Test – Mobvoi TicNote : l’enregistreur IA qui veut tout faire

Dans un contexte où l’IA envahit les outils de productivité, l’idée de combiner enregistrement vocal et intelligence embarquée séduit. Le TicNote de Mobvoi promet justement de faire bien plus qu’enregistrer : transcription automatique, résumé, traduction, carte mentale.

Ce genre d’outil cible étudiants, journalistes, professionnels de réunion, et créateurs de contenu. Mais dans la pratique, est-il à la hauteur de ses ambitions ? Le Mobvoi TicNote , vient concurrencer le fameux Plaud avec ambition.

Ainsi, dans ce test, nous allons décortiquer son design, ses performances, ses usages, et donner un verdict.

Notre avis en bref

Le Mobvoi TicNote est un compagnon audio intelligent séduisant : compact, riche en fonctionnalités IA et performant dans l’enregistrement. Toutefois, il présente des compromis (autonomie, précision selon les langues, dépendance à l’app). Si vous cherchez un outil avancé d’aide à la prise de notes, il mérite l’attention. La version testée est la version Lite, la version commerciale est intitulé TicNote tout simplement.

Unboxing et design

À la réception, le package est simple mais soigné. Vous trouverez :

Le TicNote lui-même

Une coque de transport noire (pour la version light c’est un seul ensemble)

Un anneau magnétique (pour fixation sur smartphone non MagSafe)

Un câble de charge magnétique

Un guide rapide et la documentation de garantie

L’objet est immédiatement séduisant. Il arbore un boîtier aluminium fin, aux contours arrondis. Ses dimensions sont de 86 × 55 × 3 mm (environ), pour un poids de moins de 30 g.

La face avant intègre un petit écran OLED pour indiquer le statut (batterie, enregistrement, synchronisation). Les matériaux employés sont qualitatifs. Le boîtier est sobre, légèrement texturé sur les côtés pour améliorer la prise en main.

Accessoires et ergonomie du Mobvoi TicNote

L’anneau magnétique est un plus : si votre téléphone n’a pas de fixation MagSafe, vous pouvez y coller le TicNote, ce qui facilite l’usage en réunion. Le câble magnétique de recharge est pratique : on clipse et hop. Le boîtier de transport est mince, rigide, protège contre les chocs légers.

La taille ultra-plate permet de glisser l’appareil dans une poche ou dans une tranche de carnet sans contrainte. Le design reste discret, avec une finition métal simple mais efficace.

Côté ergonomie, les boutons sont réduits à l’essentiel : un bouton principal pour démarrer/arrêter l’enregistrement. Le tout se manipule facilement au toucher, sans avoir à trifouiller. L’écran OLED restitue l’essentiel, pas d’excès visuel. Dans l’ensemble, c’est un bel effort d’ergonomie compacte.

Première impression

La première impression est positive : le TicNote donne l’impression d’être un objet de qualité, bien fini et réfléchi. Le compromis taille / fonctionnalités est parfait. Le design est très sympa avec des coins arrondis. L’aspect granuleux permet de mieux le sentir dans sa poche par exemple.

Caractéristiques techniques et fonctionnalités du Mobvoi TicNote

Pour bien comprendre ce que promet le TicNote, derrière sa silhouette minimaliste, il embarque un dispositif audio polyvalent doublé d’un agent IA.

Caractéristiques principales

Voici les spécifications techniques majeures selon les sources officielles :

Capacité de stockage : 64 Go

Enregistrement continu : jusqu’à 25 heures

Modes de capture : 3 micros MEMS intégrés

Taux de bits audio : jusqu’à 1 536 kbps

Format audio : WAV (transcriptions / export possibles)

Autonomie en veille : plus de 20 jours

Batterie : 470 mAh

Temps de charge : ~1,5 heure

Connectivité : Bluetooth, Wi-Fi, filaire

Dimensions / poids : 86 × 55 × 3 mm, 29 g

Algorithmes IA embarqués : support de plus de 100 langues pour transcription et traduction

Agent IA Shadow : capable de résumer, de répondre à des questions, de générer des cartes mentales, de mener des traductions en temps réel

Plans / crédits mensuels : 300 minutes gratuites par mois, 600 minutes en associant un appareils et possibilité d’extension Pro avec 2000 minutes (Pro) et 6000 (Affaires)

Fonctionnalités détaillées du TicNote

Après ce panorama, jetons un œil aux fonctions pratiques :

Démarrage / arrêt simplifiés : un appui long sur le bouton principal déclenche l’enregistrement ou l’arrête. L’écran indique le statut.

Double mode audio : pour l’enregistrement dans une salle ou pour capturer les appels, le TicNote bascule entre les deux modes avec son bouton facile d’accès. Le TicNote lite regroupe ces 2 fonctions en 1

Transcription automatique : les fichiers enregistrés sont transcrits dans l’app, avec possibilité de repérer les interlocuteurs.

Résumé automatique : à partir de la transcription, l’IA produit un résumé des points clés.

Mind maps : l’outil génère également une représentation visuelle de la structure des idées du discours.

IA agent (Shadow) : vous pouvez poser des questions à l’IA en lien avec vos enregistrements, activer Deep Research pour obtenir des analyses ou suggestions basées sur le contenu enregistré.

Traduction et transcription en temps réel : Suivez la conversation dans plusieurs langues en direct et transformez instantanément la parole en texte précis et consultable..

Synchronisation cloud : grâce à l’app et au mode en ligne, vos données peuvent être synchronisées vers le cloud (avec chiffrement).

Support multilingue : l’IA gère plus de 100 langues pour transcription ou traduction en temps réel.

Organisation par projet : l’app permet de classer vos enregistrements en projets afin que l’IA (Shadow) comprenne mieux le contexte global.

Ces fonctions donnent au TicNote un positionnement hybride entre enregistreur haut de gamme et outil d’assistant IA pour la prise de notes.

Performances et efficacité du Mobvoi TicNote

L’idée ici est de voir le comportement du TicNote dans la vraie vie et d’évaluer si les promesses tiennent.

Qualité audio et fidélité

En test dans une pièce calme, l’enregistrement est net, avec une bonne séparation des voix. Les micros MEMS font leur travail. En mode ambiant, des bruits de fond modérés sont captés mais restent secondaires. Lorsque des voix multiples parlent (réunion à 4-5), la netteté reste acceptable, mais la précision baisse légèrement pour les interlocuteurs éloignés.

En mode vibration (pour appels), la distinction voix / bruit ambiant est meilleure : le son interne est correctement isolé. Ainsi, cela fonctionne bien avec des appels via haut-parleur ou microphone haut du téléphone. Le TicNote capte l’essentiel du discours sans trop d’interférences.

Transcription, résumé et IA

Sur des enregistrements en français, l’IA a bien transcrit la majorité des mots. Quelques erreurs subsistent pour les noms propres ou les accents forts. Le résumé automatique isole les idées centrales de façon pertinente, un bon gain de temps. Cependant, en contextes techniques ou avec des termes très spécialisés, l’IA a parfois raté le sens ou fragmenté des phrases.

L’agent Shadow est intéressant. Poser une question directe renvoie souvent une réponse cohérente. Mais dans des requêtes complexes, le contexte manque parfois pour une réponse pleinement satisfaisante.

Efficacité globale de ce TicNote

Le TicNote ne remplace pas un humain, mais il réduit énormément la charge de relecture manuelle. Dans les tests (réunions, prise de notes, mémos), j’estime passer de 60 à 20 % de travail manuel pour structurer les idées. L’outil est efficace, mais nécessite une vérification humaine, surtout dans des secteurs sensibles où chaque mot compte. Des mises à jour de l’IA viendront certainement combler ce manque.

Utilisation du Mobvoi TicNote

Le vrai défi pour ce genre de produit, c’est l’usage concret au jour le jour. Voici comment il se comporte dans différents contextes :

En réunion ou cours magistral

Placé sur la table centrale, en mode ambiant, il capte les voix principales et transcrit à posteriori. L’IA livre un résumé après quelques minutes, ce qui permet de relire seulement les éléments clés. Par ailleurs, on peut ajouter des annotations ou surligner dans l’app.

Interview

Utilisé pour enregistrer un entretien avec deux interlocuteurs, le mode vibration (via le téléphone) a aidé quand on passait en appel, mais j’ai remarqué que la transcription mélangeait parfois les deux voix quand les tonalités étaient proches. En exportant en WAV, on peut l’inclure dans un logiciel de montage.

Usage pensée libre / mémos vocaux

L’idée est simple, on lui dicte des idées. L’IA a transcrit les phrases hachées, les a regroupées, puis proposé une mind map structurée. Cela fonctionne bien pour impulser une réflexion, bien que les idées soient hachées et dictées au fur et à mesure.

Recharge et synchronisation

Le câble magnétique rend la recharge facile. L’app gère la synchronisation automatique avec le cloud, une fois le Wi-Fi dispo. Le processus est transparent et sans friction, ce qui est crucial pour un usage fluide au quotidien.

Scénario typique

Imaginons un journaliste : il enregistre l’interview, revient chez lui, synchronise, laisse l’IA résumer et transcrire. Il garde le texte, fait des citations, structure son article. Le TicNote devient un assistant central d’un flux de travail. Il libère du temps, mais ne remplace pas l’œil critique.

Intérêt d’achat du Mobvoi TicNote

Pourquoi envisager le TicNote ? Voici les situations où il excelle :

Vous participez à de nombreuses réunions, présentations ou cours : l’outil automatise la prise de notes.

Vous produisez du contenu (podcast, interview, articles) : transcription + résumé = gain de temps.

Vous souhaitez un appareil dédié (pas un smartphone) pour capturer l’audio sans distraction.

Vous êtes souvent en déplacement, et vous avez besoin d’un outil compact, autonome, facile à synchroniser.

Cependant, ce n’est pas pour tous. Si vous cherchez une simplicité extrême sans app ou IA, un enregistreur basique fera l’affaire. Si vos langues de travail sont rares / exotiques, l’IA pourrait moins bien gérer. Et si l’autonomie au-delà de 25 h est nécessaire, ce produit affiche ses limites.

Pour les utilisateurs exigeants, le TicNote offre une réelle valeur ajoutée : il est beaucoup plus qu’un simple enregistreur. Aussi, Il tend vers l’assistant personnel de notes. Seul bémol, la limite de 300 minutes gratuites par mois. Au delà il faut passer par un abonnement mais en fonction de votre usage cela peut vitre devenir rentable par rapport au gain de temps.

L’avis du testeur

Le Mobvoi TicNote séduit par son concept. Consolider l’enregistrement, la transcription, le résumé et une IA embarquée dans un boîtier ultra-compact. Il tient ses promesses, tout en gardant quelques réserves. En somme, si vous cherchez un compagnon audio intelligent pour alléger votre charge de travail, le TicNote est un choix fort. Pour conclure, gardez à l’esprit qu’il ne remplace pas une relecture humaine, et qu’il brille dans un écosystème connecté.

