il en trouver

Derrière l’étiquette reconditionné certifié, Microsoft promet des appareils inspectés, réparés, testés et nettoyés selon ses propres normes. Ces produits sont vendus uniquement sur le Microsoft Store, pas sur une place de marché tierce. Ils profitent de la garantie légale de conformité de deux ans, complétée par une garantie commerciale d’un an. Pour les achats faits entre le 1er octobre et le 2 décembre 2026, les retours courent jusqu’au 31 janvier 2027. Voilà de quoi déballer les cadeaux sans se presser.

La vedette de l’offre est la Surface Pro reconditionnée 13 pouces (11e édition), équipée des puces Snapdragon X. Au 1er novembre, toute la gamme affiche environ 30 % de remise par rapport au prix de référence indiqué par Microsoft. Le prix d’appel, 742,70 € au lieu de 1 061 €, concerne la version 16 Go / 256 Go, actuellement en rupture. La première configuration disponible coûte donc 900,20 € au lieu de 1 286 €. Elle associe un Snapdragon X Plus, 16 Go de mémoire et 512 Go de stockage, en noir uniquement.

Pour un écran OLED, il faut viser le Snapdragon X Elite, à partir de 1 120,70 € au lieu de 1 601 €. La version la plus musclée, avec 32 Go de mémoire et 1 To, descend à 1 530,20 € au lieu de 2 186 €. Quant à la Surface Pro 12 pouces (1re édition), plus légère, elle est annoncée dès 616,70 € au lieu de 881 €. Toutes ses configurations étaient malheureusement en rupture de stock lors de ma vérification.

La hausse des prix fait le jeu du reconditionné

Depuis le 1er août 2026, les consoles Xbox Series neuves coûtent nettement plus cher en France. Microsoft avait justifié cette hausse par l’envolée du prix des composants, mémoire et stockage en tête. Sur le Microsoft Store, la Xbox Series S 512 Go neuve s’affiche aujourd’hui à 499,99 €. La même console en reconditionné certifié coûte 399,99 €, soit 100 € d’écart pour un modèle identique.

La Series S 1 To reconditionnée est proposée à 499,99 €, le prix d’une 512 Go neuve. Les Xbox Series X reconditionnées, à 649,99 € et 599,99 € pour l’édition numérique 1 To, sont en revanche en rupture. Selon Microsoft, chaque console est réparée avec des pièces d’origine, testée puis remballée avec ses accessoires standards. La fiche mentionne la garantie légale de deux ans, et l’offre est limitée à une console par personne.

Le Game Pass termine octobre en Midgar

Côté jeux, le Xbox Game Pass a accueilli Final Fantasy VII Remake Intergrade le 29 octobre, dans les formules Premium, Ultimate et PC Game Pass. Le même jour sont arrivés Mouthwashing, Plants vs. Zombies: Replanted et Terrible Lizards. L’enquête surnaturelle The Séance of Blake Manor l’avait précédé le 27 octobre. Prochaine arrivée annoncée par Xbox : Pit of Goblin, le 3 novembre.

Comme chaque mois, d’autres titres ont fait leurs valises. Le 31 octobre, LEGO Star Wars : La Saga Skywalker, Deep Rock Galactic et Grim Fandango Remastered ont notamment quitté le catalogue. Football Manager 26 suivra le 10 novembre. Les entraîneurs virtuels ont donc encore quelques jours pour boucler leur saison.

Crédit : Microsoft

Une bonne affaire, à condition d’arriver à temps

Le premier bémol saute aux yeux : plusieurs prix d’appel concernent des modèles introuvables. La Surface Pro 13 pouces à 742,70 €, toute la gamme 12 pouces et les Xbox Series X étaient en rupture au 1er novembre. Il faut aussi prévoir le chargeur, désormais vendu à part pour réduire les déchets électroniques, selon Microsoft. Comptez 45 € pour le bloc 65 W de la 13 pouces, actuellement remisé. Le chargeur 45 W de la 12 pouces coûte 59,99 €, et le clavier reste en option sur les deux modèles.

La configuration la plus abordable encore en stock revient ainsi à 945,20 € avec son bloc d’alimentation. Mieux vaut l’intégrer au budget dès le départ. Autre point à garder en tête : les puces Snapdragon font tourner Windows 11 sur une architecture ARM. La plupart des applications courantes fonctionnent, mais un vieux logiciel métier ou un pilote spécifique mérite une vérification avant l’achat.

Pour une console d’appoint ou un premier pas sur Xbox, la Series S reconditionnée à 399,99 € est l’offre la plus lisible du lot. Sur une Surface Pro reconditionnée, la remise est réelle, mais le choix des configurations reste très limité. Microsoft étend enfin sa protection contre les baisses de prix : un achat fait entre le 1er octobre et le 2 décembre peut être ajusté jusqu’au 31 janvier 2027. De quoi commander avant le Black Friday sans craindre de voir le prix fondre la semaine suivante. Pour chercher au-delà de Microsoft, d’autres pistes figurent dans ce guide du high-tech reconditionné à offrir à Noël.