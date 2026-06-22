Test-Huion Note E : une alternative numérique à la prise de note?

Avec le Note E, Huion propose un produit original qui se situe entre la tablette Android et le carnet numérique. L’idée est simple : offrir un appareil compact, pensé avant tout pour la prise de notes manuscrites, avec un écran à l’aspect papier et un stylet magnétique sans pile.

Après plusieurs jours d’utilisation, ce Huion Note E, au prix de 369 euros se révèle particulièrement intéressant pour les personnes qui écrivent beaucoup au quotidien. Ici, il n’est pas question d’écrire sur du vrai papier, mais bien sur un écran de 8,4 pouces conçu pour offrir une sensation plus douce et plus proche du papier qu’une tablette classique. Alors, véritable outil de productivité ou simple gadget numérique de plus ?

Unboxing du Huion Note E

Dès la réception du Huion Note E, on comprend que le constructeur souhaite positionner son produit sur le segment haut de gamme. La boîte adopte une présentation élégante avec une finition blanche rehaussée d’un bandeau gris et d’un marquage doré.

Le contenu de la boîte reste volontairement minimaliste mais complet. On retrouve :

Le notebook Huion Note E

Le stylet magnétique sans pile

Plusieurs pointes de rechange

Pince pour pointe de stylo

Un câble USB-C pour la recharge

La documentation de démarrage rapide

La présentation est particulièrement soignée et chaque accessoire dispose de son emplacement dédié.

Lors de la première prise en main, le notebook surprend par son côté compact. Fermé, il ressemble davantage à un carnet haut de gamme qu’à une tablette Android traditionnelle.

Design et écran du Huion Note E

Le Huion Note E embarque un petit écran de 180,3 x112,7 mm affichant une résolution de 1920 x 1200 pixels. (Format A5) Il offre une image nette et suffisamment détaillée pour la prise de notes et la consultation de documents. De plus, avec son poids de 348 g, il est facile à transporter et à glisser dans un sac.

J’ai particulièrement apprécié sa finition mate qui limite efficacement les reflets et améliore le confort de lecture dans les environnements lumineux. Associé à un traitement antireflet performant, cet écran contribue également à réduire la fatigue visuelle. Grâce au gradateur DC et un affichage à lumière douce, le Huion Note E réduit efficacement l’émission de lumière bleue. Il offre une sensation plus proche du papier que celle d’une tablette classique.

Le stylet magnétique se fixe naturellement sur le côté de l’appareil. Un détail qui peut sembler anodin mais qui devient rapidement indispensable au quotidien.

Expérience d’écriture du Huion Note E

Le Huion Note E est livré avec le stylet PW510, un modèle sans batterie reposant sur la technologie PenTech 3.0 développée par Huion. Cela signifie qu’il n’est jamais nécessaire de le recharger : le notebook l’alimente directement grâce à la technologie EMR (résonance électromagnétique).

Côté performances, le PW510 prend en charge 8 192 niveaux de pression ainsi que la reconnaissance de l’inclinaison. En pratique, le notebook est capable de détecter avec précision les variations de pression exercées sur la pointe, ce qui rend l’écriture plus naturelle. Sa pointe de stylo de 1.6mm et la prise de 9mm donnent l’impression d’avoir quasi un vrai stylo.

Bien entendu, nous ne retrouvons pas totalement les sensations d’un véritable carnet papier, mais Huion s’en rapproche suffisamment pour rendre l’écriture plaisante au quotidien.

Un carnet numérique avec Android 15

Contrairement à certains concurrents plus fermés, le Huion Note E fonctionne sous Android 15.

Ce choix offre davantage de souplesse à l’utilisateur. Il est possible de consulter ses documents, gérer ses notes, organiser ses tâches et profiter d’un véritable environnement logiciel moderne.

Lors de la configuration, j’ai particulièrement apprécié le système de transfert proposé par Huion. Celui-ci permet de récupérer facilement ses applications depuis un autre appareil, qu’il s’agisse d’un smartphone Android ou d’un iPhone. Cette fonctionnalité facilite grandement la prise en main et évite de devoir tout réinstaller manuellement.

Cependant, j’ai rencontré une petite particularité concernant les services Google. Par défaut, le Huion Note E n’est pas immédiatement reconnu comme un appareil certifié Google. Pour pouvoir utiliser certaines applications Google et accéder à l’ensemble des services associés, j’ai dû enregistrer le notebook sur une interface dédiée de Google afin d’autoriser son utilisation. L’opération n’est pas particulièrement compliquée, mais elle demande quelques manipulations supplémentaires qui pourront dérouter les utilisateurs les moins à l’aise avec ce type de configuration.

Une fois cette étape réalisée, l’utilisation des applications Google ne pose plus de problème particulier et le notebook retrouve une expérience Android plus complète.

Fonctionnalités de la Huion Note E

Le Huion Note E ne cherche pas à remplacer une tablette multimédia classique. Son objectif est clairement la productivité.

Parmi les usages les plus pertinents :

Prise de notes en réunion

Préparation de cours

Annotation de documents PDF

Gestion de listes et tâches

Croquis rapides

Organisation personnelle

Dessins

Les enseignants, étudiants ou autres professionnels pourraient y trouver une excellente alternative aux carnets traditionnels tout en bénéficiant des avantages du numérique.

Appareil photo et caméra de la Huion Note E

La Huion Note E dispose d’un unique appareil photo situé à l’arrière de l’appareil. Il ne faut donc pas s’attendre à réaliser des selfies ou à participer à des visioconférences,.

Ce capteur trouve cependant toute son utilité dans le cadre d’un usage professionnel ou scolaire. Il permet de photographier rapidement un document, une fiche de travail ou encore des notes afin de les conserver sur l’appareil. Elle peut également flasher des QR codes.

La qualité d’image n’a pas vocation à concurrencer celle d’un smartphone moderne. Toutefois, elle se montre suffisante pour la numérisation de documents et la capture d’informations. J’ai trouvé sa présence pertinente, car elle apporte une fonctionnalité supplémentaire sans détourner le Huion Note E de sa vocation première : la prise de notes.

Autonomie perfectible de la Huion Note E

Si le Huion Note E séduit sur de nombreux aspects, son autonomie ( environ 6,5 heures à 50% de luminosité) constitue probablement sa principale faiblesse.

Nous aurions aimé bénéficier d’une endurance proche de certaines liseuses ou tablettes spécialisées capables de fonctionner durant plusieurs semaines.

En pratique, la batterie de 4,500 mAh se montre correcte sans être exceptionnelle. Lors d’une utilisation régulière mêlant écriture, consultation de documents et navigation dans l’interface, il faudra penser à recharger l’appareil assez fréquemment.

La recharge USB-C permet heureusement de retrouver rapidement de l’autonomie, mais à ce niveau de prix, une meilleure endurance aurait été appréciée. ( environ 2 heures pour une recharge complète).

Conclusion

Le Huion Note E est un notebook numérique bien pensé qui met clairement l’accent sur la prise de notes et la productivité. J’ai particulièrement apprécié son format compact et léger. Son écran mat antireflet ainsi que son très bon stylet PW510, précis et agréable sont également des points positifs.

Tout n’est cependant pas parfait. Son autonomie se montre un peu juste pour un appareil de ce type et la mise en route demande quelques manipulations supplémentaires pour profiter pleinement des services Google. Son tarif de 369 € pourra également constituer un frein pour certains utilisateurs.

Malgré ces quelques défauts, le Huion Note E reste une solution convaincante pour les enseignants, les créatifs ou les professionnels qui recherchent un notebook numérique performant et agréable à utiliser pour remplacer leurs carnets traditionnels.

Produit disponible sur HUION Note E Tablette de dessin avec 8192 niveaux de pression Stylo magnétique sans pile

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