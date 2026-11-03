Apple préparerait trois nouveaux iPad pour début 2027

Le catalogue d’Apple s’apprête à vivre un véritable séisme. Si la firme à la pomme a récemment fait sensation avec sa tablette compacte, le constructeur prépare déjà la suite de son offensive. D’après le spécialiste Mark Gurman du média Bloomberg, la marque californienne s’apprête à renouveler l’intégralité de sa gamme de tablettes dès le début d’année prochaine. De l’iPad le plus économique au surpuissant modèle Pro, chaque version profitera de changements majeurs. Découvrons ensemble ce qu’Apple nous réserve pour cette nouvelle génération qui s’annonce décisive.

Un iPad d’entrée de gamme taillé pour l’intelligence artificielle

L’iPad classique s’apprête à franchir un cap technologique majeur. En effet, Apple compte intégrer son processeur A19 couplé à 8 Go de mémoire vive. Cette configuration musclée permettra enfin à ce modèle d’accueillir pleinement les fonctionnalités d’Apple Intelligence.

De plus, la firme intégrera sa toute nouvelle puce N1 ainsi que son modem C1X inédit. Grâce à ces composants, les utilisateurs profiteront du Wi-Fi 7 et d’une connectivité 5G sub-6 GHz optimisée. Concrètement, cette évolution garantira des débits plus rapides tout en réduisant significativement la consommation d’énergie pour préserver l’autonomie.

L’iPad Air adopte enfin la technologie OLED

La gamme intermédiaire va également recevoir un soin tout particulier. Plus précisément, l’iPad Air abandonnera ses anciennes technologies d’affichage pour basculer vers un écran OLED. Apple aligne ainsi cette tablette sur les standards visuels adoptés par l’iPad mini. Cette dalle lumineuse offrira des contrastes exceptionnels et des noirs parfaits. En outre, Apple intégrera les mises à niveau matérielles habituelles pour booster les performances générales de l’appareil.

Des performances extrêmes et un nouveau système de refroidissement pour l’iPad Pro

Le fleuron de la gamme, l’iPad Pro, poussera les limites encore plus loin. Apple prévoit effectivement de faire évoluer le processeur M5 vers une puce M6, voire un futur composant M7. Néanmoins, une telle puissance génère de la chaleur, en particulier lors des calculs intensifs liés à l’intelligence artificielle. Pour résoudre ce défi thermique, Apple ajoutera un système de refroidissement à chambre à vapeur à l’intérieur du châssis. Cette innovation permettra à la tablette de maintenir une puissance optimale sans risquer de surchauffe.

Malgré la concurrence interne potentielle avec d’autres produits de la marque, la tablette reste un pilier central pour la firme. Avec environ 60 millions d’exemplaires écoulés par an, Apple protège fermement sa position dominante sur le marché. En tout cas, ces trois futurs modèles prouvent que la marque entend bien conserver sa longueur d’avance.