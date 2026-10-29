Test – Huion Kamvas Pad 12 : une tablette taillée pour le dessin

Avec la Kamvas Pad 12, Huion propose une tablette graphique autonome qui fonctionne sous Android 16. Dotée d’un écran de 12,2 pouces, d’un stylet PenTech 4.0 et de 256 Go de stockage, elle promet une expérience de dessin naturelle, sans avoir besoin d’un ordinateur. Mais cette tablette vendue 499 € peut-elle également remplacer une tablette Android traditionnelle ?

Présentation de la Huion Kamvas Pad 12

Huion est une marque particulièrement connue des amateurs de dessin numérique et des professionnels de la création graphique. Avec la Kamvas Pad 12, le constructeur cherche à rendre la création numérique plus accessible et surtout plus mobile.

Contrairement aux tablettes graphiques classiques qui nécessitent généralement une connexion à un ordinateur, la Kamvas Pad 12 est totalement autonome. Elle embarque Android 16 et permet d’installer des applications, de naviguer sur Internet, de regarder des vidéos ou encore de travailler sur des documents.

Son principal atout reste néanmoins son stylet, spécialement conçu pour reproduire les sensations du dessin sur papier.

Unboxing de la Huion Kamvas Pad 12

Tout d’abord, la présentation à l’ouverture montre une qualité de gamme. Ensuite, la Huion Kamvas Pad 12 est accompagnée de plusieurs accessoires permettant de commencer à dessiner rapidement.

Dans la boîte, on retrouve notamment :

La tablette Huion Kamvas Pad 12

Le stylet magnétique PW600C

Un étui de protection avec fonction support

Un gant de dessin

Des pointes de rechange et leur outil de retrait

Un câble USB-C

Un outil d’éjection pour le logement microSD

Un guide de démarrage rapide

Un rapport d’étalonnage des couleurs

La présence d’un stylet et d’un étui est appréciable, puisqu’il n’est pas nécessaire d’acheter ces accessoires séparément.

Fiche technique de la Huion Kamvas Pad 12

Caractéristiques Huion Kamvas Pad 12 Écran LCD IPS 12,2 pouces Résolution 2 400 × 1 600 pixels Processeur MediaTek Genio 720 Mémoire vive 8 Go Stockage 256 Go Extension microSD jusqu’à 1 To Système Android 16 Stylet PW600C PenTech 4.0 Batterie 8 000 mAh Autonomie annoncée Jusqu’à 8 heures Appareil photo arrière 13 Mpx Caméra frontale 8 Mpx Audio 4 haut-parleurs Connectivité Wi-Fi double bande, Bluetooth 5.4 Dimensions 281,5 × 195,5 × 7,8 mm Poids 665 g Prix officiel affiché 499 €

Design et ergonomie de la Huion Kamvas Pad 12

La Kamvas Pad 12 adopte un design relativement classique, avec une finition gris foncé et des bordures suffisamment larges pour faciliter la prise en main.

Aussi, avec seulement 7,8 mm d’épaisseur, elle conserve un profil fin. Son poids de 665 grammes reste raisonnable pour une tablette de cette taille, même si une utilisation prolongée à bout de bras peut devenir fatigante.

De plus, l’étui fourni permet d’incliner la tablette sur un bureau, une position nettement plus confortable pour dessiner.

Le stylet se fixe magnétiquement sur la tablette, ce qui facilite son rangement et limite les risques de l’égarer.

Ainsi, l’ensemble privilégie donc la simplicité et la praticité plutôt qu’un design particulièrement original.

Un écran de 12,2 pouces particulièrement adapté au dessin

L’écran est sans aucun doute l’un des éléments les plus intéressants de cette Huion Kamvas Pad 12. En effet, avec sa diagonale de 12,2 pouces, je dispose d’une surface de travail confortable pour dessiner, prendre des notes ou simplement naviguer dans les différentes applications.

La résolution de 2 400 × 1 600 pixels permet d’afficher des images détaillées et des textes bien nets. J’apprécie également le format 3:2, qui offre davantage d’espace vertical qu’un écran traditionnel au format 16:9. C’est particulièrement pratique pour travailler sur des illustrations ou consulter des documents.

L’une des particularités de cette tablette est sa technologie Canvas Glass 3.0. L’écran possède une surface légèrement texturée qui cherche à reproduire la sensation du crayon sur le papier. C’est un point intéressant, car dessiner sur une surface totalement lisse n’est pas toujours très agréable.

De plus, autre élément appréciable, le taux de rafraîchissement de 90 Hz, qui apporte davantage de fluidité lors de la navigation et des déplacements à l’écran.

Du côté des couleurs, Huion annonce une couverture de 99 % de l’espace sRGB, un bon point pour les amateurs de dessin et d’illustration numérique.

En revanche, avec une luminosité annoncée de 350 nits, l’usage de l’écran n’est pas optimum en extérieur, notamment en plein soleil. Par contre, pour une utilisation à la maison ou dans un bureau, c’est totalement suffisant.

Dans l’ensemble, cet écran possède de sérieux arguments pour séduire les amateurs de création numérique, notamment grâce à sa grande surface d’affichage et à son traitement pensé pour le dessin.

Le stylet PenTech 4.0 : le véritable atout de la tablette

La Huion Kamvas Pad 12 se distingue principalement par son stylet PW600C utilisant la technologie PenTech 4.0.

Celui-ci dispose de 16 384 niveaux de pression, ce qui permet de faire varier l’épaisseur et l’intensité des traits.

Le stylet reconnaît également une inclinaison allant jusqu’à 60 degrés, une fonctionnalité particulièrement intéressante pour reproduire les effets d’un crayon ou d’un pinceau.

Aussi, l’utilisation sur la tablette est assez bluffante dans l’ensemble, j’ai vraiment eu l’impression d’écrire au crayon ou au stylo feutre, le stylet est précis et agréable à la prise en main. Toutefois, j’aurais aimé que le haut du stylet serve de gomme pour être encore plus fidèle à un crayon traditionnel. En revanche, le bouton latéral peut être configuré pour effacer les dessins.

Autre avantage : il fonctionne sans batterie.

Ainsi, il n’est pas nécessaire de le recharger, contrairement à certains stylets concurrents.

Son poids de seulement 12 grammes favorise une prise en main naturelle.

Performances et Android 16 : une tablette polyvalente

La Huion Kamvas Pad 12 embarque un processeur MediaTek Genio 720, accompagné de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage, extensibles par carte microSD jusqu’à 1 To. Une configuration plutôt équilibrée pour une tablette principalement destinée au dessin.

Grâce à Android 16, elle fonctionne de manière totalement autonome, sans avoir besoin d’être connectée à un ordinateur. Ainsi, je peux l’utiliser comme une tablette classique pour naviguer sur Internet, consulter mes mails, regarder des vidéos ou installer différentes applications.

Côté création, plusieurs applications sont disponibles, notamment HiPaint, ibisPaint et Clip Studio Paint. Attention toutefois, si certaines sont gratuites ou proposent une version gratuite, d’autres nécessitent un achat ou un abonnement pour profiter de toutes leurs fonctionnalités. Un détail à prendre en compte, surtout lorsqu’on débute dans le dessin numérique.

La prise de note est aussi très agréable et selon l’application, l’écriture manuscrite peut se transformer automatiquement en texte numérique, comme si je l’avais directement saisi au clavier.

De ce fait, ce que j’apprécie particulièrement, c’est cette polyvalence : la Kamvas Pad 12 ne se limite pas au dessin et peut parfaitement accompagner mes activités quotidiennes, même lorsque je n’utilise pas son stylet. De plus, ses 256 Go de stockage sont plus qu’appréciable.

Photo, vidéo et multimédia

Huion a également équipé sa tablette de deux appareils photo.

À l’arrière de la Huion Kamvas Pad 12, on retrouve un capteur de 13 mégapixels, tandis que la caméra frontale affiche 8 mégapixels.

Ces caractéristiques sont suffisantes pour des usages courants comme la visioconférence, la numérisation de documents ou la prise de photographies occasionnelles.

Il ne faut cependant pas attendre les mêmes performances photographiques que celles d’un smartphone haut de gamme.

Aussi, la présence de quatre haut-parleurs est appréciable pour regarder des vidéos ou écouter de la musique.

La grande diagonale de l’écran permet également de profiter confortablement des plateformes de streaming.

Autonomie : jusqu’à huit heures annoncées

La Kamvas Pad 12 embarque une batterie de 8 000 mAh.

Huion annonce une autonomie pouvant atteindre huit heures.

Cette durée reste toutefois indicative et dépend notamment de la luminosité de l’écran, des applications utilisées et de l’intensité des tâches effectuées.

Une session de dessin avec plusieurs calques et une luminosité élevée est naturellement plus exigeante qu’une simple consultation de documents.

La recharge s’effectue par USB-C.

Conclusion

En somme, la Huion Kamvas Pad 12 est une tablette intéressante qui réussit à combiner les avantages d’une tablette Android classique et ceux d’une tablette graphique. En effet, j’ai particulièrement apprécié son grand écran de 12,2 pouces, son stylet précis et la possibilité de dessiner sans avoir besoin d’un ordinateur.

Sa polyvalence est également un véritable atout, puisqu’elle permet aussi bien de dessiner que de prendre des notes ou de profiter de contenus multimédias. On peut toutefois regretter une luminosité un peu limitée en extérieur, ainsi que le fait que certaines applications créatives soient payantes.

Proposée au prix de 499 €, la Huion Kamvas Pad 12 représente un certain investissement, mais elle constitue une solution intéressante pour les amateurs de dessin numérique qui recherchent une tablette autonome et polyvalente.

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