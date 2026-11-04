Dead by Daylight poursuit le mois de la terreur : tout ce qu’il faut savoir

Dead by Daylight n’a visiblement pas l’intention de ralentir après Halloween. Alors que le célèbre jeu d’horreur asymétrique approche de sa deuxième décennie, Behaviour Interactive multiplie les annonces et les collaborations, avec l’arrivée très attendue d’Art the Clown et le retour d’un événement Stranger Things. Mais tout ce beau monde est entaché par une polémique impliquant un créateur de contenu…

Voir aussi : Indie World : Nintendo dévoile une myriade de jeux indépendants à découvrir sur Nintendo Switch et Switch 2

Terrifier débarque dans Dead by Daylight avec Art le Clown

C’est probablement l’annonce qui attire le plus l’attention des amateurs d’horreur. Le 28 octobre 2026, Behaviour Interactive a officiellement dévoilé sa collaboration avec Terrifier. La célèbre franchise horrifique accueille ainsi Art le Clown dans Dead by Daylight, accompagné de Sienna Shaw, l’une des figures centrales des films.

Cette nouvelle collaboration introduit également Hartshorne Mall, une carte située dans le royaume The Subdivisions. Du côté du gameplay, Art the Clown dispose d’un pouvoir baptisé Bag of Toys, lui permettant d’utiliser différents jouets pour mettre la pression sur les Survivants. On peut citer notamment les bouteilles d’acide, fléaux, pistolets ou encore lance-flammes, de quoi rendre la vie dure à ses proies.

Chucky quittera les boutiques le 24 novembre 2026

Une autre annonce risque de faire grincer des dents. Behaviour Interactive a confirmé le retrait de Chucky et des contenus associés des boutiques de Dead by Daylight à partir du 24 novembre 2026. Le personnage, ses cosmétiques ainsi que sa tenue légendaire de Tiffany ne seront donc plus disponibles à l’achat après cette échéance.

Les joueurs qui possèdent déjà Chucky pourront toutefois continuer à l’utiliser normalement. Ses compétences resteront également accessibles aux autres joueurs sous la forme de compétences générales, avec de nouvelles appellations.

Cette décision découle de contraintes liées aux accords de licence. Néanmoins, le studio laisse également entendre qu’un éventuel retour de personnages sous licence, comme Chucky, Michael Myers ou Pinhead, reste envisageable si les conditions contractuelles le permettent.

TheBurntPeanut…

L’actualité de Dead by Daylight ne se limite pas aux nouveautés en jeu. Le studio a également dû faire face à une controverse impliquant le créateur de contenu TheBurntPeanut.

Lors d’un stream organisé pendant le week-end d’Halloween, le compte Twitch officiel du jeu lui a offert du contenu en jeu. Cette initiative a rapidement provoqué des réactions négatives auprès d’une partie de la communauté, notamment en raison de certaines prises de parole du streamer.

La situation s’est aggravée après une réponse provocatrice publiée depuis le compte officiel. Face à l’ampleur des critiques, Behaviour Interactive a présenté ses excuses le 1er novembre. Le studio a reconnu que la distribution de contenu n’avait pas bénéficié des validations internes nécessaires et que la réponse apportée aux joueurs ne correspondait pas aux valeurs de la communauté.

Behaviour Interactive a annoncé une révision de ses procédures internes afin d’éviter qu’un incident similaire ne se reproduise. Le studio a également condamné les menaces adressées à ses employés.

To our community:



We wanted to follow up on yesterday’s message to better address the questions you are actually asking and that matter most to you. pic.twitter.com/OPqAJ9xIoh — Dead by Daylight (@DeadbyDaylight) November 3, 2026

Stranger Things dans Dead by Daylight ?

Pour terminer sous une note positive, Behaviour Interactive annonce que les joueurs auront une nouvelle occasion de retrouver l’univers de Stranger Things dans Dead by Daylight. L’événement Lights Out: Stranger Things Edition sera disponible dans le jeu, du 5 au 12 novembre 2026. Cette édition spéciale permettra aux joueurs de participer à des parties aux règles particulières et de récupérer des récompenses en accomplissant différentes quêtes.

Enfin, Behaviour Interactive prépare déjà la prochaine étape de son jeu. Parmi les projets annoncés pour 2027 figure une importante refonte visuelle. Le studio prévoit notamment d’améliorer les éclairages, les textures, les ombres et les effets de brouillard. Des conditions météorologiques dynamiques, avec différentes intensités de pluie et des tempêtes, font également partie des évolutions envisagées.

Les fans du genre auront bien à se mettre sous la dent, si l’on ose dire !