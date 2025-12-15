Noël malin : Offrez high-tech reconditionné et faites plaisir durablement

À l’approche des fêtes, beaucoup cherchent à offrir des cadeaux à la fois utiles, responsables et accessibles. C’est là que Recommerce se démarque, en proposant depuis plusieurs années des produits high-tech reconditionnés qui séduisent autant le porte-monnaie que la conscience écologique. Focus sur leur offre spéciale pour Noël cette année.

Le high-tech responsable et économique signé Recommerce

Offrir un smartphone reconditionné, c’est faire plaisir sans exploser son budget. Grâce à Recommerce, vous pouvez offrir un produit premium (Apple, Samsung, et bien d’autres) avec des remises allant de 30% à 70% par rapport au neuf. Cette année, la marque va plus loin et propose gratuitement le paiement en plusieurs fois pour rendre la haute technologie encore plus accessible pendant la période des fêtes.

C’est aussi un choix qui a du sens. Face à la surconsommation, beaucoup de consommateurs veulent des cadeaux à impact positif. Offrir du reconditionné, c’est éviter l’émission de 50 kg de CO2 et l’extraction de 154 kg de matières premières pour chaque smartphone acheté. En prime, l’emballage carton est recyclé, recyclable et même réutilisable pour donner une seconde vie à votre ancien téléphone !

Qualité et fiabilité garanties

Fini les doutes sur le reconditionné. Chez Recommerce, chaque smartphone passe 56 points de contrôle dans leurs ateliers européens. La qualité s’affiche partout : appareils garantis 24 mois, batterie contrôlée et remplacée si sa capacité est inférieure à 85 %, et totale transparence sur l’état esthétique du mobile (du parfait au correct, tous restent 100% fonctionnels et débloqués).

La marque rassure aussi avec le label européen RECQ “Reconditionnement de Qualité” délivré par DEKRA Certification. Bonus malin : la livraison en point relais, qui permet de réduire jusqu’à 88% les émissions de gaz à effet de serre par rapport à une livraison à domicile.

Un Noël malin jusque dans les détails

Pour aller plus loin dans la démarche écologique, Recommerce n’inclut plus systématiquement les accessoires comme chargeurs et écouteurs. Fini le gaspillage ! Les clients optent pour ces options seulement si besoin. De plus, la boîte d’envoi Recommerce facilite la reprise de l’ancien smartphone, favorisant le recyclage et augmentant le pouvoir d’achat.

Dernière astuce : pour limiter l’impact du cadeau, évitez le papier cadeau. Emballez plutôt votre smartphone dans un furoshiki, un carré de tissu réutilisable (même une vieille chemise fait l’affaire !). Facile, original et résolument green.

Cette année, offrez un Noël intelligent et responsable avec Recommerce. Avez-vous déjà tenté l’expérience du high-tech reconditionné ? Partagez-nous votre avis en commentaires et échangez vos bons plans pour des fêtes plus durables !