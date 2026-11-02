Nitro V 17 AI : RTX 5060, 32 Go et écran 17,3 pouces, le PC gaming d’Acer affiché à 1 599 €

Tous les joueurs ne cherchent pas le haut de gamme Predator. Sur le stand Fnac de la Paris Games Week 2026, Acer mettait aussi en avant sa gamme Nitro, plus abordable. Le Nitro V 17 AI était même le seul produit associé à un prix spécial pour le salon. Encore faut-il le comparer à ce que l’on trouve en magasin.

Nitro V 17 AI : la configuration

Le Nitro V 17 AI (ANV17-41) s’appuie sur un processeur AMD Ryzen 7 260, doté de 8 cœurs et 16 threads, avec une fréquence pouvant atteindre 5,1 GHz. Cette puce intègre également un NPU dédié aux tâches liées à l’intelligence artificielle. Pour les performances graphiques, Acer fait confiance à une NVIDIA GeForce RTX 5060 avec 8 Go de mémoire GDDR7, de quoi profiter des technologies récentes de NVIDIA et exécuter les jeux actuels dans de bonnes conditions.

La configuration présentée se montre également généreuse en mémoire et en stockage, avec 32 Go de RAM DDR5 et un SSD de 1 To. De son côté, l’écran IPS de 17,3 pouces propose une définition Full HD (1 920 × 1 080 pixels) et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Ce grand affichage devrait offrir un bon confort visuel, tandis que la fréquence élevée favorise une expérience plus fluide dans les jeux rapides. Une configuration qui cherche ainsi à concilier puissance, réactivité et confort d’utilisation pour les joueurs.

Clavier et connectique

Côté ergonomie, le Nitro V 17 AI dispose d’un clavier AZERTY rétroéclairé avec pavé numérique. Un équipement pratique pour les joueurs, mais aussi pour ceux qui utilisent leur ordinateur au quotidien pour travailler ou effectuer des tâches bureautiques. Son grand format de 17,3 pouces permet d’intégrer ces touches supplémentaires sans trop compromettre l’espace de frappe.

Pour la connectivité sans fil, Acer propose le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3, afin de profiter de connexions rapides et de relier facilement des périphériques compatibles. La connectique physique comprend également un port HDMI, un connecteur USB-C / USB4 et une prise Ethernet. De quoi brancher un écran externe, des accessoires ou profiter d’une connexion réseau filaire plus stable pour les sessions de jeu en ligne.

1 599 € pour la PGW : un vrai bon prix ?

Lors du salon, Acer affichait un prix conseillé de 1 599 € TTC, présenté comme une offre à tarif spécial. Ce montant mérite toutefois d’être replacé dans son contexte et comparé aux prix réellement pratiqués par les revendeurs. En effet, le Nitro V 17 AI n’est pas un nouveau modèle puisqu’il est commercialisé depuis l’été 2025. Il convient donc de vérifier si ce tarif constitue réellement une bonne affaire face aux prix déjà observés en magasin.

En octobre, plusieurs déclinaisons du Nitro V 17 AI en RTX 5060 étaient affichées entre 1 129,99 € et 1 399 € chez des enseignes françaises. Les configurations varient selon les références, notamment la mémoire et l’écran à 144 ou 180 Hz. Avant d’acheter, mieux vaut donc comparer la fiche exacte.

Ce qu’il faut savoir avant d’acheter

La définition Full HD sur 17,3 pouces donne une image moins fine qu’un écran de 16 pouces en WQXGA. Selon les fiches des revendeurs, la RTX 5060 est limitée à 85 W sur ce modèle. Le portable pèse aussi 2,71 kg, un poids qui le réserve plutôt au bureau.

Le NPU du Ryzen 7 260 atteint 16 TOPS, loin des 40 TOPS exigés pour les PC Copilot+. Le « AI » du nom ne donne donc pas accès aux fonctions Copilot+ de Windows. Ce processeur reprend par ailleurs l’architecture Zen 4, qui n’est plus la plus récente chez AMD.

Un grand écran pour jouer sans se ruiner

Le Nitro V 17 AI offre une configuration équilibrée : une RTX 5060, 32 Go de mémoire et un grand écran de 17,3 pouces. Il s’adresse aux joueurs qui restent surtout au bureau et veulent de la place pour jouer. Son pavé numérique séduira aussi celles et ceux qui travaillent sur des tableurs.

Le prix annoncé pour le salon reste en revanche difficile à défendre face aux tarifs vus en magasin. Avant d’acheter, je vous conseille de comparer les références, car les écarts de prix sont importants. Une déclinaison moins chère peut très bien suffire à votre usage.