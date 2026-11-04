Windows 11 : le menu clic droit devient enfin personnalisable !

Le fameux menu clic droit de votre ordinateur vous exaspère par sa lenteur et ses options superflues ? Microsoft entend enfin les doléances des utilisateurs et déploie une mise à jour majeure qui redéfinit entièrement cette interface quotidienne. Fini le temps perdu à fouiller dans un catalogue interminable d’outils inutiles pour trouver la commande recherchée. Découvrons ensemble comment cette nouveauté transforme durablement votre expérience sur Windows 11.

Un menu contextuel purgé et taillé pour l’efficacité

Le menu surgissant au clic droit s’apparentait trop souvent à un tiroir encombré d’éléments disparates. Microsoft rectifie le tir en élaguant les commandes par défaut superflues pour alléger l’affichage. Les fonctions secondaires comme l’option d’envoi ou la création de raccourcis ne s’imposent plus systématiquement à l’écran. Vous reprenez le contrôle total en activant ou désactivant chaque action selon vos besoins réels.

Par ailleurs, les extensions logicielles tierces trouvent désormais refuge dans un sous-menu dédié aux applications pour libérer l’espace principal. Vous décidez ainsi quelles applications méritent une visibilité directe et lesquelles rejoignent le répertoire secondaire. Cette cure d’amaigrissement rend l’interface beaucoup plus réactive sous vos doigts.

Le retour d’une ergonomie familière inspirée de Windows 11

Les habitudes ont la vie dure et Microsoft l’a bien compris pour apaiser les réfractaires aux derniers changements. La ligne supérieure rassemblant les actions rapides de découpe, de copie et de collage peut retrouver sa disposition verticale traditionnelle. Cette configuration rappelle directement l’ergonomie appréciée des utilisateurs sur les versions antérieures.

L’option des propriétés migre quant à elle tout en bas du panneau pour respecter les repères historiques de navigation. Chaque utilisateur peut ainsi façonner un espace de travail sur mesure qui épouse parfaitement ses réflexes quotidiens.

Cloud Rebuild : la maintenance système sans clé USB

La même mise à jour apporte également une réponse concrète aux pannes logistiques majeures avec l’outil Cloud Rebuild. Cette fonction va bien au-delà de la simple réinitialisation classique en téléchargeant directement les pilotes nécessaires depuis Windows Update.

Vous activez cette procédure depuis le menu des paramètres dans la section dédiée à la récupération système. En cas de panne critique empêchant le démarrage normal, l’environnement de récupération prend le relais pour lancer l’opération. Cette solution de secours demande toutefois une attention particulière et exige une sauvegarde préalable de vos fichiers importants.

Un déploiement progressif pour les versions récentes

Toutes ces améliorations transitent par la mise à jour optionnelle KB5127936 destinée aux versions 25H2 et 26H2 du système. Microsoft déploie ce correctif par vagues successives sur l’ensemble des machines compatibles à travers le monde. Si votre interface ne montre pas encore ces modifications, pas de panique. Votre ordinateur recevra son tour de mise à jour probablement très prochainement.

Si vous souhaitez optimiser chaque recoin de votre système d’exploitation, vous pouvez d’ailleurs consulter le guide ultime pour nettoyer Windows 11 en toute sécurité et booster votre PC afin de maximiser les performances de votre machine.