Predator Atlas 8 : la console portable d’Acer jouée en trois versions à la PGW 2026

La Paris Games Week 2026 a fermé ses portes le dimanche 25 octobre, porte de Versailles. Sur le stand de la Fnac, Acer avait choisi une vedette sortie quelques jours plus tôt : la Predator Atlas 8. Sa console portable était à essayer en trois installations différentes. Entre deux parties, la scène Fnac accueillait aussi deux rendez-vous signés Predator.

Predator Atlas 8 : trois façons de jouer sur le stand Fnac

Acer avait installé trois exemplaires de la Predator Atlas 8, chacun dans une configuration différente. Le premier se prenait simplement en main, en mode portable. Le deuxième trônait sur une station d’accueil, relié à un écran, un clavier et une souris, comme un PC de bureau.

Le troisième jouait la carte du salon. Branchée à un grand écran par une station d’accueil, la console accueillait deux manettes pour jouer à plusieurs. Deux unités tournaient avec la puce Intel Arc G3, la troisième avec la version haut de gamme Arc G3 Extreme.

Ce que cache la console portable d’Acer

La Predator Atlas 8 embarque un écran tactile IPS de 8 pouces au format 16:10. Il affiche 1 920 × 1 200 pixels à 120 Hz, avec un taux de rafraîchissement variable, et monte à 500 nits. La partie graphique repose sur les puces Intel Arc G3 ou Arc G3 Extreme, détaillées sur le site dès le mois de juin.

La mémoire LPDDR5X atteint 24 Go selon la version, avec un SSD jusqu’à 1 To. La batterie fait 60 ou 80 Wh, pour un poids annoncé sous les 770 g ou les 810 g. Côté connectique, la console propose deux ports Thunderbolt 4, un lecteur microSD, le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.4. Elle tourne sous Windows 11 Famille.

Prix de la Predator Atlas 8 en France

La console est sortie en France le 19 octobre 2026, en trois configurations. La version Arc G3 avec 16 Go de mémoire et 512 Go de stockage est affichée à 1 099,99 €. Avec 24 Go de mémoire, elle passe à 1 299,99 €.

La version Arc G3 Extreme, avec 24 Go et 1 To, coûte 1 599,99 € (prix conseillés annoncés à la sortie). Pour Karim Ouahioune, directeur marketing et communication d’Acer Europe du Sud, le calendrier n’a rien d’un hasard. Il souhaite « offrir une véritable expérience AAA nomade au plus grand nombre » juste avant les fêtes.

Rocket League et King of Gamers sur la scène Fnac

Predator animait aussi la grande scène du stand Fnac. Le jeudi 22 octobre, elle accueillait la finale de la Predator Solo Cup, un tournoi Rocket League en 1 contre 1 organisé avec Rocket Baguette. Les phases en ligne avaient départagé les joueurs avant le salon, pour une dotation totale de 8 000 € selon l’organisateur.

Le samedi 24 octobre, le King of Gamers opposait Tomy, fondateur de JobLife, et Sakor, CEO de Solary. Le vainqueur repartait avec une ceinture collector Predator, remise en jeu lors de la prochaine édition. Dans le corner Predator, les visiteurs pouvaient aussi chercher le code d’une valise pour remporter un lot.

Les limites à garder en tête

Même à 1 099,99 €, la Predator Atlas 8 reste un achat conséquent pour une console portable. Elle se place toutefois sous la MSI Claw 8 EX AI+, autre vitrine de l’Arc G3 Extreme, affichée à 1 699 €. Son poids proche de 800 g se fera aussi sentir lors des longues sessions en main.

L’écran est une dalle IPS et non OLED, alors que certaines concurrentes ont franchi le pas. Acer n’a pas précisé si la station d’accueil utilisée sur le stand est vendue avec la console. Le lien exact entre batterie et configuration n’est pas non plus détaillé en France.

Crédit : Acer

Une seule machine pour jouer partout

Avec ses trois installations, Acer voulait montrer une idée simple : une seule machine pour jouer en déplacement, au bureau et au salon. La Predator Atlas 8 a les arguments techniques pour tenir ce rôle. Son prix la réserve toutefois aux joueurs prêts à investir autant que dans un PC portable gaming.

Elle arrive aussi au bon moment, juste avant Noël, face à une concurrence de plus en plus fournie. Tout dépendra de son confort sur de longues sessions et du sort réservé à la station d’accueil. Et vous, une console portable à plus de 1 000 € vous tente-t-elle ?