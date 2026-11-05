PlayStation Plus : voici trois jeux gratuits à découvrir pour le mois de novembre 2026

La nouvelle sélection du PlayStation Plus de novembre est disponible ! Pour ce mois-ci, Sony propose trois expériences aux univers radicalement différents. Entre affrontements sanglants contre des hordes de zombies, retour aux grandes heures de Lara Croft et défis stratégiques dans un univers fantastique, les abonnés auront de quoi varier les plaisirs. Alors, si vous êtes abonné au PlayStation Plus Premium, Essential ou Extra, vous avez jusqu’au 30 novembre pour ajouter les trois titres à votre bibliothèque.

Découvrons-les sans plus tarder.

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Dead Island 2

Les amateurs d’action et de combats brutaux pourront se tourner vers Dead Island 2, disponible sur PS5 et PS4. Le jeu transporte les joueurs dans un Los Angeles dévasté par une mystérieuse épidémie qui a transformé une grande partie de la population en zombies.

Baptisée HELL-A, cette version cauchemardesque de la Cité des Anges devient un immense terrain de jeu où la survie dépendra autant de la puissance de l’arsenal que de la capacité à gérer les affrontements. Le titre mise notamment sur des combats au corps-à-corps particulièrement violents, un système de démembrement détaillé et différentes possibilités d’approche. L’aventure peut également être jouable en coopération en ligne jusqu’à trois joueurs.

Lara Croft revient sur PlayStation Plus en novembre avec Tomb Raider IV-VI Remastered

Autre ambiance avec Tomb Raider IV–VI Remastered, également disponible sur PS5 et PS4. Cette compilation rassemble trois épisodes marquants de la franchise : Tomb Raider: The Last Revelation, Tomb Raider: Chronicles et Tomb Raider: The Angel of Darkness.

Cette version remastérisée bénéficie d’améliorations visuelles, tout en permettant aux joueurs de retrouver les graphismes polygonaux d’origine. Une compilation qui devrait particulièrement intéresser les nostalgiques de la franchise, mais aussi les joueurs souhaitant découvrir une partie de l’histoire de Lara Croft.

Monster Train 2

Enfin, les abonnés PS Plus pourront découvrir Monster Train 2, une expérience qui prend une direction bien différente des deux autres productions. Disponible sur PS5, ce roguelite mêle construction de deck et stratégie au tour par tour. Le scénario oppose les joueurs à de puissants Titans qui ont pris le contrôle du Paradis. Pour les arrêter, il faudra réunir des clans composés d’anciens anges et démons, puis élaborer des stratégies capables de résister aux différentes vagues ennemies.

Avec cinq nouveaux clans, des cartes à améliorer et plusieurs unités à recruter, le titre repose sur la complémentarité des forces disponibles. Sa particularité réside notamment dans ses trois niveaux verticaux qu’il faudra défendre pour repousser les assauts adverses.

Les trois jeux sont accessibles aux abonnés PlayStation Plus Essential, Extra et Premium depuis le 3 novembre 2026. Ils seront disponibles au téléchargement jusqu’au 30 novembre. Une fois récupérés, ils resteront accessibles tant que l’abonnement PlayStation Plus sera actif.