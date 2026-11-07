Test – Clavier Wraith W75 V2 : excellent en jeu, fantôme dans le noir

Switchs magnétiques Gateron, Rapid Trigger, SOCD, polling à 8 000 Hz et structure gasket : sur le papier, le Wraith W75 V2 coche toutes les cases du clavier gaming compétitif. Le tout dans un format 75 % entièrement noir, vendu 139,99 euros. Un clavier aussi sobre a-t-il un revers ?

Maxesport m’a envoyé ce clavier pour ce test. Je l’ai utilisé pendant une semaine chez moi, pour travailler en tant que développeur et pour jouer, surtout à Overwatch, rank Diamant sur la file DPS, et un peu à Megabonk. D’habitude, j’utilise mon SteelSeries Apex Pro TKL, lui aussi magnétique, depuis presque trois ans. Voici mon test du Wraith W75 V2.

Notre avis en bref sur le Wraith W75 V2

Le Wraith W75 V2 est un très bon clavier de jeu. La frappe est régulière tout le long de l’appui, le bruit est bon, il est doté de technologies intéressantes et le logiciel web se prend en main dès la première utilisation. Sur Overwatch, le Rapid Trigger et le SOCD rendent les déplacements plus vifs. En revanche, son design rend bien, mais il a un prix : dès que la lumière baisse, on ne lit plus les touches. Ajoutez un QWERTY sans alternative, et le clavier devient vraiment pénible le soir.

À 139,99 euros, il est quand même un peu cher, même s’il se défend bien sur ses technologies, sa frappe, son design et ses finitions. Je lui mets 7,9/10.

Design : sobre, classe et entièrement noir

À l’ouverture, tout est noir : le boîtier, les keycaps et même les inscriptions. Les switchs sont bleus, mais on ne les voit pas sous les touches. Dans la boîte, on trouve le câble USB-C détachable, un extracteur et trois switchs d’appoint. Le clavier est quand lourd et épais. Ce n’est pas un modèle fait pour voyager, on le comprend bien.

Extracteur et switchs de rechange fournis.

J’aime bien son design : simple, mais classe. Sobre et épuré : les keycaps, le boîtier, tout est noir. À ce niveau-là, c’est réussi. Le format 75 % garde les flèches, la rangée de fonctions et une colonne Home, Page haut et Page bas. En haut à droite, une molette règle le volume. Elle est finement crantée, sans jeu et bien finie. J’aime bien l’utiliser même si c’est plus un gadget qu’une fonctionnalité.

Un format 75 % complet. Les flèches et la touche logo. Une molette de volume sans jeu.

Détail plus niche : le dessous est en plastique légèrement translucide et laisse apercevoir un artwork style anime, avec des personnages façon manga et un katana. Je retourne rarement mon clavier, mais j’avoue que c’est un peu stylé. Dommage que l’autocollant central soit mal collé : j’aurais aimé une finition nickel à 100 %.

Un artwork caché, et un autocollant mal collé.

Frappe : une sensation maîtrisée sur le Wraith W75 V2

Wraith équipe le W75 V2 de switchs magnétiques Gateron KS-20U Dual Rail, qui arrivent déjà lubrifiés, selon la marque. Sous les doigts, la force reste la même tout au long de l’enfoncement, et le déclenchement est net. C’est une frappe linéaire, proche de celle de mon Apex Pro TKL, et j’aime bien ce genre de clavier. Elle est assez silencieuse pour un mécanique, sans être muette. Le bruit produit est maîtrisé et sonne harmonieux.

Un switch Gateron KS-20U sous la touche Échap. Hot-swap, à l’extracteur. Des keycaps en PBT légèrement granuleux.

Wraith annonce une structure gasket, plusieurs couches de mousse et un tape mod, ce qui explique sans doute ce son. La barre espace est bien maîtrisée : elle ne se tord pas et répond de la même façon, où qu’on appuie.

En jeu : un vrai clavier de compétition sur Overwatch

Pour Overwatch, j’ai créé un profil dédié. Le Rapid Trigger y est plus agressif : la touche se réinitialise dès qu’on la relâche un peu. J’ai aussi activé le SOCD sur A et D (c’est un QWERTY donc équivalent à Q et D), qui tranche quand on appuie en même temps sur deux directions opposées. Enfin, j’ai réglé les zones mortes pour bien gérer le relâchement.

Sur Overwatch, ça change vraiment : les strafes et les déplacements sont plus vifs, c’est fort. J’imagine qu’on gagne aussi quelques millisecondes sur les compétences, sans pouvoir le mesurer. Sur Megabonk, un petit jeu de survie en 3D en solo, ça ne change pas grand-chose. Quant au polling à 8 000 Hz (contre 1 000 sur un clavier classique), c’est, comme sur le Corsair Clipper Pro Mini 60, plus un argument marketing qu’un vrai gain.

Je préfère mon Apex Pro TKL, par habitude, mais ce coup-ci, je l’admets rarement : je pourrais m’habituer aux sensations du Wraith W75 V2. C’est bien un bon clavier de gaming, aucun doute là-dessus.

Logiciel : clair, complet et sans installation

Le W75 V2 se configure dans le navigateur, sur wraith.software, sans rien installer, et c’est déjà un bon point. J’y suis allé avec Chrome. Au premier branchement, le site propose une petite mise à jour du firmware, et c’est parti. Le logiciel est clair et simple, à l’inverse de celui que j’avais trouvé confus sur l’Epomaker HE108.

Le logiciel web de Wraith, sans installation.

On y trouve tous les réglages attendus : point d’actionnement de 0 à 4 mm touche par touche, Rapid Trigger, zones mortes, polling et calibration. Les zones mortes ignorent le haut et le bas de la course, pour éviter un faux appui ou un faux relâchement. Le SOCD se règle sur les paires de touches de son choix, avec quatre modes.

L’actionnement, touche par touche. Le SOCD et ses quatre modes.

Macros, combinaisons de touches et remappage complètent le tout. Je ne m’en suis pas servi, mais certains y trouveront leur compte. Il y a un profil de base et quatre profils supplémentaires : un seul de plus m’a suffi, pour Overwatch.

Rétroéclairage et lisibilité : le gros point noir du Wraith W75 V2

J’ai commencé le test en début d’après-midi. Au branchement, le RGB est vraiment beau : une LED sous chaque touche, et une lumière qui ne bave pas. On s’en sort facilement avec les préréglages.

Le RGB éclaire autour des touches… mais les inscriptions restent dans le noir.

La surprise est arrivée le soir. Je rentre pour jouer un petit coup, il fait nuit, avec une petite lumière derrière moi. Là, je ne distingue plus les touches. Noir sur noir, les inscriptions deviennent illisibles, et les keycaps ne sont pas translucides : le RGB éclaire autour des touches, pas les lettres. C’est un choix de design, je le sais, mais j’ai eu beaucoup de mal à l’utiliser.

Et le QWERTY n’arrange rien : Wraith ne propose le W75 V2 qu’en QWERTY US. On s’y fait, mais je regarde quand même un peu mes touches. Le jour, pour travailler, ça passe : je copie mes majuscules accentuées, comme d’habitude. Le soir, ou dès la fin d’après-midi comme en ce moment, fin octobre, je ne vois plus les touches, et c’est vraiment galère.

Rapport qualité/prix du Wraith W75 V2

Le Wraith W75 V2 coûte 139,99 euros sur Amazon. On le trouve aussi chez Maxesport, qui le vend en France et publie sa fiche complète. D’un autre coté, on trouve en face l’Epomaker HE80 qui offre une base proche, mais pour 80 euros.

Caractéristiques Wraith W75 V2 Epomaker HE80 Format 75 % 75 % Switchs Gateron KS-20U magnétiques MagneX magnétiques Montage Gasket Gasket Connexion Filaire USB-C Filaire USB-C Polling annoncé 8 000 Hz 8 000 Hz Prix 139,99 euros 80 euros

Uniquement filaire, en USB-C.

Le W75 V2 se paie surtout pour sa frappe. La clarté de son logiciel est un plus. Le tout filaire n’est pas un défaut, vu son épaisseur et sa vocation. Un repose-poignets aurait été un bon bonus à ce prix. Les plus malins attendront qu’il passe en promo : sous les 100 euros, il devient une vraie affaire.

Conclusion : faut-il acheter le Wraith W75 V2 ?

Je recommande le Wraith W75 V2 aux joueurs de FPS compétitifs qui veulent du Rapid Trigger et du SOCD avec un logiciel simple, dans une pièce bien éclairée et sans regarder leurs touches.

Bon en jeu, à condition d’y voir clair.

Je le déconseille à ceux qui jouent ou travaillent le soir avec peu de lumière, et à ceux qui écrivent beaucoup en français. Pour moins cher, l’Epomaker HE80 reste une bonne piste. Sinon, gardez une lampe de bureau allumée, ou apprenez votre QWERTY par cœur.

Test du clavier Wraith W75 V2 139,99€ Le Wraith W75 V2 en quelques mots : Le Wraith W75 V2 réussit l’essentiel pour un clavier de jeu : une frappe régulière et maîtrisée, un Rapid Trigger et un SOCD efficaces sur Overwatch, et un logiciel web clair, sans installation. Son design tout noir se paie dès que la lumière baisse : les touches deviennent illisibles, et le QWERTY seul n’arrange rien. À 139,99 euros, c’est un bon choix pour jouer dans une pièce éclairée, moins pour les soirées à la lampe. Design et finitions - 7.5/10 7.5/10

Frappe et sensation - 8.5/10 8.5/10

Fonctionnalités - 8/10 8/10

Performances en jeu - 8.5/10 8.5/10

Rapport qualité/prix - 7/10 7/10 Globalement 7.9/10 7.9/10 Pour Frappe

Logiciel web clair et complet

Rapid Trigger et SOCD efficaces

RGB propre, sans bavure

Design réussi Contre Touches illisibles en faible lumière

QWERTY uniquement

Prix élevé