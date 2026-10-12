Test Epomaker HE108 : clavier mécanique et magnétique, 108 touches, mais pas le bon toucher

Un clavier full-size magnétique, sans fil, à 110 euros sur Amazon : la fiche technique de l’Epomaker HE108 a de quoi séduire. Le constructeur annonce 108 touches, des switches à effet Hall, le Rapid Trigger, un polling à 8 000 Hz (8 000 relevés par seconde, contre 1 000 sur un clavier classique), une structure gasket et une batterie de 10 000 mAh. Reste à savoir ce que vaut cette liste une fois les mains sur les touches.

Epomaker m’a envoyé cet exemplaire. Je l’ai utilisé pendant une semaine entière, principalement en filaire : télétravail en tant que développeur, un peu de Megabonk et beaucoup d’Overwatch. D’habitude j’utilise l’indétrônable SteelSeries Apex Pro TKL, depuis presque trois ans. Voici mon test de l’Epomaker HE108.

La boîte annonce la couleur, 8K, effet Hall, tri-mode et keycaps PBT Legend : Que vaut-il vraiment ?

Test de l’Epomaker HE108 : Notre avis en bref

Sur le papier, l’Epomaker HE108 réunit tout ce qu’on attend d’un clavier gaming magnétique : Rapid Trigger, point d’actionnement réglable touche par touche de 0,1 à 3,3 mm, SOCD pour des counter-strafes propres, DKS et polling à 8 000 Hz annoncé. Le design suit, il très propre, avec ses keycaps translucides fumées et ses deux bandes RGB. Pour le télétravail, la frappe et le format me conviennent très bien.

En jeu, c’est une autre histoire. Les switches Creamy Jade magnétiques ont une course très progressive. Il faut un appui franc pour aller au bout, et la touche s’arrête à mi-chemin si le doigt manque de force. Sur Overwatch, où j’enchaîne les changements de direction, cela casse la précision que j’attends d’un Rapid Trigger. Le point d’actionnement réglable limite les frappes ratées, mais il ne change pas la sensation sous le doigt. Avec ses 108 touches, le HE108 vise surtout l’hybride : celui qui veut jouer sur le clavier avec lequel il travaille. J’y reviens en conclusion.

Design : un boîtier sobre, un éclairage qui fait la différence

Le boîtier est en plastique ABS noir mat, avec un logo Epomaker discret sur la tranche devant le pavé numérique. À l’arrière, une plaque grise striée et vissée tranche avec le noir. Une bande RGB court sur chaque côté et éclaire légèrement le bureau. Sous le clavier, les deux pieds rabattables offrent chacun deux niveaux d’inclinaison, et des patins en caoutchouc le maintiennent correctement en place.

Epomaker a particulièrement soigné le design de ce clavier, et ce sur tous les côtés

Les keycaps translucides fumées sont la signature visuelle du HE108. Elles laissent voir les switches, et les LED placées sous chaque touche leur donnent un effet légèrement nuageux. Les LED sont orientées vers le sud par rapport à la touche : la lumière éclaire surtout le bas des keycaps. Le résultat est original et vraiment réussi. La boîte parle de keycaps « PBT Legend Shine-through ». Epomaker précise qu’elles associent PBT et polycarbonate, ce qui paraît logique : le PBT seul laisserait passer bien moins de lumière. C’est cette association qui permet ce rendu très plaisant.

Pas de molette ni de petit écran ici. Toute la surface est dédiée aux touches, le HE108 laisse les gadgets de côté et mise plutôt sur l’efficacité.

Connectique et fonctionnalités : la panoplie complète

Au dos, un port USB-C est encadré par deux sélecteurs physiques : l’un bascule entre Mac et Windows, l’autre entre 2.4 GHz, USB et Bluetooth. Pas besoin de raccourci pour changer de mode. J’ai surtout joué en USB, mais j’ai testé le Bluetooth et le dongle : la connexion se fait sans souci dans les trois modes.

Deux sélecteurs physiques et un port USB-C.

Epomaker annonce une batterie de 10 000 mAh et jusqu’à 500 heures d’autonomie sans rétroéclairage. Je l’ai surtout utilisé en filaire, je n’ai donc pas pu vérifier ce chiffre. La marge reste confortable pour un usage sans fil au quotidien, à condition de couper le RGB.

Un autre plan sur la bande RGB particulièrement réussie de ce clavier

Côté réglages, le HE108 coche toutes les cases du jeu compétitif. Déjà, le point d’actionnement se règle touche par touche, de 0,1 à 3,3 mm. Le Rapid Trigger réinitialise la touche dès qu’on la relâche un peu, sans revenir à un point fixe. Le SOCD tranche quand on appuie en même temps sur deux directions opposées, par exemple A et D : il aide à réussir les counter-strafes, ces arrêts nets qui permettent de tirer précisément, utile sur CS ou Valorant. Le DKS associe plusieurs actions à une même touche selon la profondeur de l’appui. Le Mod-Tap donne deux fonctions à une touche, l’une au tap, l’autre en maintien, sympa mais plus rare comme usage. Les modes filaire et 2.4 GHz permettent le polling à 8 000 Hz. Le clavier est hot-swap, mais uniquement avec des switches magnétiques. Epomaker fournit comme d’habitude un extracteur ainsi que deux switches de rechange.

Hot-swap oui, mais uniquement avec des switches magnétiques.

Frappe et jeu : le vrai point faible de l’Epomaker HE108

C’est là que le bât blesse. Le ressort des switches Creamy Jade magnétiques est assez ferme, mais leur course est très progressive. Aucun point net n’indique que la touche a répondu. Il faut un appui franc pour aller au bout, et la touche s’arrête à mi-chemin si le doigt manque de force ou glisse en changeant de touche. C’est cette combinaison qui donne la sensation molle.

Les switches Creamy Jade magnétiques, au cœur du problème.

Sur Overwatch, où j’enchaîne les changements de direction, cela me gêne. J’attends d’un clavier à Rapid Trigger que la touche réponde dès que le doigt se pose. Mon Apex Pro TKL, également magnétique, le fait sans effort. Le HE108 est plus mou et moins net. Pour un clavier vendu avec Rapid Trigger et polling 8K, cette frappe passe à côté de l’usage visé. Le hot-swap laisse la porte ouverte à d’autres switches magnétiques, mais je ne les ai pas testés.

La LED éclaire surtout le bas des keycaps.

Avec ses 108 touches, le HE108 est un très gros clavier. Le pavé numérique et le bloc de navigation (Insert, Home, End, PgUp, PgDn) servent rarement en jeu, et ils prennent la place de la souris. Ce format ne vise donc pas le gaming pur, mais les setups hybrides comme le mien : un seul clavier pour travailler et pour jouer.

Au bureau, le tableau s’inverse. La frappe qui me gêne en jeu devient un atout quand je tape du code, et le QWERTY US joue en sa faveur : développeur, j’ai les symboles de test-epomaker-he108code sous la main, et c’est la disposition que je retrouve partout. Un point à connaître avant d’acheter : Epomaker ne propose le HE108 qu’en QWERTY ANSI US, sans version AZERTY. Pour ceux qui tapent en AZERTY, il faudra s’adapter ou passer son chemin.

Logiciel : Epomaker Driver 3.0, complet mais confus

Le HE108 se configure avec Epomaker Driver 3.0, disponible sur Windows et macOS. Je l’ai trouvé sans difficulté, ce qui n’est pas toujours le cas chez Epomaker. Il permet de remapper les touches, de créer des macros, de gérer des profils et de récupérer des configurations partagées par d’autres utilisateurs. Tous les réglages magnétiques sont là, touche par touche : course, zone morte, Rapid Trigger.

Le logiciel va même plus loin, avec une calibration de la course des touches et un mode anti-déclenchement accidentel. L’interface reste pourtant confuse. Les menus s’empilent, et les réglages ne sont pas toujours expliqués. On finit par trouver ce qu’on cherche, mais il faut chercher. Le bouton qui sélectionne toutes les touches d’un coup, par exemple, demande de fouiller les menus.

Rapport qualité/prix

À 110 euros sur Amazon, où il passe parfois en promotion, l’Epomaker HE108 aligne une fiche technique difficile à prendre en défaut : sans fil tri-mode, pavé numérique, hot-swap, polling 8K annoncé et tous les réglages magnétiques. Le site officiel l’affiche autour de 96 dollars hors promotion, sans les frais d’envoi ni les taxes. Sur le papier, c’est une excellente affaire.

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Dans les faits, c’est une affaire à une condition : aimer cette frappe. Le HE108 est un bon clavier, beau et bien équipé, et mon problème tient surtout à la sensation, que je trouve molle. Si cette course progressive vous convient, le tarif se défend, pour travailler comme pour jouer de temps en temps. Si vous cherchez la réponse sèche d’un clavier de compétition, la fiche technique ne compensera pas. La fiche produit est disponible sur le site officiel d’Epomaker.

Conclusion : pourquoi je n’ai pas accroché à l’Epomaker HE108

Avec ses 108 touches et ses technologies de clavier gaming, comme le Rapid Trigger et le SOCD, le HE108 est avant tout un clavier hybride. Il s’adresse à ceux qui travaillent à leur bureau, en télétravail par exemple, et qui veulent jouer sur le même clavier. Encore faut-il avoir besoin du pavé numérique : moi, je trouve ça pratique, mais je m’en passe sans problème depuis presque trois ans sur mon Apex Pro TKL.

Beau et bien équipé, le HE108 pèche là où on l’attendait le plus, sur la frappe.

Pour en profiter, il faut accepter la frappe. Je n’y suis pas arrivé, et cela suffit à gâcher un clavier pourtant bien pensé.

Pour un full-size surtout pensé pour le travail, l’Epomaker TH108 Pro est une meilleure piste. Ce clavier mécanique et silencieux, avec molette et écran, ne vise pas l’e-sport, mais il assume son positionnement.