Écran gaming Acer Predator XB273K V4 : la 4K 160 Hz devient enfin abordable

La 4K pour jouer n’est désormais plus réservée aux joueurs disposant d’un budget confortable. Les écrans capables d’afficher une telle définition deviennent progressivement plus accessibles, et Acer entend bien profiter de cette tendance. Sur le stand Fnac de la Paris Games Week 2026, le constructeur exposait notamment le Predator XB273K V4, un moniteur gaming de 27 pouces qui attire l’attention par sa fiche technique et son positionnement tarifaire. Il s’agissait du modèle le plus abordable de cette sélection d’écrans. Il promet de profiter de la 4K à 160 Hz sans dépenser une fortune. Mais derrière cette combinaison alléchante se cachent aussi quelques compromis qu’il convient de connaître avant de se laisser tenter. Il faut examiner les caractéristiques réelles et les performances attendues de cet écran. Certains compromis permettent de maintenir son prix attractif, mais l’expérience proposée mérite d’être évaluée au-delà des arguments commerciaux.

Predator XB273K V4 : une dalle IPS 4K à 160 Hz

Le Predator XB273K V4 est un écran gaming de 27 pouces équipé d’une dalle IPS. Il propose une définition 4K UHD de 3 840 × 2 160 pixels, qui permet de profiter d’images détaillées et d’une bonne netteté, aussi bien dans les jeux vidéo que pour les usages multimédias. Acer annonce également un taux de rafraîchissement de 160 Hz, un atout pour gagner en fluidité, notamment dans les jeux rapides. À cela s’ajoute un temps de réponse minimal de 0,5 ms gris à gris, destiné à améliorer la réactivité de l’affichage et à limiter les effets de flou lors des mouvements rapides. L’écran prend aussi en charge le HDR10, pour afficher les contenus compatibles.

Sur le plan de la colorimétrie, la dalle couvre 90 % de l’espace colorimétrique DCI-P3. Ce chiffre indique une palette de couleurs plus étendue que celle d’un écran bureautique classique, avec des teintes potentiellement plus riches et nuancées. Un avantage appréciable pour profiter des univers graphiques des jeux récents, mais aussi pour regarder des films et des séries. Cette couverture colorimétrique apporte donc une certaine polyvalence au moniteur, même si elle ne suffit pas, à elle seule, à garantir une restitution parfaitement fidèle des couleurs.

Pied réglable et connectique

Côté ergonomie, le Predator XB273K V4 dispose d’un pied réglable en hauteur, en inclinaison et en rotation. Cette flexibilité permet d’adapter facilement la position de l’écran à son installation et à ses habitudes de travail ou de jeu. L’écran peut également pivoter en mode portrait. Cette position facilite la lecture de longs documents, la navigation sur le Web et le travail sur des contenus verticaux.

La connectique se compose de deux ports HDMI 2.1, d’un DisplayPort 1.4 et d’une prise casque. Les joueurs sur console pourront notamment y brancher une PS5 ou une Xbox Series X et profiter d’un affichage en 4K jusqu’à 120 Hz. Acer intègre également deux haut-parleurs directement dans le moniteur. Une solution pratique pour les usages quotidiens, même si elle ne remplacera pas un véritable système audio externe pour profiter pleinement de ses jeux et contenus multimédias.

Prix du Predator XB273K V4

Proposé à 299,95 € chez Materiel.net, le Predator XB273K V4 se positionne comme une porte d’entrée relativement abordable vers le gaming en 4K à 160 Hz. Au 1er novembre, le moniteur est annoncé en stock chez le revendeur. Commercialisé depuis 2025, il reste le modèle le plus accessible parmi les écrans Predator présentés sur le stand Acer. Ce tarif attractif donne accès à des caractéristiques intéressantes sans investir dans les modèles plus chers de la gamme. Quelques concessions restent toutefois à prendre en compte.

Ce que ce modèle ne propose pas

Certaines caractéristiques méritent toutefois une attention particulière. Lors du salon, Acer mettait notamment en avant un mode Full HD à 320 Hz ainsi que la compatibilité G-SYNC. Attention cependant à ne pas confondre les générations : ces deux fonctionnalités sont bien confirmées sur le Predator XB273K V5, son successeur, mais restent incertaines pour le XB273K V4. Les fiches techniques disponibles chez les revendeurs ne mentionnent pas le mode 320 Hz et présentent des informations contradictoires concernant le G-SYNC.

Autre concession à prendre en compte : l’écran ne dispose d’aucun port USB, ni de hub USB ni de connecteur USB-C. Les informations concernant la puissance des haut-parleurs intégrés varient également selon les fiches produits, certaines annonçant 2 W, d’autres 5 W. Ces différences rendent la vérification des caractéristiques particulièrement importante avant l’achat, afin d’éviter toute mauvaise surprise à la réception.

La 4K à petit prix, avec quelques concessions

À 299,95 €, le Predator XB273K V4 rend la 4K à 160 Hz accessible à un large public. Ses deux ports HDMI 2.1 en font aussi un bon compagnon pour les consoles de salon. Son pied complet ajoute un vrai confort au quotidien.

Les fonctionnalités mises en avant lors du salon semblent donc davantage correspondre au Predator XB273K V5 qu’au V4. Si le mode Full HD à 320 Hz ou la compatibilité G-SYNC font partie de vos critères d’achat, mieux vaut vous orienter vers cette version plus récente, dont les caractéristiques sont clairement établies. Le Predator XB273K V4 s’adresse avant tout aux joueurs qui privilégient la 4K à 160 Hz. À 299,95 €, il constitue une option intéressante pour un usage gaming polyvalent, sans ambition compétitive particulière. Son tarif accessible et sa fiche technique équilibrée peuvent suffire à répondre aux besoins d’un usage gaming polyvalent.