Test Razer Huntsman V3 Pro TKL : la version low profile, rapide mais sans plaisir de frappe

Sur la fiche technique, rien ne manquait au Razer Huntsman V3 Pro TKL. Switches optiques analogiques, activation réglable au dixième de millimètre, Rapid Trigger, Snap Tap, polling à 8000 Hz : depuis son passage en 8KHz, c’est l’un des claviers esport les plus pointus du marché. Razer a donc pris ce clavier et l’a aplati. Cette nouvelle déclinaison low profile garde la même panoplie, avec des switches plus bas et un châssis plat. Sur le papier, c’est une bête de course. Sous les doigts, c’est une autre histoire.

Razer nous a envoyé cette version low profile pour ce test. Je l’ai gardée une dizaine de jours en AZERTY noir : en télétravail, où je code toute la journée, puis sur Overwatch 2 et Stardew Valley, avec une Razer Basilisk V4 Pro à côté. Au quotidien, je tape sur un SteelSeries Apex Pro TKL Gen 3, un TKL magnétique à switches de hauteur standard. Autant dire que la comparaison était inévitable.

La version low profile du Razer Huntsman V3 Pro TKL, à 259,99 € en prix conseillé.

Notre avis en bref sur le Razer Huntsman V3 Pro TKL low profile

Cette version low profile soigne tout ce qu’on regarde : un boîtier en aluminium brossé, une molette en métal superbe, des fonctions de jeu au complet. Elle néglige en revanche ce qu’on touche. Les keycaps sont plates, la course est si courte qu’on bute en permanence, et le bruit sonne comme si personne ne s’en était occupé. Ce n’est pas un mauvais clavier. C’est un clavier à 259,99 €, filaire, qui ne donne pas envie de taper. Et pour un clavier, c’est quand même ennuyeux.

Razer Huntsman V3 Pro Low-Profile TKL 8KHz - Clavier e-Sport Optique analogique doté de commutateurs à Profil Bas - Snap Tap - Snap Flex... Switches optiques analogiques low-profile Razer avec déclenchement rapide et activation réglable - ​​​​Précision et réactivité max grâce aux nouveaux switches low-profile : mode...

Faible hauteur avant de 19,5 mm pour une ergonomie et un confort améliorés - Profitez de longues heures de jeu compétitif sans fatigue grâce à un clavier fin, à profil bas, incliné pour...

Ce qui ne change pas : un Huntsman V3 Pro TKL qui en jette

Le low profile ne touche pas à ce qui fait l’identité du Huntsman V3 Pro TKL. On retrouve la plaque en aluminium brossé, et en noir, le résultat est franchement réussi : ni mat ni brillant, le brossage casse les reflets et donne au clavier un air sérieux, presque discret pour du Razer.

Le format TKL et la plaque en aluminium brossé du Huntsman V3 Pro.

Molette, boutons et indicateur LED

Le vrai coup de cœur reste le coin en haut à droite, hérité lui aussi du modèle standard. La molette est en métal, pas en plastique qui imite le métal. Elle tourne avec un petit cran précis qui donne envie d’y revenir pour rien, juste pour le plaisir. Il n’y quasiment pas de jeu latéral. Les deux boutons voisins sont du même tonneau, et le liseré RGB autour fait son petit effet.

La molette en métal et ses deux boutons, la partie la mieux finie du clavier. L’indicateur LED : quelques pictogrammes qui s’allument selon le mode actif.

Une rangée de diodes s’allume de gauche à droite en fonction de la profondeur d’appui de la touche.

Juste en dessous, l’indicateur LED est plus modeste. Ce n’est pas un écran, seulement quelques pictogrammes qui s’allument selon le mode actif, et une rangée de diodes qui affiche la profondeur d’enfoncement de la touche sur laquelle on appuie. L’idée est bonne pour visualiser son point d’activation, mais l’affichage reste sommaire.

Ce que change la version low profile

Low profile, ça veut dire des switches plus bas et une course plus courte. Selon Razer, la course totale passe à 2,8 mm, et le point d’activation se règle désormais de 0,1 à 2,8 mm, contre 0,1 à 4,0 mm sur le Huntsman V3 Pro TKL standard. Le clavier devient plat : 19,5 mm de hauteur à l’avant.

Autre différence, et pas des moindres : le modèle standard est livré avec un repose-poignet magnétique, cette version n’en a aucun. Je n’en ai pas ressenti le besoin, mais c’est affaire d’habitude. Le plus étonnant reste le prix : la version low profile coûte 10 € de plus, avec un accessoire en moins.

Caractéristiques Huntsman V3 Pro TKL 8KHz Huntsman V3 Pro TKL low profile Switches Optiques analogiques, standard Optiques analogiques, low profile Plage d’activation 0,1 à 4,0 mm 0,1 à 2,8 mm Polling 8000 Hz 8000 Hz Repose-poignet Fourni, magnétique Non fourni Prix 249,99 € 259,99 €

19,5 mm de hauteur à l’avant selon Razer.

Je n’ai pas déplié les pieds arrière : à plat, l’angle me convient. Petit bon point au passage, le clavier colle au bureau. Impossible de le faire glisser, même dans le feu de l’action.

Deux pieds rétractables et cinq patins en caoutchouc. Les pieds arrière permettent d’incliner le clavier.

Frappe : là où le Huntsman V3 Pro TKL low profile déçoit

Un clavier, c’est d’abord une frappe. Et c’est précisément là que cette version low profile perd des points. Les keycaps, la course des switches et le bruit : trois éléments qu’on sent à chaque ligne tapée, et trois déceptions à ce prix.

Des keycaps qui font cheap

Premier contact, première déception. Les keycaps, en PBT doubleshot selon Razer, sont plates, à peine creusées. Le doigt glisse sans repère, et la sensation fait entrée de gamme. Après un boîtier pareil, la chute est rude : on a l’impression d’avoir assemblé deux produits de gammes différentes.

Des keycaps plates et peu creusées, en décalage avec le boîtier.

Une course qui bute trop vite

Face aux switches standards de mon Apex Pro, la différence saute aux doigts dès les premières lignes de code. La touche arrive en butée presque aussitôt, sans cette petite amorce qui rend la frappe agréable. Les ressorts, eux, sont bien dosés, avec une résistance régulière et une remontée franche. Dommage que le reste ne suive pas.

Il faut quand même nuancer. Je viens d’un clavier à switches standards, et mon ressenti tient aussi à l’habitude. Quelqu’un qui tape déjà sur du low profile, sur un portable ou un clavier plat, ne verra sans doute pas cette course courte comme un défaut. Pour moi, en revanche, elle ne passe pas.

Un bruit de frappe laissé à l’abandon

Côté son, aucun effort visible. Pas de montage gasket, pas d’amortissement perceptible : le clavier claque comme un mécanique classique, sec et sans harmonie. L’Epomaker HE80, que nous avons testé à moins de 100 €, sonnait bien plus feutré grâce à son montage gasket. À 259,99 €, ça pique.

Le Razer Huntsman V3 Pro TKL low profile avec son rétroéclairage RGB allumé.

Fonctionnalités : la panoplie Huntsman V3 Pro au complet

Sur ce terrain, la version low profile ne sacrifie rien. Le point d’activation se règle au dixième de millimètre dans Synapse, et le Rapid Trigger réarme une touche dès qu’elle commence à remonter. Tout est là, et tout fonctionne.

Le Snap Tap, lui, est un cadeau empoisonné. Quand on presse deux directions opposées, il donne la priorité à la dernière, ce qui rend les contre-strafes presque automatiques. Trop, d’ailleurs : depuis août 2024, Valve exclut des parties sur les serveurs officiels de Counter-Strike 2 les joueurs qui utilisent ce genre d’automatisation. C’est ce qui m’est arrivé pendant le test d’un autre clavier doté d’une technologie identique. Acheter un clavier pour cette fonction, c’est parier sur une technologie de plus en plus contestée.

Le setup de test, avec la Basilisk V4 Pro pour profiter d’Hypershift.

Je n’ai pas testé le mode analogique, qui transforme les touches en stick de manette, sur ce TKL. Notre test de la version pleine taille, le Razer Huntsman V3 Pro 8KHz, le passe en revue en détail. Avec la Basilisk V4 Pro, Hypershift ajoute aussi une seconde couche de raccourcis. Sur le papier, c’est malin. En pratique, entre Windows et mon IDE, j’ai déjà tous les raccourcis qu’il me faut, mais un joueur de MMORPG par exemple, pourrait en tirer pleinement parti.

Le câble USB-C se branche sous le châssis. Pas de sans-fil au programme.

Dernière déception : le clavier est uniquement filaire, via un câble USB-C détachable. Ni Bluetooth, ni dongle. À ce prix, difficile de l’accepter.

Que vaut le Huntsman V3 Pro TKL low profile une fois en jeu ?

Sur Overwatch 2, rien à redire. Les touches répondent au quart de tour, les déplacements sont nets, et le clavier reste vissé au bureau pendant les combats. Il fait exactement ce qu’on attend d’un clavier esport.

Sous les keycaps, les switches optiques analogiques low profile.

Le problème, c’est que ses arguments phares ne font pas la différence. Avec 2,8 mm de course, l’écart entre une activation très haute et le réglage par défaut tient en quelques dixièmes de millimètre. J’ai eu du mal à en tirer un bénéfice concret. C’est tout le paradoxe de cette version : en raccourcissant la course, Razer réduit la marge du réglage d’activation, qui est pourtant toute la raison d’être d’un Huntsman V3 Pro. Bizarre.

Même constat pour le polling à 8000 Hz. Il fait passer l’intervalle entre deux envois de 1 ms à 0,125 ms : moins d’une milliseconde gagnée face à un clavier à 1000 Hz. Sur une souris, qui envoie un flux continu de mouvements, ça compte. Sur un clavier, c’est surtout un chiffre pour la boîte.

Et sur Stardew Valley ? Là, toute cette technologie ne sert à rien, il ne reste que la frappe. Et c’est justement son point faible.

Rapport qualité/prix : 259,99 €, vraiment ?

Razer affiche cette version low profile à 259,99 € en prix conseillé, d’après son annonce officielle. C’est 10 € de plus que le Huntsman V3 Pro TKL standard, qui garde son repose-poignet. Le plus cruel, c’est que le meilleur concurrent vient aussi de chez Razer : le Huntsman V3 HE Magnetic TKL 8KHz offre le polling à 8000 Hz et une activation réglable, avec des switches magnétiques de hauteur standard, pour 149,99 €. Il perd la molette, et garde 110 € dans votre poche.

Modèle Switches Hauteur Molette Prix conseillé Razer Huntsman V3 Pro TKL low profile Optiques analogiques Low profile Oui 259,99 € Razer Huntsman V3 Pro TKL 8KHz Optiques analogiques Standard Oui 249,99 € Razer Huntsman V3 HE Magnetic TKL 8KHz Magnétiques (effet Hall) Standard Non 149,99 € SteelSeries Apex Pro TKL Gen 3 Magnétiques Standard Oui, horizontale 249,99 €

Conclusion : quel Razer Huntsman V3 Pro TKL choisir ?

La version low profile s’adresse au joueur compétitif qui aime les claviers plats à course courte et qui vit déjà dans l’écosystème Razer. Celui-là appréciera le boîtier, la molette et la réactivité. Ce clavier conviendra également très bien à ceux qui ont déjà un clavier low-profile.

Pour tous les autres, c’est plus compliqué. Si vous voulez un Huntsman V3 Pro TKL, la version standard offre une course plus longue et un repose-poignet pour 10 € de moins. Si vous voulez les mêmes performances en jeu, le Huntsman V3 HE Magnetic TKL 8KHz fait le travail pour 110 € de moins. Et si vous tapez beaucoup, développeurs en tête, mon Apex Pro TKL reste selon moi devant. Ce n’est donc pas un mauvais clavier, simplement un modèle qui vise une niche : les joueurs qui préfèrent les claviers gaming low profile. Et c’est une bonne chose que Razer pense aussi à eux.

Razer Huntsman V3 Pro Low-Profile TKL 8KHz - Clavier e-Sport Optique analogique doté de commutateurs à Profil Bas - Snap Tap - Snap Flex... Switches optiques analogiques low-profile Razer avec déclenchement rapide et activation réglable - ​​​​Précision et réactivité max grâce aux nouveaux switches low-profile : mode...

Faible hauteur avant de 19,5 mm pour une ergonomie et un confort améliorés - Profitez de longues heures de jeu compétitif sans fatigue grâce à un clavier fin, à profil bas, incliné pour...