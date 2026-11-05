Philips : le QHD à 144 Hz s’invite au bureau dès 169 €

Philips veut réunir travail et loisirs sur un même écran, sans réserver la fluidité aux moniteurs gaming. Annoncés le 20 octobre, les 27E3C2500 et 32E3C2500 associent une dalle incurvée QHD à une fréquence de 144 Hz. Deux formats composent cette nouvelle offre, avec des prix publics conseillés de 169 € et 219 €.

Deux diagonales, une même définition QHD

Le Philips 27E3C2500 mesure 27 pouces, contre 31,5 pouces pour le 32E3C2500. Les deux écrans partagent une dalle VA incurvée à 1500R et une définition de 2 560 × 1 440 pixels. Le grand modèle agrandit donc l'affichage, sans ajouter de pixels. À distance égale, le 27 pouces conserve une densité plus élevée.

Leur fréquence de 144 Hz promet des mouvements plus fluides qu'un écran à 60 Hz, y compris pendant le défilement des documents. L'Adaptive-Sync vise à limiter les déchirures d'image en jeu avec une source compatible. Philips annonce également 0,5 ms MPRT, une valeur liée au flou de mouvement qui ne correspond pas au temps de réponse GtG.

Des fonctions pratiques, un pied assez simple

La connectique comprend des entrées HDMI et DisplayPort, une sortie audio et deux haut-parleurs de 2 W. SoftBlue, Flicker-Free et EasyRead complètent l'équipement pour les longues sessions de travail et la lecture. Les moniteurs acceptent aussi les contenus HDR10, sans que cette compatibilité suffise à garantir un rendu HDR convaincant.

Le pied permet d'incliner l'écran, mais le communiqué ne mentionne aucun réglage en hauteur. La fixation VESA 100 × 100 mm laisse toutefois la possibilité d'utiliser un bras. Philips décline également cette gamme en Full HD avec les 27E3C2200 et 32E3C2200, toujours à 144 Hz.

Ce qu'il faut retenir

Les Philips 27E3C2500 et 32E3C2500 arriveront en novembre 2026, respectivement à 169 € et 219 €. Leur proposition repose sur un écran polyvalent et fluide pour le bureau comme pour le jeu occasionnel. Reste à voir si la réactivité réelle des dalles VA suivra cette promesse.